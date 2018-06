Ponad 3 tys. dol.na chore dzieci zebrano podczas akcji charytatywnej Związku Narodowego Polskiego 0 by EM 17 czerwca 2018

Ponad 3 tys. dol. zebrano na rzecz podopiecznych Fundacji You Can Be My Angel podczas akcji charytatywnej Kids-4-Kids Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), która odbyła się 3 czerwca w ogrodach ZNP (PNA) w Chicago.

Na ręce szefowej fundacji YCBMA Katarzyny Romanowskiej czek na kwotę w wysokości 3269 dol. i 48 centów przekazał 13 czerwca prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula wraz z organizatorką imprezy Marią Środoń, koordynatorem ds. działności braterskiej ZNP, sekretarz krajową ZNP Alicją Kuklińską i skarbnikiem ZNP Stevem Tokarskim.

W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele rozgłośni WPNA FM i “Dziennika Związkowego” – mediów, które zachęcały do udziału w sympatycznej imprezie na szlachetny cel. Jej tegoroczna edycja wypadła doskonale w porównaniu z zeszłoroczną – ocenił prezes Spula. – Liczba uczestników wzrosła o ponad 100. Było nam niezmiernie miło gościć w ogrodach PNA całe rodziny, które wspólnie się bawiły i pomagały zebrać pieniądze dla najbardziej potrzebujących – podkreślil prezes.

Organizatorzy Kids-4-Kids 2018 pragną podziękować wszystkim uczestnikom małym i dużym oraz sponsorom imprezy.

Tekst i zdjęcia: Łukasz Dudka

Platynowi sponsorzy: PNA Censor, V.Censor and National Directors; Legion of Young Polish Women; Industrial Maintenance Welding & Machining Co.; Royal Savings Bank; Griffith, Ballard & Co.; Lowell Foods.

Złoci Sponsorzy: Frank J. Baker & Company, LTD.

Srebrni sponsorzy: The Learning Experience; Teresa A. Jankowski – PNA Fraternal Director; RD Carlson Insurance Agency State Farm Agent; Alderman Anthony Napolitano – 41st Ward; Alderman Margaret Laurino – 39th Ward; Caldwell Bankers – McMullen; Senator John G. Mulroe; Cannizzaro Law Offices, P.C.; Pasta D’Arte; Liberty Bank for Savings; Tarpey Pharmacy; R & M Auto Leasing, Inc.; Lodge 2244, PNA; Independent LIght & Design; Elevator Industries of Illinois. Inc,

Brązowi sponsorzy: Wanda & Joseph Penar – Fraternal Director PNA; Jim Gura.