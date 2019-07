Podziękowania dla ks. Tadeusza Dzieszki za duszpasterską posługę w parafii Pięciu Braci Męczenników 0 20 lipca 2019

Wspólnota parafialna Pięciu Braci Męczenników miała podwójne powody do smutku w dniu 30 czerwca b.r., gdyż po 110 latach przestała być parafią, a od 1 lipca w połączeniu z sąsiadującą parafią Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny stała się nową parafią w ramach programu „Odnów Mój Kościół”, wprowadzonego przez kardynała Błażeja Cupicha.

Dodatkowym powodem do smutku było odejście z parafii księdza Tadeusza Dzieszki, który przez sześć miesięcy jako administrator z wielkim sukcesem prowadził pracę duszpasterską i okazał się wspaniałym gospodarzem. Swoim pozytywnym charakterem, szacunkiem, serdecznym stosunkiem do ludzi oraz sympatią do górali, podbił serca wiernych, ożywił życie parafii i wlał nowe nadzieje w serca, że z nim parafia przetrwa wszelkie trudności. Nazwał naszą parafię „parafią papieską”, by dodać szacunku ponad wiekowej parafii, gdzie trzykrotnie gościł święty Jan Paweł II i gdzie jeszcze niedawno, za ks. biskupa śp. Alfreda Abramowicza, parafia była centrum życia religijnego i patriotycznego Polonii.

To dzięki obecności charyzmatycznego ks. Dzieszko, wzrosła liczba wiernych w kościele, a wielu z nich przybyło tu po raz pierwszy, by wspólnie się modlić i stąpać po śladach świętego naszych czasów. Parafianie z radością gościli sympatycznych parafian ze św. Konstancji i różnych przedmieść, którzy zawsze szukali kontaktu z bliskim ich sercu byłym pasterzem. Msze święte w pierwsze niedziele miesiąca z błogosławieństwem relikwiami świętego, tzw. niedziele z Papieżem Janem Pawłem II, zostały dodatkowo wzmocnione namaszczeniem olejem świętym oraz indywidualną modlitwą o zdrowie i błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Msze święte były gościnnie ubogacone chórami, kapelami i orkiestrami, które przynosiły Bogu chwałę a wiernym dostarczały dodatkowych przeżyć.

Ks. Dzieszko pogłębił i umocnił naszą wiarę, nie tyko przez wspaniałe kazania i specjalne modlitwy, ale nade wszystko przez śpiew podczas podniesienia, którego nas nauczył, przez czterokrotne wyznanie „Jezu, ja wierzę w Ciebie”, gdy z wiarą i uwielbieniem treść tych słów płynie głęboko z serca, a po policzkach płyną łzy z poczucia obecności i bliskości Boga…

Ksiądz Tadeusz był wspaniałym gospodarzem i dzięki jego kontaktom bardzo dużo zostało zrobione, często nie obciążając budżetu parafialnego, bo potrafił znaleźć ofiarodawców, nawet spoza naszego stanu. Już w tydzień po przybyciu, zaczęto naprawiać przeciekający dach obok Sali im. bpa Abramowicza, a później naprawę podłogi w garażu, wyczyszczenie i usunięcie zbędnych rzeczy z piwnicy pod kościołem, zainstalowanie granitowych parapetów w zakrystii, odnowienie Sali Bpa Abramowicza z dodaniem dużych zdjęć z wizyty Ojca Świętego, a także nowym szyldem, zakupiono wygodne krzesła, na które dużą sumę przeznaczyło Koło Stare Bystre przy Związku Podhalan, a którego kapelanem jest ks. Dzieszko. Ku zadowoleniu wszystkich, w kościele przy ołtarzu, została podniesiona figura świętego Jana Pawła II.

Nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wierna kopia Królowej Polski, nadesłany z Jasnej Góry, został ubrany w historyczną, przed rokiem odnowioną sukienkę i powieszony w kościele. Przy Ołtarzu Papieskim, został odnowiony krzyż, wierny świadek wizyty Świętego Jana Pawła II. Założony został Komitet Obchodów 40-lecia wizyty św. Jana Pawła II, który planuje uroczystości na 6 października b. roku.

Po historycznej, ostatniej parafialnej mszy św. w kościele, wiązanką kwiatów parafianie podziękowali ks. Dzieszko za owocną posługę kapłańską i obiecali modlitewną pamięć za kapłana, który zawsze podkreślał by nigdy nie odejść od wiary. Dalszy program był na Sali Bpa Abramowicza, gdzie organizacje parafialne żegnały i dziękowały za posługę kapłańską oraz okazaną dobroć.

Komitet Centrum św. Jana Pawła II z wdzięczności wręczył zacnemu Duszpasterzowi wiązankę kwiatów oraz całkowity ,,Zbiór Listów do Braci Kapłanów, od 1979-2005 roku”, pisanych w Wielki Czwartek przez Świętego Jana Pawła II, życząc, by był on dla niego wzorem i inspiracją oraz upraszał potrzebne łaski „a Gazdzino Podhola zafse łaskawie poziyrała za Tobom” . Zapewniano o modlitwie i proszono o dalszą potrzebną pomoc oraz obecność na kulminacyjnych obchodach w 40. rocznicę wizyty Ojca Świętego w dniu 6 października.

Ks. Dzieszko serdecznie dziękował za współpracę, otwarte serca i serdeczną przyjaźń, która się tu nawiązała, obiecał modlitwę i pamięć o tej parafii, która na zawsze została wyryta w jego sercu. Było dużo uścisków, łez, miłych i serdecznych słów oraz zdjęć, do których ks. Dzieszko chętnie pozował.

Aniela Bartoszek

parafianka

Zdjęcia z pożegnania ks. Tadeusza Dzieszki: Zbigniew Przeszłowski

Nowym proboszczem jest ks. Ricardo Castillo z asystentem ks. Miguel Venegas. Nie ma jeszcze polskiego kapłana…… czy będzie? O to modlą się osamotnieni parafianie, niemal wszyscy z dalekich przedmieść, którzy doceniają to wszystko co działo się przez 110 lat w tej historycznej „parafii papieskiej”!