Przyjdźcie do swojej Matki! Zaproszenie oo. karmelitów na doroczny odpust 0 14 lipca 2019

Ojcowie Karmelici Bosi oraz Wspólnota Czcicieli Matki Bożej Ludźmierskiej z Munster zapraszają serdecznie na doroczny odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, który będziemy celebrować przed Grotą Matki Bożej w niedzielę, 21 lipca o godzinie 12.00.

Po mszy świętej zapraszamy wszystkich na piknik przygotowany w klasztornym ogrodzie. Będzie możliwość zakupienia pysznego obiadu, lodów i napojów. Dopełnieniem uroczystości będą Nieszpory Maryjne (o godz. 4 pm w kościele), podczas których będzie możliwość przyjęcia szkaplerza świętego.

Karmelitański szkaplerz to jedna z najstarszych i wciąż bardzo popularna forma oddania siebie pod opiekę Maryi. Wierzymy, że ta Szata Maryi zapewnia nam Jej wstawiennictwo, ochronę przed złem oraz opiekę i pomoc w naszych słabościach, w dążeniu do dobrego życia i ostatecznie osiągnięcia zbawienia. Szkaplerz jest również zaproszeniem do osobowej, zażyłej więzi z Maryją, do naśladowania Jej w codziennym życiu, uczenia się od Niej tego, jak być prawdziwym chrześcijaninem, uczniem Jezusa.

Co roku liczni pielgrzymi przybywają do Sanktuarium w Munster, w Indianie, aby w Jej uroczystość przyjąć szkaplerz święty i świadomie zaprosić Ją do swojego życia jako przewodniczkę na trudnych drogach wiary.

Mimo blisko 70 lat istnienia naszego klasztoru, wiele osób z okolic Chicago nie wie o jego istnieniu, dlatego chciałbym krótko je przedstawić i zaprosić do indywidualnej, rodzinnej lub parafialnej pielgrzymki. Pośród zieleni ogrodu znajdują przepiękna Grota Matki Bożej, w której zgromadzono niezwykłe minerały, kryształy kwarcu i różne formacje skalne, stanowiące dekorację dla włoskich marmurowych figur i płaskorzeźb. Grota Matki Bożej oraz Grota Grobu Pańskiego w symboliczny sposób wprowadzają nas w tajemnice naszego zbawienia, ukazując działanie Boga poprzez Jezusa i Maryję. W przestrzeni naszego sanktuarium znajdują się także stacje Drogi Krzyżowej, kościół z słynącą łaskami figurą Matki Bożej Ludźmierskiej (poświęconej przez św. Jana Pawła II), kaplica Matki Bożej Miłosierdzia oraz kapliczka Podhalańska. Pośród drzew, w ciszy ogrodu ukryte są liczne figury świętych: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Rafała Kalinowskiego, św. Maksymiliana Kolbego oraz św. Jana Pawła II.

Podczas wizyty w naszym sanktuarium, w zależności od warunków pogody istnieje możliwość pikniku w ogrodzie. Do dyspozycji pielgrzymów (na specjalne zamówienie) udostępniamy dużą salę bankietową, gotową pomieścić blisko 200 osób, oraz miejsca noclegowe dla małych grup rekolekcyjnych. W przyklasztornym sklepiku można nabyć pamiątki, modlitewniki oraz inne artykuły religijne.

We współczesnym zabieganiu, przemęczeniu i stresie zapraszamy wszystkich do naszej przestrzeni ciszy, pokoju oraz modlitwy. Przyjdźcie do swojej Matki! Msze św. w języku polskim w niedzielę o godz. 8.30 oraz 12.00, w tygodniu 7.00 pm; okazja do spowiedzi świętej oraz możliwość złożenia ofiary na mszę św.

Klasztor Ojców Karmelitów Bosych oddalony jest niecałą godzinę drogi od Chicago, pierwszy zjazd na południe w stanie Indiana. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.carmelitefathers.com lub telefonicznie: (219) 838 7111.

Serdecznie zapraszamy!

O. Franciszek Czaicki, OCD, Przeor i Kustosz Sanktuarium