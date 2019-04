Premier Mateusz Morawiecki obejrzał “Poland: The Royal Tour” w Chicago 0 23 kwietnia 2019

Przebywający z wizytą w USA premier Mateusz Morawiecki przybył 16 kwietnia do Chicago, by po raz pierwszy obejrzeć film pt. ,,Poland: The Royal Tour” (,,Polska: królewska podróż”), w którym gra rolę przewodnika po Kraju nad Wisłą.

,,The Royal Tour” to seria krajoznawczo-turystyczna, która składa się z około godzinnych filmów dokumentalnych poświęconych współczesności w kontekście historycznym oraz osobliwościom różnych stron świata. Narratorem jest w każdym filmie urzędujący szef danego państwa lub rządu. Jak dotąd, w serii ukazały się m.in. filmy o Izraelu i Meksyku.

Na wtorkową premierę 16 kwietnia do siedziby prestiżowej chicagowskiej The Lyric Opera przybyło blisko dwa tysiące osób. Przed projekcją gości serdecznie powitał Peter Greenberg, pomysłodawca serii ,,The Royal Tour”, amerykański dziennikarz, podróżnik i współproducent filmu.

Gościem honorowym był prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej premier Mateusz Morawiecki, który wspólnie z publicznością obejrzał film. ,,Poland: The Royal Tour” to niezwykły film o nowoczesnej i szybko rozwijającej się Polsce, w którym premier Mateusz Morawiecki opowiada przybyszowi z USA, Peterowi Greenbergowi o historii, kulturze, turystycznych atrakcjach i osobliwościach oraz walorach przyrody.

Film pokazuje m.in.: Warszawę, Malbork, Kraków, Wrocław, kopalnię soli w Wieliczce, były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, Gdynię i Hel.

Film został zrealizowany przez Petera Greenberga dla telewizji PBS na prośbę Polskiej Fundacji Narodowej, która sponsorowała przedsięwzięcie. Polskim producentem filmu był Piotr C. Śliwowski, obecny podczas pokazu w Chicago.

Zdjęcia do filmu o Polsce były realizowane przez trzy miesiące z udziałem kilku zespołów operatorskich, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do zdjęć lotniczych. Dużym wyzwaniem logistycznym była realizacja przedsięwzięcia z udziałem urzędującego premiera z napiętym grafikiem zajęć.

Po projekcji, odpowiadając na pytania publiczności premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że film będzie doskonałą promocją Polski. Przyznał, że jednym z największych wyzwań był wybór tylko niektórych miejsc w Polsce, spośród wielu tysięcy godnych zaprezentowania. – Chciałem pokazać zarówno pomysłodawcom filmu, jak i wszystkim, którzy go obejrzą, jak piękna jest Polska – powiedział premier Morawiecki. Dodał, że udział w realizacji filmu był dla niego dużym przeżyciem.

,,Poland: The Royal Tour” najpierw został pokazany w Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles (15 kwietnia), następnie w Chicago (16 kwietnia) i w Nowym Jorku (17 kwietnia).

Od 22 kwietnia zrealizowany przez PBS dokument ,,Poland: The Royal Tour” będzie można obejrzeć w USA w 354 stacjach tej telewizji publicznej. W Chicago wyemitowany będzie przez WTTW, kanał 11. Terminy pokazów można znaleźć w witrynie stacji:

https://schedule.wttw.com/episodes/469059/Poland-The-Royal-Tour

Polska premiera produkcji odbędzie się w maju.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka