Polka wygrała młodzieżowy konkurs Walgreensa 0 29 stycznia 2019

Wśród trzech laureatek pierwszego miejsca w dorocznym konkursie sieci sklepów Walgreens, dotyczącym szeroko pojętej ochrony zdrowia wśród nastolatków, jest 16-letnia Natalia Granatowski z Chicago. Licealistka z Whitney Young namalowała pracę i wygrała 2 tys. dolarów.

Co roku w ramach konkursu „Walgreens Expressions Challenge” gigant branży farmaceutyczno-drogeryjnej daje młodzieży platformę do wyrażenia poglądów na temat zdrowego stylu życia, a jednocześnie możliwość inspiracji swoich rówieśników. Program powstał w odpowiedzi na kryzys zdrowotny obserwowany wśród młodzieży w wieku 14 do 18 lat. Zdaniem firmy podejmowanie zdrowych decyzji w latach licealnych jest kluczowe, gdyż owocuje efektami w dorosłym życiu.

Konkurs przeznaczony był dla młodzieży licealnej z regionu metropolii chicagowskiej oraz metropolii St. Louis w stanie Missouri. Zadanie było niełatwe, bo do nastoletniego odbiorcy trzeba było trafić za pomocą słowa, obrazu lub przekazu multimedialnego z przesłaniem dotyczącym trudnych zagadnień, z którymi musi mierzyć się dzisiejsza młodzież, w tym: cyberbullying, poczucie własnej wartości, odpowiedzialność seksualna.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: twórczego tekstu, malarstwa oraz sztuki multimedialnej. Trzy laureatki pierwszego miejsca wyłoniono spośród 3 tys. nadesłanych zgłoszeń. Prace oceniane były w publicznym głosowaniu przez internautów, a następnie przez panel ekspertów.

Natalia Granatowski wygrała w kategorii malarstwa, prezentując swój obraz dotyczący zjawiska cyberbullingu. W kałuży łez nastolatki trzymającej w ręku telefon, pomiędzy cyframi komputerowego kodu ukryte są negatywne słowa – gróźb, nękania, ośmieszania czy obrażania – wymierzone w stronę odbiorcy po drugiej stronie ekranu. Zdaniem Natalii zjawisko cyberbullingu jest bardzo dużym problemem wśród młodzieży ze względu na ilość czasu, jaką spędzają w mediach społecznościowych.

Natalia otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości dwóch tysięcy dolarów. Dodatkowo zarówno szkoła, jak i nauczyciel, otrzymują po 500 dolarów. Do udziału w konkursie zachęciła dziewczynę nauczycielka przedmiotów artystycznych Lisa Wax z Whitney Young High School, jednak projekt od początku do końca jest dziełem licealistki z trzeciej klasy.

Co do nagrody, zwyciężczyni wraz z rodzicami zdecydowała, że pieniądze będą zaoszczędzone na studia – najprawdopodobniej związane z chemią, a plastyka jest i nadal będzie towarzyszącą pasją dziewczyny.

Warto wspomnieć, że Natalia jest również uczennicą polskiej szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago, gdzie niedawno wygrała historyczny konkurs wiedzy związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Praca córki polskich imigrantów wkrótce trafi na stronę internetową firmy Walgreens i będzie wykorzystywana w kampanii zdrowotnej prowadzonej wśród nastolatków. Na razie Natalia z dumą prezentuje ją czytelnikom naszej gazety. Serdecznie gratulujemy!

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com

Zdjęcia z archiwum Natalii Granatowski