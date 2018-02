Polszczyzna nie taka trudna

W sobotę, 17 lutego w Akademii Języka Polskiego i Kultury w Bartlett odbył się po raz czwarty konkurs językowy ,,Stawiam na polski”. Konkurs jest adresowany do uczniów polonijnych liceów i ma na celu przybliżyć i zachęcić do przystąpienia do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, który jest oferowany uczniom szkół polonijnych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Konkurs otworzyła dyrektor akademii Jolanta Harrison, która podziękowała uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za przybycie i poparcie konkursu. Następnie, zasady uczestnictwa wyjaśniła wicedyrektor szkoły Katarzyna Kozaka-Gal.

W konkursowe szranki stanęło 45 uczniów z 17 szkół, którzy w teście wyboru, trwającym godzinę i składającym się ze 100 pytań, musieli zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź.

Walka językowa okazała się wyrównana. Większość uczestników zdobyło powyżej siedemdziesięciu punktów i pokazało, że polszczyzna nie jest trudna. Ale też nie taka łatwa. Najtrudniejszym okazało się pytanie o cudzysłów: „Używaj … a) cudzysłowu b) cudzysłowia c) cudzysłów”. A cudzysłów traktujemy gramatycznie jak rów, zatem – w cudzysłowie jak w rowie, używaj cudzysłowu, jak analogicznie – rowu.

Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisję konkursową, okazało się, że cztery uczennice muszą wziąć udział w dogrywce o 2. i 3. miejsce. Ostatecznie, na miejscu 1. uplasowała się Marcelina Zablocka ze Szkoły im. Maksymiliana Marii Kolbego w Chicago (83 punkty), na 2. – Dominika Gornikowski ze Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont (81 punktów i 38 punktów po dogrywce), a na miejscu 3. – Magda Slowakiewicz ze Szkoły im. Adama Mickiewicza w Burbank (81 punktów, 36 po dogrywce).

Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik konkursu został obdarowany upominkiem, a zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Gościem honorowym konkursu był konsul Piotr Semeniuk, który wręczył dyplomy zwycięzcom. Konsul pogratulował wszystkim uczestnikom i wyraził słowa uznania, że tak wielu z nich przystąpiło do konkursu. Jak co roku, pomoc w organizacji konkursu zaoferowali rodzice i przyjaciele szkoły, którym należą się słowa podziękowania. Patronat nad konkursem, jak co roku, objął Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którego językoznawcy są autorami testu konkursowego.

Organizatorów konkursu „Stawiam na polski” najbardziej cieszy duże zainteresowanie uczestników i chęć pokazania przez młodych Polaków pochodzenia amerykańskiego, że znają język polski i chcą się tym pochwalić. Akademia Języka Polskiego i Kultury liczy również na to, że zachęciła uczestników konkursu do przystąpienia do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Małgorzata K. Belcik

Akademia Języka Polskiego i Kultury w Bartlett

Zdjęcia: Justyna Bochnak, Anna Pałasz