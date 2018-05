Pobiegnijmy dla Niepodległej

Do organizowanego przez radio WPNA 103.1 FM Biegu Stulecia w Chicago pozostało prawie pół roku, ale zapisy do udziału w tym sportowo-patriotycznym wydarzeniu zakończą się o północy 28 maja. 11 listopada o godz. 11.11 w Biegu Stulecia udział weźmie 1918 osób.

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w stu miastach odbędą się Biegi Stulecia. 11 listopada, dokładnie o godzinie 11.11 przed południem symboliczna liczba 1918 uczestników wystartuje w Chicago na dystansie 10 kilometrów. Aby wziąć udział w Biegu Stulecia nie trzeba być biegaczem, a dystans można po prostu przejść. Liczy się przede wszystkim sam udział w tym sportowo-patriotycznym wydarzeniu. Każdy z uczestników otrzyma koszulkę, medal, pamiątkowy dyplom, a osoby biegnące – specjalny chip do mierzenia czasu. Biec lub iść może każdy, kto ukończył dwanaście lat. Najstarszy zarejestrowany dotychczas biegacz ma 85 lat, a w biegu, oprócz mieszkańców Chicago i Illinois udział wezmą Polacy z innych stanów, m.in. z Wisconsin, Teksasu, Alabamy, Pensylwanii i Nowego Meksyku. Biegać (lub iść) można samemu, lub w grupie. Ten drugi sposób, czyli grupowe treningi i start cieszy się szczególną popularnością – dotychczas do Biegu Stulecia zapisało się 58 grup biegowych. Zapisy wciąż trwają, ale ich termin upływa 28 maja.

Czarne Stopy

Kapitanem najliczniejszej, 22-osobowej grupy Czarne Stopy jest Tomek Openchowski, który swoją przygodę z bieganiem zaczął od Maratonu Chicagowskiego. – Biegam razem z moją rodziną. Kiedy dowiedziałem się, że w Chicago odbędzie się tak historyczny bieg, bez wahania zdecydowaliśmy się na udział. Skąd nazwa Czarne Stopy? Nie mogliśmy dojść do kompromisu, bo należące do grupy panie były za nazwami tęczowo-kwiatowymi, a panowie skłaniali się ku ułanom i husarii. To grupa moich przyjaciół, z którymi spotykamy się od ponad 20 lat, wyjeżdżamy razem na wakacje, na kempingi, a zimą na narty. Razem uprawiamy sport, a na wyjazdach często gramy w piłkę nożną lub siatkówkę… boso. Stąd Czarne Stopy. Oczywiście 10 kilometrów pobiegniemy w butach – śmieje się Tomek Openchowski.

Według kapitana, w treningu przed biegiem ważne jest nie tylko bieganie, ale też jazda na rowerze, rolkach czy gra w tenisa. Czarne Stopy pobiegną w koszulkach zapewnionych przez organizatorów, ale być może w czarnych butach. W końcu nazwa grupy zobowiązuje.

Polskie Mamy w Chicago

Justyna Wdowiarz i Kasia Grela pobiegną zmotywowane przez olimpijkę, Irenę Szewińską, która wystąpiła w radiowym spocie reklamującym Bieg Stulecia. Irena Szewińska mówiła, że warto biegać dla zdrowia. A dla Polskich Mam ważny jest też patriotyczny cel biegu – uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To ich hołd dla bohaterów, którzy oddali wtedy życie za wolną Polskę.

Bieg Stulecia to dla Polskich Mam w Chicago wielkie wyzwanie. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu w podmiejskim Busse Woods. – Nie będzie łatwo, ale będzie warto. Warto biegać i być zdrowym – mówi Kasia Grela, która biega z dwuletnim synkiem w wózku i z psem. Kasia namawia wszystkie polskie mamy w Chicago i na przedmieściach, by też biegały. Dla zdrowia, dla satysfakcji, dla siebie samych!

Hyper Fight Fitness

Kapitan grupy Bogdan Maciejczyk podkreśla, że klub Hyper Fight Fitness od ośmiu lat propaguje sport i zdrowy styl życia wśród Polaków Chicago. – Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o Biegu Stulecia, od razu podjęliśmy decyzję – biegniemy! Taką akcję trzeba wspierać. Jako Polonia możemy pokazać 11 listopada, że potrafimy się zebrać i zorganizować tak pozytywne wydarzenie – mówi Maciejczyk. – Część z nas jest zorientowana na wynik i jak najlepszy czas, inni chcą po prostu wziąć udział i przebiec, ale wszyscy bardzo chcemy pobiec w tym historycznym biegu, bo taka okazja zdarza się przecież raz na sto lat – dodaje.

Dziesięć kilometrów to, zdaniem kapitana, poważny dystans, bez treningu ani rusz. Ale wystarczą buty, pobliski park i dobre chęci. Łatwiej jest biegać z kimś, z grupą lub partnerem treningowym, który motywuje w chwilach kryzysu. Warto wyciągać się nawzajem z domu i ćwiczyć. – Zapraszamy do trenowania z naszą grupą. Planujemy regularnie, przynajmniej raz w miesiącu przebiec dziesięć kilometrów w różnych ładnych miejscach w Chicago. Każdy może do nas dołączyć – zachęca Bogdan Maciejczyk.

KPA, wydział Illinois

Ewa Cholewińska jest skarbnikiem organizacji i kapitanem grupy biegowej KPA: – Kongres Polonii Amerykańskiej pobiegnie z pobudek głównie patriotycznych. Większość z nas będzie raczej szła, sama chodzę szybko i na długie dystanse. Stulecie odzyskania niepodległości to tak ważne wydarzenie, że nie wyobrażam sobie, żeby jakiegokolwiek Polaka w Chicago mogło zabraknąć na tym biegu. Pamiętajmy, że wyznaczony jest limit zawodników – 1918 osób. Koniecznie trzeba tam być. Bieg odbywa się stu miastach, m. i. w Londynie i Nowym Jorku. Zróbmy razem coś wielkiego. Nie trzeba biec, można przejść ten dystans. Dołączcie do nas i chodźmy razem! Mam nadzieję, że na Montrose Harbor będzie nas 11 listopada bardzo dużo.

Sokół Riders

Prezes najbardziej znanego polonijnego klubu motocyklowego Sokół Riders, Ted „Flaki” Milówka pragnie zburzyć stereotyp motocyklisty, jako osoby „przyrośniętej” do motocyklowego siodełka. – Naszym podstawowym hobby są motocykle. Prężnie działamy w środowisku polonijnym, a Bieg Stulecia to świetna patriotyczna okazja, by przybliżyć Amerykanom naszą historię i korzenie oraz uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. To bardzo ważne, że ten bieg odbędzie się dokładnie 11 listopada. Pokażmy, że jest nas – Polaków tutaj dużo i trzymamy się razem. Dziesięć kilometrów to mało i dużo jednocześnie, dlatego zaczynamy trenować. Ja sam nie jestem ostatnio w najlepszej formie, więc będę musiał włożyć sporo wysiłku, żeby ukończyć bieg w jakimś sensownym czasie. Ale czas nie jest najważniejszy. Chcemy pokazać, że jesteśmy Polakami, odzyskaliśmy wolną Ojczyznę i mamy ją do dzisiaj.

Nasza Wspólnota

Piotr Jankowski, kapitan grupy biegowej Nasza Wspólnota: – Nasze cele to budowanie jedności małżeńskiej i umacnianie wiary, ale wyznajemy zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch”. We Wspólnocie Małżeństw Katolickich są biegacze, maratończycy a nawet triatloniści. Staramy się być aktywni i usportowieni. Nasza wspólnota to jedna wielka rodzina, a ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli pobiec, będą dopingować nas na trasie biegu. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą dumę, że mamy wspólnotę i wolną Polskę. Niepodległą – od Bałtyku do Tatr. Bieg Stulecia to świetna inicjatywa. Bądźmy tam razem jako Polonia.

11.11, godz. 11.11

– Na Biegu Stulecia w Chicago po prostu trzeba być. To pierwsza i jedyna tego typu impreza, która tak jak nasze radio, ma nie dzielić, a łączyć ludzi – mówi Magda Marczewska, która w radiu WPNA 103.1 FM prowadzi poranny show. – Taki sposób okazania patriotyzmu, bez ścigania się, kto jest większym patriotą, lub która strona sceny politycznej jest lepsza – jednoczy. Łączą nas wspólne korzenie, to że jesteśmy Polakami lub Amerykanami polskiego pochodzenia. Bieg Stulecia, jak nasze radio, to Polish-American Mix. Świętujemy ważną rocznicę, ale od Amerykanów chcemy przejąć trochę radości i lekkości. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 11 listopada na Biegu Stulecia w Chicago. Pokażmy, jak bardzo się cieszymy, że Polska jest wolna od 100 lat – dodaje Magda Marczewska.

Mikrofonowy partner Magdy, Mateusz Pankiewicz już rozpoczął treningi przed biegiem. – Bieg Stulecia daje nam możliwość pokazania mieszkańcom Chicago siły Polonii. Tę siłę możemy pokazać tylko wtedy, gdy zjednoczymy się i zbierzemy w jednym miejscu. Pokażmy, że nasza tradycja, kultura i pamięć nie zanikają, a wręcz przeciwnie. Pokażmy naszą siłę i to, że jest nas dużo, że pomimo upłynięcia 100 lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości potrafimy docenić ją i cieszyć się wolnością. Jestem wolnym i dumnym Polakiem i dlatego będę na starcie Biegu Stulecia 11 listopada o godz. 11.11. Do zobaczenia na starcie!

Wypowiedzi kapitanów grup pochodzą z wywiadów udzielonych radiu WPNA 103.1 FM.

Grzegorz Dziedzic

gdziedzic@zwiazkowy.com