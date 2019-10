Prezes KPA zadowolony, że „Trump dotrzymał słowa” w sprawie wiz 0 4 października 2019

Frank J. Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, największej organizacji polonijnej w Ameryce, wyraził w piątek zadowolenie z ogłoszenia przez prezydenta Donalda Trumpa, że obywatele Polski zostaną objęci programem bezwizowym.

„Jestem zadowolony, że Trump dotrzymał słowa. My, jako organizacja, w ciągu tych wszystkich lat walczyliśmy, pukaliśmy do różnych drzwi, aby Polska była objęta programem bezwizowym. Pamiętam, jak od roku 2003 Kongres Polonii Amerykańskiej oficjalnie zabiegał u każdego kolejnego prezydenta o poparcie w tej sprawie. Mam na myśli prezydenta (George’a W.) Busha, prezydenta (Baracka) Obamę, prezydenta (Bronisława) Komorowskiego, jak oni obiecywali pomoc, obiecywali, że +to będzie załatwione+” – powiedział prezes KPA w rozmowie telefonicznej z PAP.

„Pamiętam doskonale, jak prezydent Barack Obama obiecał, a raczej powinienem powiedzieć: +dał do zrozumienia+, że Polska będzie objęta programem bezwizowym. Jednak dopiero teraz prezydent Trump, który podczas spotkania w czasie kompanii przedwyborczej w naszej siedzibie (we wrześniu 2016 roku w Chicago w stanie Illinois – PAP) zapowiedział, że jeśli zwycięży w wyborach, doprowadzi do tego objęcia Polski programem bezwizowym +w ciągu kilku tygodni+. Oczywiście w takim krótkim okresie czasu było to niemożliwe, ale ostatecznie dotrzymał słowa. Zatem gratuluję i dziękuję prezydentowi Trumpowi!” – powiedział Spula, który obok kierowania KPA piastuje także funkcję prezesa Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), założonej w roku 1880 największej i najbogatszej polonijnej organizacji pomocowej.

Spula, prezes KPA od roku 2005, w reakcji na zrezygnowanie przez administrację Obamy z budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce – decyzja została ogłoszona 17 września 2009 w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę – wystosował do niego list zawierający pięciopunktowy plan poprawy stosunków amerykańsko-polskich. Objęcie Polski programem ruchu bezwizowego było jednym z punktów tego planu.

W rozmowie z PAP Spula zgodził się, że objęcie Polski programem bezwizowym jest nie tylko zasługą prezydenta Trumpa, ale także wielu osób, wielu organizacji i firm, jak „np. LOT, które apelowały, aby Polacy samowolnie nie przedłużali pobytu w USA”, i oczywiście Polaków w kraju, „którzy spełnili wymagania programu bezwizowego”.

„Zniesienie obowiązku wizowego jest także zasługą Amerykanów polskiego pochodzenia reprezentowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Pamiętam, jak +pukaliśmy do wielu drzwi+, pamiętam moje podróże do Waszyngtonu, gdzie mieści się Biuro Krajowe KPA, jak chodziłem na Kapitol i perswadowałem senatorom i kongresmanom, jak ważne jest objęcie Polski programem ruchu bezwizowego. Dlatego jest to wspólny sukces wielu osób i wielu organizacji” – powiedział Spula.

W jego opinii zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków podróżujących do USA z pewnością przyczyni się do zacieśnienia kontaktów między Polakami mieszkającymi w kraju i ich rodakami w Stanach Zjednoczonych.

„Polacy nie będą musieli płacić tych astronomicznych opłat za wizy, nie będą musieli czekać w kolejkach, mieszkańcy wsi i małych miasteczek, gdzie nie ma konsulatów, nie będą musieli tracić, jak obecnie, często całego dnia pracy, czasami dwóch dni pracy, aby zabiegać o wizę. Uważam, że będzie teraz Polakom o wiele łatwiej przyjechać do Ameryki w interesach, ale także na przyjęcia urodzinowe, rodzinne spotkania, a nawet na zakupy” – wskazał prezes KPA.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)

Od lewej: Frank Spula i Donald Trump. Wizyta Donalda Trumpa w siedzibie ZNP w 2016 roku

fot.Dariusz Lachowski