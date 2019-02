Polonijna studniówka 2019 0 4 lutego 2019

„Wiedzę możecie zdobywać od innych, ale mądrości musicie nauczyć się sami”

Obok tanecznego szaleństwa losowanie stypendiów było głównym punktem dorocznej, już 26. studniówki zorganizowanej przez polonijną szkołę sobotnią im. Adama Mickiewicza pod egidą Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP.

Trzy stypendia, w kwocie po tysiąc dolarów każde, ufundowane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich zostały rozlosowane wśród laureatów tytułu „Najlepszy z najlepszych” z poszczególnych placówek szkolnych. Tradycyjnie jedno wyróżnienie przeznaczone jest dla maturzysty ze szkoły organizującej studniówkę. Otrzymała je Magdalena Słowakiewicz. W wyniku losowania dwa pozostałe otrzymali – Natalia Makarewicz ze szkoły im. św. Rafała Kalinowskiego i Marcin Wąż ze szkoły im. Fryderyka Chopina. Wydawca polonijnych podręczników Małgorzata Pawlusiewicz ufundowała pięć stypendiów dla szkół. Czek na tysiąc dol. z przeznaczeniem na pomoc stypendialną trafił do szkoły im. św. Ferdynanda. Cztery czeki po 500 dol. z przeznaczeniem na zakup podręczników wylosowały szkoły: im. Juliusza Słowackiego, im. Tadeusza Kościuszki, im. Czesława Miłosza i im. Marii Magdaleny w Algonquin. Trzy stypendia po 500 dol. ufundowane przez Edytę i Rafała Stykowskich z firmy „Radar Sat Sling TV” trafiły w ręce Bereniki Lach ze szkoły im. Adama Mickiewicza, Mateusza Milana i Pauliny Antoniak ze szkoły im. Jana Pawła II oraz Katarzyny Barton ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Siódmej Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP. Do tej placówki w wyniku losowania trafił również bilet lotniczy do Polski, ufundowany przez PLL LOT, który przedstawicielka polskiego przewoźnika Magdalena Pantelis wręczyła dyrektor szkoły Renacie Janeczek.

Taneczną imprezę w sobotę 26 stycznia w sali balowej teatru Drury Lane w Oak Brook z udziałem 550 maturzystów z 37 szkół sobotnich rozpoczęła prezentacja poszczególnych placówek i ich absolwentów, którą prowadzili Bożena Świątek i Konrad Staniewicz. Uczestników powitała dyrektor Anna Pałasz i prezes Rady Rodziców Beata Nykaza.

– Drodzy maturzyści! Już wkrótce przystąpicie do egzaminu maturalnego. Symbolicznej przepustki do dorosłego życia. Na pewno na tym etapie pomoże wam znajomość języka polskiego i kultury kraju pochodzenia waszych przodków. Będzie to wasz dodatkowy atut w wielojęzycznym i wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim. Zatrzymajcie w swoich sercach pamięć miłych chwil spędzonych w polskich szkołach. Pamiętajcie również, żeby przekazywać te wspomnienia i cenny dar dziedzictwa narodowego przyszłym pokoleniom – apelowała do maturzystów dyrektorka Anna Pałasz życząc uczniom wspaniałej zabawy i niezapomnianych chwil oraz połamania piór i trafnych pytań na maturze. Cytując słowa patrona szkoły „Wiedzę możecie zdobywać od innych, ale mądrości musicie nauczyć się sami” życzyła tej mądrości maturzystom w czasie podejmowania życiowych wyborów i dalszego dorosłego już życia. Składając gratulacje uczniom, rodzicom i nauczycielom prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch podkreśliła znaczenie wielkiego sukcesu, jakim jest ukończenie polskiej szkoły średniej poza granicami Polski. Radość z podejmowania nauki języka polskiego, historii, geografii i polskiej kultury przez Amerykanów polskiego pochodzenia wyraził konsul generalny RP Piotr Janicki oraz pozostali goście. Wiceprezes zrzeszenia Helena Sołtys poinformowała, że organizatorem 27. edycji studniówkowej zabawy będzie szkoła im. św. Ferdynanda. Duszpasterskiego błogosławieństwa zgromadzonym udzieli kapelan zrzeszenia o. Marek Janowski oraz ks. Mariusz Nawalaniec z parafii św. Alberta Wielkiego. Prezentacje szkół w relacji na żywo prowadzili Ewa Stankiewicz i Sławomir Panek.

Taneczne szaleństwa przy muzyce Piotra Marszałka poprzedziła smaczna kolacja i występ maturzystów ze szkoły im. Adama Mickiewicza, którzy wystawili scenkę o grzybobraniu z Pana Tadeusza oraz pokaz tańców w wykonaniu zespołu szkolnego Świtezianie pod kierownictwem artystycznym Agaty Mścisz, którego tancerze na koniec występu zaprosili wszystkich do poloneza. Imprezę zakończyło przejście przez „setkę”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP