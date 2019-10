Sąd okręgowy powiatu Cook świętował Miesiąc Dziedzictwa Polskiego 0 25 października 2019

Sędziowie polskiego pochodzenia, adwokaci, wolontariusze, przedstawiciele władz i organizacji polonijnych oraz grupa licealistów spotkali się w środę w sądzie cywilnym powiatu Cook w chicagowskim Daley Center na dorocznych obchodach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Była to kolejna październikowa impreza mająca na celu wyróżnienie polskiej społeczności w Chicago. Jej celem było przybliżenie pracy jednego z największych systemów sądowych w kraju i wspólne świętowanie wkładu polskiej społeczności w wymiar sprawiedliwości.

Około 50 osób wzięło udział w imprezie zorganizowanej i prowadzonej 23 października przez Martę Almodovar z Wydziału Dostępności i Edukacji (Office of Accessibility & Education Outreach) w biurze prezesa sądu okręgowego powiatu Cook. Swoją obecnością zaszczycił zebranych sam prezes sądu, sędzia Timothy C. Evans. Szczególnym akcentem było pożegnanie jednego z sędziów polskiego pochodzenia, Tadeusza Machnika, który wraz z końcem października przechodzi na emeryturę po dwudziestu latach pracy w II Dystrykcie Sądu Okręgowego w Skokie.

Choć strajk chicagowskich nauczycieli i uliczne protesty na Daley Plaza pokrzyżowały nieco plany młodzieży licealnej, która zawsze bierze liczny udział w organizowanym tego dnia przez Almodovar zwiedzaniu sądu, na spotkanie dotarła ze swoją nauczycielką grupa licealistów z John Hersey High School w Arlington Heights, która godnie reprezentowała młode pokolenie.

O pracy sędziego, swojej drodze do kariery zawodowej i polskich korzeniach opowiadali sędziowie Diann K. Marsalek z Wydziału ds. Ruchu Drogowego oraz sędzia Tadeusz Machnik z II Dystryktu sądowego. Oboje podkreślali swoje związki z polskością, a w przypadku Polonii konieczność rejestracji i głosowania w wyborach na sędziów. Podkreślali, że spośród około 400 sędziów powiatu Cook tylko 20-25 ma polskie korzenie, podczas gdy kiedyś liczba ta wynosiła 60-70.

Przedstawiciele organizacji związanych z sądownictwem oraz organizacji polonijnych opowiadali o swojej działalności oraz zachęcali młodzież do wolontariatu. O bezpłatnym poradnictwie prawnym dla potrzebujących osób mówił m.in. Marek Dobrzycki z poradni Amicus Poloniae, działającej przy Związku Narodowym Polskim (Polish National Alliance).

Dla odchodzącego na emeryturę sędziego Machnika odśpiewano po polsku „Sto lat” oraz pokrojono pożegnalny tort.

Niespodziewaną wizytę złożył na spotkaniu również prezes sądu okręgowego Timothy C. Evans, który mówił o swoim szczególnym uznaniu dla polskiej społeczności i zachęcał młodzież licealną do obrania ścieżki kariery prawnej. Uczniowie mieli niepowtarzalną możliwość indywidualnej rozmowy z sędzią Evansem, a później przetestowania sędziowskiego fotela. Daniel, uczeń trzeciej klasy liceum przyznał, że do obrania kariery prawnej zachęcił go jego ukochany polski dziadek, który ocenił, że chłopak „byłby dobrym adwokatem, bo lubi dużo mówić”. Klaudia zainteresowała się prawem dzięki telewizyjnym serialom kryminalnym, a zainteresowanie to umocniła wycieczka do sądu kryminalnego przy 26th i California. Kolejny przyszły adwokat, Sebastian Jarek, od najmłodszych lat lubił analizować konflikty i rozwiązywać spory.

Spotkanie było kolejną imprezą, tym razem na szczeblu powiatowym, zorganizowaną w październiku w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Wydział Dostępności i Edukacji, którego szefową jest nasza rodaczka, Marta Almodovar, organizuje podobne spotkania dla różnych grup mniejszościowych: afroamerykańskiej, azjatyckiej, latynoskiej, włoskiej, arabskiej, portorykańskiej, greckiej, oraz dla kobiet w ramach Miesiąca Dziedzictwa Kobiet i weteranów w okolicy Dnia Weterana. Podczas „wycieczki dziedzictwa”, oprócz zwiedzania sądu, uczestnicy mogą otrzymać listę tanich lub bezpłatnych usług i programów oferowanych przez sąd.

Sąd okręgowy powiatu Cook jest jednym z największych jednolitych systemów sądowych nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Obsługuje ponad 5 mln osób rocznie. Co roku zakładanych jest tu 1,2 mln spraw, które obsługuje około czterystu sędziów. Wszystkie sądy procesowe skonsolidowane są pod przewodnictwem sędziego Timothy C. Evansa. Nadzoruje on również i koordynuje administracyjną pracę sądów oraz mianuje sędziów przewodniczących wszystkich wydziałów. Dla celów administracyjnych sąd okręgowy podzielony jest na dziesięć wydziałów i sześć regionów geograficznych.

Tekst i zdjęcia: Joanna Marszałek