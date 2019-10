Polak zagra Bułgara w “Chicago PD” 0 22 października 2019

Syn polskich imigrantów, Bartek Szymański, gra główną rolę w najnowszym odcinku ,,Chicago PD”, który zostanie wyemitowany przez NBC (chicagowski kanał 5) w środę 23 października. Polak wcieli się w postać młodego Bułgara.

W odcinku pt. ,,Brother’s Keeper” (odcinek piąty siódmego sezonu) 23-letni Bartek Szymański wystąpi w głównej roli wcielając się w postać młodego Bułgara. Film kręcony był w Chicago.

Urodzony w Connecticut w rodzinie polskich imigrantów Bartek Szymański aktualnie mieszka w nowym Jorku, gdzie rozwija swoja karierę aktorską. Świetnie mówi po polsku, co zawdzięcza między innymi swojej babci, która wychowywała go w Olsztynie do 5 roku życia. Mimo młodego wieku odniósł już kilka zawodowych sukcesów, grając w wielu filmach i sztukach teatralnych, ale ,,Chicago PD” to jego pierwsza rola telewizyjna. Ostatnią jego ważną kreacją był film ,,The Farthest Apple from the Tree”, który był nominowany na festiwalu w Cannes.

Bartek skończył studia na Pace University na Manhattanie, na wydziale aktorstwa filmowego i telewizyjnego. Dwa lata temu udzielił wywiadu TVP Polonia w programie ,,Halo Polonia”, gdzie opowiedział o swoich marzeniach i o życiu w nowojorskiej Polonii, z którą jest mocno związany.

Jest on najmłodszym członkiem komitetu Parady Pułaskiego w Nowym Jorku i niedawno został wybrany wiceprezesem w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży USA.

Do sylwetki Bartka Szymańskiego powrócimy na naszych łamach, a Czytelników zachęcamy do obejrzenia środowego odcinka ,,Chicago PD” (NBC-WMAQ, chicagowski kanał 5, godz. 9 pm).

(ao)

fot. NBC Chicago PD