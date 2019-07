Poroniańskie Lato 2019 0 29 lipca 2019

Poroniańskie Lato – doroczny piknik Koła nr 45 Poronin im. Zofii Gracy Związku Podhalan w Północnej Ameryce – przyciąga członków klubu, rodziny, bratnie koła, miłośników Podhala, jak też okolicznych mieszkańców, pragnących mile spędzić niedzielny czas.

Najnowsza edycja imprezy odbyła się w niedzielę 21 lipca. Połączona była z odpustem pod wezwaniem św. Magdaleny. Rozpoczęła ją msza święta odprawiona przez kapelana Koła Poronin, ks. Roberta Łojka na pięknym terenie kościoła Peace Memorial w podchicagowskim Palos Hills.

W programie artys-

tycznym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ślebodni i szkółka tańca przy ZPPA. Zespoły zaprezentowały wiązankę tańców regionalnych oraz pieśni góralskie. Najmłodsi uczestnicy imprezy brali udział w konkursach oraz różnego rodzaju zabawach; klaun i wróżka dokładali starań, by dzieci się dobrze bawiły. Był też dmuchany zamek i malowanie twarzy.

W tym samym dniu w Poroninie odbywało się Poroniańskie Lato – najważniejsza impreza kulturalno-promocyjna Gminy Poronin. Dr Bronisław Orawiec powiedział, że członkowie koła, zrzeszającego mieszkańców Poronina, przenoszą rodzinną tradycję na amerykański grunt. – My tutaj w Chicago obchodzimy już siódme Poroniańskie Lato, na wzór tego naszego, tam w naszej wiosce u podnóża Tatr.

Podobnie jak w Poroninie, tak i w Palos Park rozbrzmiewała góralska muzyka, taneczne rytmy w podhalańskim brzmieniu, prezentując folklor z rodzinnych stron. Prezes klubu Zofia Bobak-Ustupska stwierdziła, że tradycją koła jest prezentowanie góralszczyzny. – Bardzo się cieszę z występu zespołu Siumni i szkółki pieśni i tańca. Dali przepiękny występ. Tylko gratulować dzieciom i rodzicom, że tak pilnują naszych góralskich tradycji.

Uczestników odwiedził prezes ZPPA Józef Cikowski wraz z zarządem, życząc wszystkim udanej zabawy i sprzyjającej pogody. Co prawda deszcz pokropił biesiadników, ale po chóralnym odśpiewaniu ,,Nie lij dyscu, nie lij, bo cie tu nie trzeba”, niebiosa wysłuchały próśb, zsyłając piękną letnią pogodę. Wiceprezes Zdzisław Dorula zaprosił wszystkich na Dzień Góralski podczas Taste of Polonia, którego uwieńczeniem będzie koncert zespołu Zakopower.

Podczas pikniku odbyła się również loteria fantowa z wieloma cennymi nagrodami. Muzycznie imprezę oprawił i do tańca przygrywał Mońcorz Zubek Band i kapela Ogień. Królowa ZPPA Dorota Mniszak promieniowała urokiem i chętnie pozowała do pamiątkowych zdjęć. Wyśmienicie zaopatrzona kuchnia z potężnym wyborem dań i bufet obsługiwany przez zawodowe bartenderki przyciągał tłumy. Dużą popularnością cieszyła się słynna na całe Podhale wysokoprocentowa Poroniańska Piknikówka.

Siódme Poroniańskie Lato w Chicago dostarczyło wiele rozrywki, umiliło niedzielę i zaowocowało sukcesem. Duża w tym zasługa organizatorów i dobroczyńców, którzy przeznaczyli spore sumy na rzecz imprezy i cenne przedmioty na nagrody w loterii. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc rodzinnej miejscowości i jej mieszkańcom. Prezes klubu pani Zofia Bobak-Ustupska w najbliższych dniach wybiera się do rodzinnych stron, by się rozeznać w najpilniejszych potrzebach krajanów.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka