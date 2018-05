Polonia w Chicago świętuje 100-lecie niepodległości Polski z prezydencką parą 0 by EM 13 maja 2018

W sobotę, 19 maja prezydent Polski Andrzej Duda i jego małżonka Aga Kornhauser-Duda spotkają się z Polonią w Millennium Park w centrum Chicago. Organizatorem chicagowskiej wizyty prezydenckiej pary jest lokalna placówka konsularna. Konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki powiedział nam, że przygotowania są na ukończeniu i serdecznie zaprosił społeczność polonijną na majówkowe spotkanie z prezydentem RP i pierwszą damą, na wspólne świętowanie doniosłej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Alicja Otap: – Konsulat Generalny RP w Chicago przygotował specjalny program towarzyszący wizycie prezydenckiej pary. Czego możemy się spodziewać?

Konsul generalny RP Piotr Janicki: – Sobotnie popołudnie 19 maja zapowiada się bardzo pięknie. Na scenie od godz. 12 będą występować artyści, a wśród nich zespoły góralskie, Karolina Baran (KAEYRA ) z zespołem. To młoda, znana Polonii wokalistka, która już bardzo dużo osiągnęła na miejscowych scenach artystycznych. Wystąpi też z koncertem Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z Gwardią Reprezentacyjną Stanu Illinois, czyli z miejscowymi muzykami. A to warte podkreślenia, bo akurat w tym roku obchodzimy 25. rocznicę partnerstwa Gwardii Narodowej Stanu Illinois i Polskiego Wojska. To partnerstwo trwa nawet dłużej niż uczestnictwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. Swoją obecność zapowiedziało też sporo gości. Cały czas napływają do nas potwierdzenia od różnych przedstawicieli lokalnych władz i również korpusu konsularnego.

A najważniejszy moment popołudnia?

– Kulminacją wszystkich wydarzeń, które będą mieć miejsce w Millennium Park, będzie przemówienie Pana Prezydenta, które wygłosi do zgromadzonej Polonii. Na scenie będzie również obecna Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która wręczy okolicznościowe dyplomy uczniom polonijnych szkół, którzy również przyjadą na to spotkanie. Prezydent będzie podchodził do widowni i witał się z ludźmi. Więc jest szansa, że Państwo spotkacie się twarzą w twarz z Panem Prezydentem.

Millennium Park to szczególnie reprezentacyjne miejsce, w którym polska społeczność może przedstawić się od jak najlepszej strony…

– Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, abyśmy się zgromadzili w Millennium Park. Zabierzmy ze sobą chorągiewki. My też je będziemy rozdawać. Mile widziane będą biało-czerwone stroje jako przejaw patriotyzmu, ale ludowe stroje również. Spotkajmy się pod biało-czerwoną flagą. Pokażmy, że jesteśmy zjednoczeni. Wydaje mi się, że lepszej okazji niż stulecie odzyskania niepodległości nie będzie.

A więc będzie to wielki patriotyczny piknik.

– Można ze sobą wziąć kocyk, prowiant, picie, żeby rozłożyć się na tym rozległym trawniku. Będziemy mieć przedstawicieli różnych organizacji w pocztach sztandarowych. Mam nadzieję, że pogoda będzie piękna, ale nawet gdyby była trochę gorsza, to i tak serdecznie zapraszam. Można ze sobą wziąć pelerynki przeciwdeszczowe. Można się trochę cieplej ubrać, na cebulkę. W piknikowej atmosferze będziemy mogli powitać Pana Prezydenta i Pierwszą Damę.

Jakiej frekwencji spodziewają się organizatorzy?

– W Millennium Park mamy prawie 4 tys. miejsc siedzących i ponad 6 tys. miejsc na trawniku. Spotkanie, chcę podkreślić, jest otwarte, dostępne dla wszystkich. Niektóre parafie i instytucje organizują transport zbiorowy. Jest jeszcze szansa, żeby się zapisać do uczestnictwa albo przez parafię, albo przez organizację.

O której godzinie można będzie wejść na teren parku?

– Już od godziny 10 rano, a program zaczyna się od godz. 12 w południe. Firma, która zapewnia sprawdzanie bezpieczeństwa poinformowała nas, że jest w stanie w ciągu godziny wpuścić na teren parku około 3 tys. osób. Tak więc bądźmy cierpliwi, bo może wymagać tego sytuacja. Ale jeżeli przyjdziemy wcześniej, to jest szansa, że dostaniemy się na teren parku po godzinie 10 i będziemy mogli obejrzeć cały program.

Czy uczestników obowiązują jeszcze jakieś wymagania ze strony organizatorów?

– Prosimy nie przynosić niebezpiecznych rzeczy na spotkanie z prezydentem. Na przykład nie można wnosić żadnych ostrych przedmiotów. I nie można nagrywać tego spotkania profesjonalną kamerą. Można przynieść ze sobą telefony komórkowe, ale nie wolno używać selfie stick. Nie wolno też przynosić ze sobą napojów alkoholowych, bo ich spożywanie nie będzie dozwolone.

Podczas wizyty polskiego prezydenta na Millennium Park zwrócą się oczy całego Chicago?

– Takie spotkania są też obserwowane przez amerykańskich polityków, którzy zabiegają o polskie głosy, zwłaszcza że niedługo będą wybory. Im więcej nas będzie w Millennium Park, tym bardziej politycy będą się liczyć z naszym głosem. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

Dziękuję za rozmowę.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

fot.TOMS KALNINS/EPA-EFE/REX/Shutterstock