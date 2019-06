Podziękowania za policyjną służbę w 16. Dystrykcie 0 4 czerwca 2019

16. District, CPD | 5151 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630 | tel. (312) 742-4480

Wyrazy uznania dla funkcjonariuszy za ich służbę i podziękowania skierowane do lokalnych mieszkańców wypełniły świąteczne spotkanie z policją w parafii św. Konstancji, które prowadziła komendant 16. Dystryktu Maureen Biggane



Podczas świątecznego weekendu Memorial Day – Dnia Pamięci Narodowej – policjanci 16. Dystryktu Policji Chicagowskiej spotkali się z mieszkańcami północno-zachodniej części miasta, głównie z przedstawicielami parafii św. Konstancji. Spotkanie odbyło się 25 maja, w sobotę, bezpośrednio po zakończeniu wieczornej mszy.

Wydarzenie odbyło się pod hasłem ,,Faith & Action Outdoor Roll Call” (wiara i imienne wezwanie do apelu). To nowa inicjatywa w 16. Dystrykcie, mająca na celu zacieśnianie współpracy między policją i mieszkańcami, poprzez zbliżenie stróżów prawa do lokalnej społeczności, budowanie coraz lepszych warunków wzajemnego zaufania i przekazywanie informacji o stanie bezpieczeństwa.

Była to również doskonała okazja do wzajemnego poznania się mieszkańców dystryktu, do wymiany opinii oraz przekazania oczekiwań wobec stróżów prawa i osobistego spotkania z policjantami pełniącymi służbę w danym rewirze.

Trzydziestu policjantów, którym towarzyszyła komendant 16. Dystryktu, Maureen Biggane, oczekiwało na wiernych opuszczających świątynię przed budynkiem szkoły parafialnej.

Spotkanie rozpoczęła komendant Biggane. – Mamy zaszczyt pełnić dla was służbę. Dziękujemy społeczności św. Konstancji za dzisiejszą tu obecność – powiedziała Biggane.

W krótkiej wypowiedzi komendant podziękowała lokalnej społeczności za współpracę i wyraziła ,,mieszkańcom wdzięczność za wspieranie policji przy wypełnianiu służbowych obowiązków”. Komendant Biggane zwróciła się do obecnych na spotkaniu policjantów z wyrazami uznania i szacunku ,,za wszystko to, co robią każdego dnia”, jednocześnie podkreślając, że dane zawarte w statystykach są dowodem ich rzetelnej, pełnej poświęcenia służby.

Przytaczając kilka przykładów komendant mówiła m.in.: o spadku liczby kradzieży oraz o dokonywanych przez policjantów zatrzymaniach.

W części poświęconej zadawaniu pytań zabierający głos głównie wyrażali szczere podziękowania pod adresem policji i zapewniali, że dzięki pełnionej przez funkcjonariuszy służbie czują się bezpieczni na ulicach i w miejscu zamieszkania w rejonie Jefferson Park.

Siostra Anna Strycharz w imieniu księdza proboszcza Ryszarda Miłka – nieobecnego z powodu wizyty w Rzymie – podziękowała policjantom za ich służbę i ochronę podczas uroczystości religijnych i procesji oraz zapewniła o modlitwie w intencji policjantów.

Spotkanie z wiernymi kościoła św. Konstancji w dużym stopniu było skierowane do społeczności polskojęzycznej, która stanowi znaczną część członków tej parafii.

Zacieśniająca się od kilku miesięcy kooperacja z policją polega również na publikowaniu w ,,Dzienniku Związkowym” informacji oraz ostrzeżeń istotnych z punktu widzenia policji.

Komendant Maureen Biggane zapewniła, że w 16. Dystrykcie Policji Chicagowskiej pracują osoby mówiące po polsku, a nawet jeśli są niedostępne w danym momencie, w służbie polskiej społeczności zawsze gotowy jest pomóc jej mąż, Johnny Pasiewicz, sierżant policji biegle mówiący po polsku.

Pamiątkowe zdjęcia zakończyły spotkanie z policjantami 16. Dystryktu.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka