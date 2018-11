Polamer powitany chlebem i solą przez Shop and Save Market 0 by EM 16 listopada 2018

Artykuł sponsorowany

Staropolskim obyczajem firma Polamer została przywitana chlebem i solą przez Shop and Save Market. Współpraca obu firm przekłada się na ogromne udogodnienia dla klientów.

W sobotę, 10 listopada, w sklepie Shop and Save Market przy 6312 N Nagle Avenue w Chicago uroczyście otwarto agencję Polameru. W uroczystości wzięli udział m. in. Ewa i Cezary Jakubowscy, właściciele sieci handlowej Shop and Save Market oraz Walter Kotaba, właściciel firmy Polamer.

Zgodnie ze staropolską tradycją, Polamer został powitany chlebem i solą – nie przypadkiem, bo w sklepach Shop and Save trwał Festiwal Chleba, prezentujący jedyne w swoim rodzaje pieczywa, których nie można dostać nigdzie indziej.

W efekcie tej niezwykłej współpracy Polameru oraz Shop and Save Market, Polonia w Chicago uzyskała kolejnych pięć miejsc, w których łatwo i wygodnie można wysłać paczki do Polski i wiele więcej załatwić, i to już od 7 rano! Teraz wysyłanie paczek do Polski – i nie tylko – jest jeszcze prostsze, dzięki agencjom Polameru w sklepach Shop and Save Market w Downers Grove, Niles, Bridgeview oraz Nagle Avenue na północy i Archer Avenue na południu Chicago. A szczególnie przed Świętami Bożego Narodzenia to bardzo ważne!Na zdjęciu głównym:

Wspolne zdjęcie pamiątkowe – w środku Ewa i Cezary Jakubowski (Shop and Save Market) i Walter Kotaba (Polamer) i dr Jagoda Samulak (Just Smile)

