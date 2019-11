Rozpoczynamy listopad z “Dziennikiem Związkowym” 0 1 listopada 2019

W pierwszym w listopadzie numerze weekendowym nie mogło zabraknąć tematów związanych z obchodami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Na całym świecie Polacy w tych dniach odwiedzają cmentarze, by zapalić znicze na grobach bliskich. W najnowszym wydaniu weekendowym mamy z tej okazji dla Was drodzy Czytelnicy kilka artykułów:

– Przy umierających trzeba myśleć sercem – z Anetą Krzycką, kapelanką w szpitalu Rush w Chicago rozmawiała red. Joanna Marszałek,

– felietony: Tomasza Deptuły „Przemijanie po imigrancku” i księdza Łukasza Kleczki „Memento mori”,

– tekst o akcji #Zaduszki, czyli selfie na cmentarzu,

– psycholog pisze o „Tanatofobii – lęku przed śmiercią”, a Iwona Kozłowska z MamoKompas o „Trudnych rozmowach” (to w części czwartej).

W tym wydaniu weekendowym piszemy także o zakończonym strajku nauczycieli szkół publicznych w Chicago, o ułatwieniach dla głosujących w Chicago i Cook County – na kartach do głosowania pojawi się język polski – oraz o raporcie Police Executive Research Forum, który mówi, że Chicago musi sprawniej prowadzić śledztwa ws. zabójstw.

Mamy dla Was drodzy Czytelnicy także relację z premiery najnowszej książki profesora Dominika Pacygi, który jak nikt inny dokumentuje historię Polonii w Wietrznym Mieście. W Muzeum Polskim w Ameryce zaprezentował w minioną środę pozycję „Amerykańska Warszawa. Powstanie, upadek i odrodzenie polskiego Chicago”.

Jeśli o książkach mowa, to polecamy także wywiad z młodym zdolnym polskim pisarzem Marcelem Woźniakiem, autorem biografii Leopolda Tyrmanda, który w Chicago, Rockford i Nowym Jorku odkrywał nieznane dotąd zbyt dobrze losy Tyrmanda w Ameryce. Po co i co z tego wyniknie? Dowiecie się z lektury wywiadu.

W aktualnym numerze red. Jolanta Telega w dziale „Imigracja” pisze o zmianach w formularzach, które wypełniają starający się o legalny pobyt w USA imigranci. Co z tego wynika i kto na tym straci? Polecamy lekturę.

Wracamy w tym numerze także do tematu włączenia Polski do programu Visa Waiver. Piszemy o filmie, w którym Ambasada USA w Warszawie prezentuje na czym będzie polegało podróżowanie do Stanów bez wiz, oraz informujemy o ostatnich formalnościach, które wykonać musi resort bezpieczeństwa w USA. Chcesz wiedzieć od kiedy Twoja rodzina, znajomi i przyjaciele będą mogli przylecieć w odwiedziny do USA bez stania w kolejce po wizy? Kup „Dziennik Związkowy”!

W ubiegłym tygodniu byliśmy na spotkaniu z Januszem M. Szlechtą, na koncercie „Moniuszko Superstar” i Włodka Pawlika z Jazz Trio i PaSO w Copernicus Center, na zabawie Lajkonika w stylu lat 80-tych, na wręczeniu dorocznego wyróżnienia chicagowskiego oddziału Fundacji Kościuszkowskiej dla Czesławy Kolak oraz na uroczystym bankiecie i mszy z emerytowanym nuncjuszem apostolskim ks. arcybiskupem Henrykiem Józefem Nowackim. Relacje oczywiście w wydaniu weekendowym.

W tym wydaniu przypominamy wam także o czekającej nas w sobotę, 2 listopada zmianie czasu. Zegarki cofamy o godzinę do tyłu!

Do tego dokładamy część czwartą pełną porad, smacznych przepisów, sportu – w tym z polonijnych boisk i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i polonijnych. Nie zapomnijcie o kuponach konkursowych! Wygrać można tablet Amazon Kindle Fire oraz książkę w Księgarni Polonia, i o magazynie „Kalejdoskop”.

Dla tych, którzy chcą sprzedać, kupić, wynająć, zamienić, szukają pracy lub pracownika – mamy dwie części pełne ogłoszeń. #NiePrzegap i #CzytajZNami – nie tylko w weekend!