Polski piknik w Schaumburgu 0 12 października 2019

Z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego sklep KD Market w Schaumburgu zaprosił okoliczne polonijne biznesy, zlokalizowane na terenie tego samego centrum handlowego, do zorganizowania wspólnego pikniku. Impreza odbyła się w ubiegłą sobotę, 5 października. Na miejscu odbywały się degustacje polskiego jedzenia, można było zapoznać się z ofertą cateringową KD Market oraz z ofertami współuczestniczących w pikniku firm. Był też konkurs jedzenia zapiekanek i picia piwa. Na dzieci czekał dmuchany zamek i malowanie twarzy razem z przedstawicielami Fundacji You Can Be My Angel. Nie zabrakło loterii fantowej z cennymi nagrodami. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Jolo. To na parkingu. A w sklepie na klientów KD Market czekały degustacje alkoholi oraz atrakcyjne oferty cenowe na wybrane produkty. Jednym słowem każdy, kto skorzystał z okazji i pojawił się w centrum handlowym przy Roselle Rd. – nie żałował.

(em)

Zdjęcia: Peter Serocki