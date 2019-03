Polonijna młodzież stawia na polski! 0 3 marca 2019

23 lutego 2019 roku Akademia Języka Polskiego i Kultury w Bartlett gościło 55 uczestników z 23 polonijnych szkół na konkursie „Stawiam na polski”. Konkurs odbył się po raz 5. i z roku na rok w konkursowe szranki staje coraz większa liczba licealistów.

Uczniowie, podchodząc do konkursu, wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie B2, czyli średnio-zaawansowanym. Konkurs ten promuje wśród młodzieży egzamin certyfikatowy z języka polskiego i zachęca uczniów do wykazania się oficjalnie wiedzą poprzez przystąpienie do egzaminu.

Tegoroczny poziom językowy uczniów był bardzo wysoki. Najwyższa liczba zdobytych punktów to 96 na 100 możliwych, które zdobyło dwoje uczniów. Po dogrywce można było przystąpić do rozdania dyplomów uczestnictwa i nagród dla zwycięzców. Miejsce I zajęła Aleksandra Nosek z Polskiej Szkoły im. św. Brata Alberta Chmielowskiego, miejsce II zajął Karol Paluch ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, a miejsce III zajęła Sabina Szczepanik z Polskiej Szkoły im. Heleny Modrzejewskiej. Nagrody główne, ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, wręczył konsul Piotr Semeniuk, który swą obecnością zaszczycił konkurs i zapraszał młodzież do odwiedzenia Polski.

Konkurs nie odbyłby się bez wsparcia sponsorów – Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, firmy Lowell International Foods, ani bez gościnności proboszcza Parafii św. Piotra Damiana w Bartlett, ks. Krzysztofa Ciomka. Projekt był też współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Patronat nad konkursem, jak co roku, sprawował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Naszą radość wzbudza fakt, że konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem i że następne pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia docenia znajomość języka swoich rodziców i dziadków.

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz gratulujemy i życzymy, aby znajomość języka polskiego przyczyniła się do ich powodzenia w dorosłym życiu.

Małgorzata K. Belcik

Nauczycielka Akademii Języka Polskiego i Kultury w Bartlett

Zdjęcia: Justyna Bochnak