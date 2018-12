Polsko-Amerykańska Izba Handlowa przyznała swoje wyróżnienia

Doroczne przyjęcie świąteczne Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (Polish American Chamber of Commerce, PACC) było ważnym wydarzeniem integracyjnym i towarzyskim, podczas którego organizacja przyznała swoje prestiżowe wyróżnienia biznesowe firmomwybitnych przedsiębiorców.

Około 200 gości do wspólnego celebrowania zaprosił Bogdan Pukszta – dyrektor wykonawczy izby. Prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej – Stanisław Skoczeń podziękował za przybycie gościom, sponsorom oraz organizatorom. Przypomniał o dużych wydarzeniach z kalendarza organizacji: o udziale w uroczystościach dwusetnej rocznicy stanu Illinois czy obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również zapowiedział zbliżającą się 25. rocznicę działalności Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Uroczysta gala odbyła się w sobotę, 8 grudnia, w eleganckiej sali bankietowej The European Crystal w podchicagowskim Arlington Heights. Gościem honorowym obok innych ważnych osobistości i przedstawicieli polonijnych i amerykańskich organizacji branżowych był konsul generalny Piotr Janicki, który podczas wieczornej gali otrzymał honorowe członkostwo w Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej. W ten sposób konsul Janicki stał się czwartym honorowym członkiem, obok Henryka Góreckiego, Adama Lizakowskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Gratulacje prężnie działającej Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej przekazała prezes Rady Powiatu Cook, Toni Preckwinkle.

Punktem kulminacyjnym świątecznej gali było uroczyste wręczenie wyróżnień biznesowych w czterech kategoriach. Pierwszą z nich były nagrody biznesowe dla obiecującej firmy rozpoczynającej działalność (Business Awards for a Promising Start-Up Company), którą otrzymały: Metro Tax Relief i Martin Wojtulewicz oraz General Masonry Supply Venture LLC i Aneta Szulakiewicz. Przy okazji dwie nagrodzone firmy dodatkowo otrzymały tysiąc dolarów na reklamę swoich produktów i serwisów na fali polskiego radia Polish American Mix, WPNA 103.1 FM.

Kolejne trzy nagrody za podtrzymywanie ducha przedsiębiorczości (Awards for Entrepreneurial Spirit) powędrowały do TeaGschwendner – Agnieszki Rapacz, TAWA Pro Flooring, Inc. – Józefa Tokarczyka i Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff Group – Iwony Filipiak.

Natomiast za lojalność wobec organizacji (PACC Loyalty Award) zostali uhonorowani: TTI Medical Training School – Anna Tukiendorf-Wilhite i Rick Stefaniak oraz Omega Structures – Stanisław Skoczeń. Dyplomy uznania wręczono tym, którzy wspierali izbę od przynajmniej pięciu lat. I nie obyło się bez dyplomów motywujących do przyszłych działań – dla najmłodszych członków izby.

Przyznano też nagrodę korporacyjną (Corporate Valor Award) Zjednoczeniu Polskiemu Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce, którą odebrał prezes ZPRK James Robaczewski.

Były także oficjalne podziękowania i dyplomy dla Grażyny Skoczeń i Anny Tukiendorf-Wilhite za zaangażowanie przy zbiórce charytatywnej na rzecz mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Wśród gości specjalnych imprezy byli: sędzia Sądu Apelacyjnego Illinois Jesse G. Reyes, Michał Rzeznik – szef chicagowskiego Bureau of Polish Investment & Trade Agency, Lucy Wojdyla z Chicago Department of Procurement Services, Walter Kotaba – właściciel Polameru i Polnetu, Michael Niedziński – prezes wydziału stanowego KPA, Steve Rakowski ze Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego oraz Joseph Zurawski, autor publikacji ,,The Polish Presence in American Screen Images”.

Część oficjalną sfinalizowały życzenia świąteczno-noworoczne, a po eleganckiej kolacji rozpoczął się dancing. Lubiane przeboje grał do tańca zespół Format z solistką Joanną Szyszką.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka