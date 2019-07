Polonijne akcenty na Taste of Chicago 0 22 lipca 2019

Na dorocznym, już 39. Taste of Chicago – największym na świecie festiwalu kulinarnym pod gołym niebem i z bezpłatnym wstępem – nie zbrakło polonijnych akcentów w postaci występu wokalistki Karoliny Baran i stoiska Kasia’s Deli z różnymi przysmakami.

Przez pięć dni, od 10 do 14 lipca, w Parku Granta można było skosztować specjałów kuchni lokalnych i etnicznych z różnych stron świata. Udział wzięły 82 placówki gastronomiczne, w tym 36 po raz pierwszy.

Stałym uczestnikiem Taste of Chicago od ponad 20 lat – co roku z innym menu – jest polonijna firma Kasia’s Deli. Podczas festiwalu nad sprawnym funkcjonowaniem stoiska czuwali menadżerowie, Joanna Jakubowicz i Robert Wojcik.

W tym roku stoisko Kasia’s Deli podczas festiwalu najwięcej sprzedało polskiej kiełbasy z kapustą podsmażaną, papryczkami, pomidorami, ogórkami i cebulą. Wśród kupujących jak zawsze duże wzięcie miały pierogi, placki ziemniaczane i naleśniki.

Największą popularnością wśród pierogów cieszyły się pierogi ruskie. Polskie stoisko odwiedzili smakosze różnych narodowości, w tym azjatyccy, afroamerykańscy i oczywiście polonijni. Według szacunkowych danych polskie stoisko odwiedziło dziennie około tysiąca osób. Obsługiwane było przez dwie zmiany pracowników – po 15 osób każda.

Menadżer Joanna Jakubowicz przypomniała, że pierogowe imperium w 1983 roku założyła jej babcia Kazimiera ,,Kasia” Bober, która świetnie wyczuła zapotrzebowanie na chicagowskim rynku gastronomicznym. – Ludzie lubią polskie jedzenie. Dużo różnych narodowości przychodzi do nas – stwierdziła Jakubowicz.

Podczas imprezy można było uraczyć się koktajlami, piwem i winem. Oprócz degustacji napojów wyskokowych i jedzenia dominowały atrakcyjne propozycje muzyczne festiwalu. Wszystko, oprócz jedzenia, było nieodpłatnie.

Różnorodność koncertów w wykonaniu znanych artystów zaspokajała gusta wszystkich odbiorców, bez względu na wiek. Na estradzie Goose Island Stage wystąpiła w sobotę, 13 lipca młoda, bardzo utalentowana, polonijna wokalistka Kaeyra, czyli Karolina Baran.

Kaeyra na Festiwalu Taste of Chicago wystąpiła już po raz drugi. W zeszłym roku koncertowała z kolegą, z którym zaśpiewała kilka piosenek. W tym roku miała swój własny, godzinny koncert. W jej wykonaniu usłyszeliśmy jej kilka nowych piosenek, które wkrótce znajdą się na płycie, m.in.: Everything Was Love, One Night i Can’t Help Myself. Wokalistce towarzyszyli muzycy: Saiah Oby – pianino (klawisze), Ryan Person – perkusja, Korron Blalark – bas, Justin Canavan – gitara.

Karolina Baran festiwal Taste of Chicago uważa za bardzo ważne wydarzenie. Cieszyła się, że wśród publiczności zobaczyła wielu Polaków. Po koncercie Kaeyra wyraziła zadowolenie z występu i wdzięczność dla publiczności. – Bardzo się cieszę, że się udał koncert. Zobaczyłam dużo znajomych twarzy, ale również dużo nowych. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie – powiedziała artystka. Wśród wiernych fanów była mama artystki – Joanna Szepelawy.

Przed przeprowadzką Karoliny Baran do Kalifornii – gdzie będzie kontynuowała swoją karierę muzyczną – ostatni koncert w Chicago odbędzie się 19 sierpnia.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka