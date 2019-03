Przedwyborczy weekend w Chicago z “Dziennikiem Związkowym” 0 29 marca 2019

W bieżącym numerze „Dziennika Związkowego”, w weekend poprzedzający wyborczy wtorek, zachęcamy Was gorąco Drodzy Czytelnicy do GŁOSOWANIA!

Publikujemy apel wydawcy Franka J. Spuli, który zachęca Polonię do wzięcia udziału w wyborach. Redaktor naczelna Alicja Otap rozmawiała z kandydatką na burmistrza Chicago Lori Lightfoot, która spotkała się w ub. tygodniu z przedstawicielami Polonii w siedzibie Związku Narodowego Polskiego i otrzymała oficjalne poparcie naszej gazety na urząd burmistrza. Wyborom poświęciliśmy w tym wydaniu kilka stron. Warto nie tylko na nie popatrzeć (są zdjęcia!), ale przede wszystkim przeczytać i ruszyć z tą wiedzą we wtorek do lokalu wyborczego.

Ale nie tylko wyborami w Chicago żyje Polonia. W tym numerze mamy dla was także relację z wyborów Królowej Parady 3 Maja i wyborów w Kongresie Polonii Amerykańskiej Wydziału na stan Illinois.

Mamy także tekst red. Joanny Marszałek o oczyszczeniu z zarzutów aktora Jussie’ego Smolletta. To od kilku dni gorący temat w Wietrznym Mieście. Red. Anna Rosa napisała o szykujących się zmianach w DCFS w Illinois. To po tym, jak prawie 100 dzieci zmarło w 2018 roku. Były one objęte nadzorem tej agencji. W dziale imigracja red. Jolanta Telega pisze o łapankach na drogach, czyli kolejnych poczynaniach ICE. Sprawa ważna dla nieudokumentowanych imigrantów, którzy sporo podróżują samochodami.

Niewątpliwie najważniejszym dla naszej redakcji wydarzeniem ubiegłego tygodnia była wizyta Marzeny Kruk, dyrektor Archiwum IPN i Grzegorza Trzyny, naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym w Archiwum IPN. Przywieźli oni do Chicago odnowione i zakonserwowane numery pierwszego rocznika „Dziennika Związkowego” z 1908 roku! O szczegółach przeczytacie w wydaniu weekendowym.

W ubiegłym tygodniu byliśmy aż na dwóch imprezach, gdzie spotkaliśmy współpracującego z nami historyka i przyjaciela ,,Dziennika Związkowego” – profesora Dominika Pacygę. Red. Grzegorz Dziedzic był w ub. wtorek na otwarciu polskiej wystawy w Thompson Center, zatytułowanej „Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i prasie”. Wystawę zorganizował skarbnik stanu Illinois Michael W. Frerichs. Podczas otwarcia prof. Pacyga opowiadał o historii Polonii w Chicago.

Wcześniej, w sobotę odwiedziliśmy chicagowską rzeźnię przekształconą w muzeum – niesamowite miejsce zwane The Plant w dzielnicy Back of The Yards na południu miasta, gdzie Dominik Pacyga opowiadał o Union Stock Yards i Packingtown. O tym, jak The Plant daje nowe życie historii Chicago dowiecie się z naszej relacji.

Mamy też krótkie relacje ze spotkania fanów animacji, komiksów i popkultury na targach C2E2 w Chicago oraz z konwencji tatuażu w Rosemont. Do tego dokładamy relację z konferencji prasowej polskiego zespołu Lady Pank, która odbyła się 21 września w Chicago.

Jeśli jeszcze nie dość wam czytania drodzy czytelnicy, to jak co tydzień mamy także teksty naszych felietonistów oraz kolejny tekst Warsaw Institute Foundation. Do tego dokładamy dwie części z ogłoszeniami, część czwartą z poradami, przepisami i dużą ilością sportu – w tym polonijnego oraz z zapowiedziami kulturalnych i polonijnych wydarzeń na weekend i przyszły tydzień. Na deser zostawiamy Was w Magazynem Weekendowym „Kalejdoskop”.

