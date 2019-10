Prezes Frank Spula popiera Marka Rudnickiego do Senatu RP i Filipa Frąckowiaka do Sejmu RP 0 11 października 2019

GŁOSUJMY W WYBORACH PARLAMENTARNYCH RP

Cieszymy się, że dwaj kandydaci startujący w polskich wyborach parlamentarnych są mocno powiązani z Polonią. Marek Rudnicki kandyduje do Senatu RP, a Filip Frąckowiak do Sejmu RP. Polacy w Chicago, mający ważne polskie paszporty i zarejestrowani do głosowania, powinni wziąć udział w wyborach. Odbywają się one w Chicago w sobotę, 12 października. Jest to wyjątkowa okazja, by zagłosować na kandydatów, którzy rozumieją problemy Polonii oraz chcą dobrze reprezentować ją w polskim parlamencie. Obaj kandydaci, Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak, znają problemy Rodaków za granicą i chcą im pomagać.

Prof. dr medycyny Marek Rudnicki startuje do Senatu RP z listy PiS z okręgu nr. 44. Znany chicagowski lekarz, jest twórcą Amber Coalition, organizacji pomagającej osobom z problemami onkologicznymi i działaczem Związku Lekarzy Polskich w Chicago oraz członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Rudnicki. Jest byłym wykładowcą medycyny na UIC.

Filip Frąckowiak, jest kandydatem na posła z ramienia PiS na miejscu 15. Bywa często w Chicago, bo ma tu ma bliskich i przyjaciół. Jako dziecko przyjeżdżał z matką, piosekarką Haliną Frąckowiak. Są tu też miejsca, z którymi mocno związany był jego ojciec prof. Józef Szaniawski, założyciel Izby Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Frąckowiak jako dyrektor muzeum kontynuuje dzieło swojego ojca. Jest też warszawskim radnym i wicedyrektorem TVP Polonia.

Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak, obiecują m.in., że jako parlamentarzyści RP otworzą w Chicago swoje biura, służące lokalnym społecznościom. Przyrzekają też pracować na rzecz rozwiązania problemu niesprawiedliwego podwójnego opodatkowania oraz uproszczenia procedur paszportowych.

Marek Rudnicki i Filip Frąckowiak zasługują na poparcie.

Głosujmy!

Frank Spula

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Wybory do Sejmu i Senatu RP na Midweście

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP w stanach Illinois, Michigan, Minnesota, Missouri i Wisconsin odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00 – 21.00 czasu miejscowego. Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Kto może głosować?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, zarejestrowała się (jest w spisie wyborców) i posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty. Uwaga, polski dowód osobisty nie uprawnia do głosowania w USA.

Gdzie można głosować? Spis obwodowych komisji wyborczych:

1. Nr 225: Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

2. Nr 226: Dom Podhalan ZPPA, 4808 S Archer Avenue, Chicago, IL 60632

3. Nr 227: Parafia św. Ferdynanda – nr 1 (Activity Center), 3131 N. Mason Avenue, Chicago, IL 60634

4. Nr 228: Parafia św. Ferdynanda – nr 2 (JTC Hall), 5900 W Barry Avenue, Chicago, IL 60634

5. Nr 229: Związek Narodowy Polski, 6100 N Cicero Avenue, Chicago, IL 60646

6. Nr 230: Bazylika św. Jacka, 3636 W Wolfram Street, Chicago, IL 60618

7. Nr 231: Parafia św. Trójcy, 1118 N Noble Street, Chicago, IL 60148

8. Nr 232: Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego, 21W377 Sunset Avenue, Lombard, IL 60148

9. Nr 233: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, 1141 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056

10. Nr 234: Parafia Świętych Cyryla i Metodego, 2427 South 15th Street, Milwaukee, WI 53215

11. Nr 235: Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza, 1621 University Ave NE, Minneapolis, MN 55413

12. Nr 236: Orchard Lake Schools, Adam Cardinal Maida Alumni Library, 3535 Indian Trail, Orchard Lake, MI 48324

13. Nr 237: American Polish Cultural Center, 2975 E Maple Rd, Troy, MI 48083

14. Nr 238: St. Agatha Church, Polish Roman Catholic Parish, 3239 S 9th Street, St. Louis, MO 63118

15. Nr 239: Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła, 116 Hilton Street, Willow Springs, IL 60480

Rejestracji do udziału w wyborach można było dokonać do czwartku 10 października 2019 r.

(Opra. na podst. inf. KG RP w Chicago)