Przystanek Historia IPN w Chicago

Instytut Pamięci Narodowej i Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zainaugurowały w czwartek, 18 stycznia, w Chicago cykl spotkań Przystanek Historia IPN. „Idea ‚przystanków’ to idea miejsc, gdzie mówi się o historii – dyskutuje o prezentowanych filmach i książkach, gdzie można obejrzeć wystawę, uczestniczyć w warsztatach czy też spotkać się ze świadkiem historii” – podał w komunikacie IPN.

– Przed nami rok szczególny, trzeba przywołać pamięć pokolenia, które walczyło o niepodległość. Musimy pokazać twarze tych, którzy poszli walczyć stąd, z Chicago o Polskę, chcemy o nich pamiętać – powiedział podczas inauguracji Przystanku Historia w Chicago prezes IPN Jarosław Szarek.

„IPN chce jak najwięcej swoich inicjatyw kierować do młodego pokolenia” – powiedział, cytowany w komunikacie prezes Szarek.

Szarek zapowiedział także „regularne wizyty edukatorów Biura Edukacji Narodowej, podobnie jak w Nowym Jorku”. „IPN już od dłuższego czasu jest obecny w szkołach w Chicago, przesyła tutaj swoje materiały”. „Teraz pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN będą regularnie przyjeżdżać co 3-4 miesiące do Chicago (oraz do Nowego Jorku, gdzie od czerwca 2017 r. także funkcjonuje podobna placówka edukacyjna IPN), aby spotykać się z młodzieżą, która żyje tutaj, na ziemi amerykańskiej. Chcemy, żeby to najmłodsze pokolenie Polaków znało historię Polski i było dumne ze swojej tożsamości” – zaznaczył.

Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk opowiedziała o projekcie ‚Archiwum Pełne Pamięci’, który ma zachęcić osoby prywatne, także żyjące poza granicami Polski, do przekazywania swoich prywatnych zbiorów do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

W inauguracji Przystanku Historia w siedzibie konsulatu RP w Chicago udział wzięła delegacja Instytutu z prezesem Jarosławem Szarkiem na czele, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch oraz licznie przybyła na tę uroczystość Polonia. Koordynatorami projektu zostali: I wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Helena Sołtys oraz wicedyrektor szkoły im. J. Karskiego nauczyciel polonijny Marek Adamczyk. Delegacja IPN przebywała w Chicago na zaproszenie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Prezes IPN podkreślił, że „Istotą przystanku w Chicago są spotkania pracowników IPN w szkołach, lekcje historii najnowszej, praca z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez IPN”.

„Podczas wizyty spotkaliśmy Polaków bez kompleksów, otwartych na świat i dumnych z dziedzictwa swych rodziców, dziadków i chcących promować to dziedzictwo świecie. Myślę, że jest to nowa rzeczywistość. Państwo Polskie musi wesprzeć to młode pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia” – ocenił prezes IPN.

Jak dodał, ta wizyta miała również charakter symboliczny. „Takim ważnym elementem było przekazanie do kościoła Świętej Trójcy (…) ziemi z Łączki. To odbyło się na prośbę Polonii amerykańskiej, co pokazuje jak silne są związki z Polską. Ziemia z Łączki jest symbolem naszej dwudziestowiecznej historii, prób zniszczenia Polski, a jednocześnie odrodzenia – pokazania, że Polska jest nieśmiertelna” – mówił Szarek.

„Odwiedziliśmy w Chicago wiele miejsc związanych z historią Polski w Chicago. Zainaugurowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. (…) Na wielu spotkaniach pojawiał się jeden problem i jeden postulat. Tu chodzi o aktywność Polski w przedstawianiu naszej historii. W historii przekazywanej w Stanach Zjednoczonych – i nie tylko tam – często Polska jest przedstawiana jako współpracownik Hitlera w czasach II wojny światowej.

Spotkania się z chicagowską Polonią

Polski nie da się zabić – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, który w Chicago spotkał się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Prezes instytucji Jarosław Szarek wraz z delegacją w minioną niedzielę uczestniczył we mszy w kościele Trójcy Świętej w Chicago oraz złożył w katakumbach świątyni ziemię z Kwatery Ł na warszawskich Powązkach, tzw. Łączki.

Na miejscu spotkał się z miejscowymi przedstawicielami Polonii, których prosił, aby dbali o złożoną w katakumbach ziemię, ponieważ „jest ona relikwią, przypominającą w zawsze wolnym mieście, że Polski nie da się zabić”. Jak podkreślał Szarek, o tym mówi ‚Łączka’ – miejsce, gdzie „chciano pogrążyć w niepamięci bohaterów walczących o wolność ojczyzny”.

Prezes IPN przypomniał zebranym także, że na schodach świątyni fotografowano niegdyś Paderewskiego i żołnierzy armii Hallera. Jak mówił, teraz jest to miejsce, w którym zebrało się kolejne pokolenie, aby wspólnie dbać o Polskę.

Zebranym – m.in. konsulom RP Piotrowi Janickiemu i Piotrowi Semeniukowi, przedstawicielom Narodowych Sił Zbrojnych, grup rekonstrukcyjnych, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz harcerzom – pokazano animację „Niezwyciężeni”; krótką filmową opowieść o polskiej historii i walce Polaków o odzyskanie wolności, w której pojawiają się m.in. postaci rtm. Witolda Pileckiego, Ireny Sendler, gen. Stanisława Maczka czy Jana Karskiego. Uroczystości towarzyszyła też wystawa „Nie tylko dywizjon 303”, która podobnie jak film wzbudziła duże zainteresowanie.

Szarek podczas wizyty w USA rozmawiał także z Andrew Przybylo, burmistrzem miasta Niles, któremu podziękował za wsparcie inicjatywy nadania jednej z ulic w tym mieście imienia gen. Andersa. Prezes IPN odwiedził cmentarz św. Wojciecha w Niles, gdzie upamiętnił amerykańskich żołnierzy polskiego pochodzenia poległych w bitwach I wojny światowej oraz żołnierzy armii Hallera.

Szarek złożył kwiaty także pod Pomnikiem Katyńskim, tablicą smoleńską, na grobie Agnieszki Wisły oraz pod pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej na cmentarzu Maryhill w Niles.

Agnieszka Wisła, jak przypomina IPN, była jedną z 42 kobiet ochotniczek ze Stanów Zjednoczonych, które jako pielęgniarki Polskiego Białego Krzyża w latach 1918–1921 opiekowały się rannymi żołnierzami w szpitalach wojskowych we Francji i w Polsce. Wisła w 1922 założyła także chicagowski Komitet Pomocy Weteranom.

W Chicago Szarek odwiedził również siedzibę najstarszej polskiej gazety poza granicami kraju „Dziennika Związkowego”, spotkał się z prezesem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frankiem Spulą oraz przedstawicielami środowisk i organizacji polonijnych. Planowano wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, których adresatami ma być nie tylko polonijna młodzież, ale także Amerykanie. Zaakcentowano potrzebę walki ze stereotypami oraz wspólnych wysiłków na rzecz odkłamywania historii Polski.

Prezes Szarek złożył także wizytę w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej (SWAP), najstarszej polskiej organizacji kombatanckiej na świecie, gdzie zaprezentował m.in. wydany przez IPN album poświęcony legendarnemu dowódcy Błękitnej Armii – gen. Józefowi Hallerowi. (PAP), (Inf.wł.)

Zdjęcia: Artur Partyka

Wizyta w redakcji „Dziennika Związkowego”. Zdjęcia: Grzegorz Dziedzic