Pracownicy do komisji wyborczych pilnie poszukiwani 0 14 lutego 2019

Potrzebne są osoby dwujęzyczne (angielski i polski) do pracy w komisjach wyborczych w Chicago w dniu prawyborów we wtorek, 26 lutego. Kandydaci do pracy muszą być obywatelami USA, zarejestrowanymi do głosowania w powiecie Cook.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego i posiadanie podstawowych umiejętności matematycznych. Należy też obowiązkowo przejść szkolenie w zakresie procedur wyborczych i używania sprzętu do głosowania.

Wynagrodzenie wynosi 200 dol. (60 dol. za szkolenie i 140 dol. za pracę w dniu wyborów). Osoby zainteresowane pracą w komisjach wyborczych mogą złożyć podanie na stronie: www.chipollworker.com.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.chicagoelections.com. Z witryny można również wydrukować formularz podania o pracę, a następnie go wypełnić i odesłać na adres: Chicago Board of Election Commissioners, 69 W. Washington Street, Suite 600, Chicago IL 60602, Attn.: Monika.

Termin składania podań o pracę upływa we wtorek 19 lutego

Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udziela Monika Myśliwiec-Gałuszka, polska koordynatorka w Chicagowskiej Radzie Wyborczej (Chicago Board of Election). Należy telefonować pod nr (312)269-5702 lub wysłać e-mail na adres polishvote@chicagoelections.net

(ao)

fot.Ewa Malcher/Pixabay.com/Wikipedia