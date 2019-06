Prezes KPA Frank Spula w Waszyngtonie 0 12 czerwca 2019

Prezes KPA Frank Spula udał się we wtorek 11 czerwca do Waszyngtonu na zaproszenie Białego Domu, w związku z oficjalną wizytą polskiej pary prezydenckiej.

Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress, PAC) udał się wczoraj wieczorem do Waszyngtonu na zaproszenie Białego Domu w związku z oficjalną wizytą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

W środę 12 czerwca w godzinach porannych prezes Spula ma przemawiać podczas polonijnej manifestacji przed Białym Domem, zorganizowanej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i Europy Wschodniej. Do udziału w manifestacji i do wygłoszenia krótkiego przemówienia zaprosili prezesa Spulę organizatorzy wydarzenia. Pod odezwą do Polonii o udział w wiecu podpisały się m. in. następujące ugrupowania: Americans for Security in Central and Eastern Europe, Federation of Polish Americans, Inc., Smolensk Disaster Commemoration Committee, Inc., Polish American Congress, Inc., Coalition of Polish Americans, Inc., Polish Army Veterans’ Association in America, Gazeta Polska Clubs in USA Polonia for Poland oraz The Pulaski Cadets.

Organizatorzy wiecu zaapelowali w odezwie do społeczności polsko-amerykańskich w całych Stanach Zjednoczonych, aby domagały się znaczącej i długotrwałej obecności militarnej USA w Polsce, w celu wzmocnienia zdolności obronnych NATO.

Później tego samego dnia prezes Spula weźmie też udział w przyjęciu wydawanym przez Biały Dom na cześć prezydenta Dudy i jego małżonki. Uroczystość będą poprzedzały oficjalne spotkania prezydenta Donalda Trumpa i jego małżonki Melanii z polską parą prezydencką oraz podpisanie kilku umów dwustronnych między USA i RP.

