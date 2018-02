Płonie ognisko i szumią knieje, Człowiek Roku jest wśród nas 0 by EM 25 lutego 2018

Tytuł Człowieka Roku „Dziennika Związkowego” od czterech lat otrzymują ludzie na wskroś wyjątkowi – dynamiczni, pełni pasji i bez reszty oddani chicagowskiej Polonii. 18 lutego zespół i wydawca „Dziennika Związkowego” wręczył tytuł Człowieka Roku druhnie Barbarze Chałko!

18 lutego goście zaproszeni na uroczystość wręczenia corocznego wyróżnienia Człowiek Roku „Dziennika Związkowego” wchodząc do sali konferencyjnej Związku Narodowego Polskiego przecierali oczy ze zdumienia. Specjalnie na tę wyjątkową okazję sala zamieniła się w leśną polanę. Okna przykryły zielone siatki maskujące, a w centralnym punkcie, otoczone ławkami zbitymi z desek i brzozowych pieńków, zapłonęło harcerskie ognisko. Co prawda sztuczne, bo tylko na takie pozwoliły przepisy przeciwpożarowe, ale do złudzenia przypominające prawdziwe. Wrażenia dopełniło profesjonalne oświetlenie i wyświetlane na ścianie cienie choinek. Brakowało tylko zapachu żywicy i szumu prawdziwego lasu – ale te elementy postanowiliśmy zostawić wyobraźni gości.

Na harcerskie ognisko połączone ze zbiórką, bo taki charakter miała niedzielna uroczystość, tłumnie stawili się chicagowscy polscy harcerze, którzy przynieśli ze sobą gitary, harcerskie piosenki i gawędy, a przede wszystkim niezwykłą energię i entuzjazm. Wśród gości znaleźli się konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago Piotr Janicki, wydawca „Dziennika Związkowego”, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, prezes Związku Klubów Polskich oraz Jan Kopeć z małżonką. Muzeum Polskie w Ameryce reprezentowali prezes (i zarazem harcerz) Richard Owsiany i zeszłoroczna laureatka tytułu Człowiek Roku Małgorzata Kot. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli organizacji polonijnych, biznesu i mediów.

Uroczyste ognisko poprowadzili córka laureatki, podharcmistrzyni Kasia Chałko i red. Grzegorz Dziedzic. Zgodnie z harcerskim zwyczajem, zbiórka rozpoczęła się sygnałem zagranym na trąbce przez znanego wśród Polonii Pascala Pahla (często występującego u boku Karoliny Baran „Kaeyry”). Po wspólnym odśpiewaniu hymnu harcerskiego i przywitaniu gości nadszedł czas na laudacje, a właściwie harcerskie gawędy. Mówcy – druhny i druhowie – hm. Beata Pawlikowska, hm. Marek Klonowski i hm. Lusia Bucka wspominali harcerskie zbiórki, obozy i zgrupowania. Wszyscy podkreślali niezwykłe zaangażowanie druhny Barbary Chałko w dzieło tworzenia polskiego harcerstwa w Chicago oraz jej poświęcenie w krzewieniu harcerskich, polskich i patriotycznych wartości, szczególnie wśród młodszego pokolenia, zuchów i harcerzy polskiego pochodzenia, ale urodzonych już na amerykańskiej ziemi.

Konsul Piotr Janicki wspomniał swoje młodzieńcze lata i podkreślił istotność harcerstwa w podtrzymywaniu polskiej tożsamości i języka, a także zaprosił wszystkich harcerzy na majowe spotkanie z przybywającym z wizytą do Chicago prezydentem RP Andrzejem Dudą. Konwencję harcerskiej gawędy podchwycili kolejni mówcy – prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula oraz aktorka teatru Ref-Rena Barbara Kożuchowska, którzy dowcipnie, a jednocześnie wzruszająco opowiedzieli o zasługach druhny Barbary dla polskiego harcerstwa i polonijnej społeczności.

Gościem podwójnie specjalnym, bo ukrywanym przed laureatką aż do momentu laudacji był pracodawca druhny Barbary Chałko, skarbnik stanu Illinois Michael Frerichs, który określił druhnę Barbarę jako „niezwykle zorganizowaną osobę z ogromnym poczuciem misji”. Duch Feliksa Konarskiego „Ref-Rena” uniósł się nad leśną polaną w budynku ZNP za sprawą tenora, byłego solisty Opery Śląskiej w Bytomiu i Teatru Narodowego w Warszawie Józefa Homika, który brawurowo, akompaniując sobie na fortepianie, zaśpiewał najsłynniejszą polską piosenkę żołnierską „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po laudacjach i występach – także harcerskich – nadszedł czas na element, bez którego prawdziwa harcerska zbiórka odbyć się nie może, czyli rozkaz. Przeczytały go Kasia Chałko i redaktor naczelna „Dziennika Związkowego” Małgorzata Błaszczuk. „Za ogrom pracy na rzecz Polonii w Chicago i harcerstwa, za poświęcenie czasu i sił, za wychowanie kilku pokoleń polskiej młodzieży na obczyźnie, za wpajanie jej dumy z naszej wspólnej polskości, za demonstrowanie postawą życiową i społeczną oraz własnym przykładem, jak służyć Polsce i bliźnim, mianuję druhnę Barbarę Chałko Człowiekiem Roku „Dziennika Związkowego”. Nauczyła nas druhna jak wielkie słowa zamieniać w codzienne czyny, jak dbać o naszą polskość, jak życiem pokazywać czym jest patriotyzm, jak żyje się Polską. Piękniejszą postawę trudno wśród nas znaleźć” – powiedziała Małgorzata Błaszczuk. Rozkaz podpisali – redaktor naczelna i wydawca „Dziennika Związkowego”.

Wyróżnienie i nagrodę – pięknie oprawioną pierwszą stronę noworocznego wydania gazety, w którym ogłoszono zdobywczynię tytułu wręczyli prezes Frank Spula i red. Małgorzata Błaszczuk. Następnie głos zabrała wzruszona laureatka: – Przyjęłam to zaszczytne wyróżnienie w imieniu całego polskiego harcerstwa w Chicago. To wyróżnienie nie jest zasługą tylko jednej osoby, a całego grona instruktorskiego, które od ponad 70 lat działa w Chicago i wychowuje młodzież. Harcerstwo to organizacja wyjątkowa, która nie tylko tworzy przyjaźnie i umożliwia przeżycie niezapomnianych przygód, ale też wychowuje i kształtuje – powiedziała druhna Barbara Chałko.

Ognisko zakończyło się kolejnym harcerskim rytuałem. Harcerski krąg, tym razem wyjątkowo w rzędach, przy akompaniamencie trąbki Pascala Pahla odśpiewał „Płonie ognisko”. Na koniec nadszedł czas na błyski fleszy fotoreporterów i harcerski (a jakże) poczęstunek. Za jego przygotowanie i sfinansowanie dziękujemy sponsorom: ZNP, Tata’s Pierogi, All About Trucks, Studio 41, Index Travel, Egg Stripper, restauracjom Jolly Inn i Hunters oraz sklepom Montrose Deli i Stop&Shop.

Druhnie Barbarze Chałko jeszcze raz gratulujemy tytułu Człowieka Roku. Jesteśmy przekonani, że w tym szczególnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości nasz wybór nie mógł być bardziej oczywisty, a tytuł – bardziej zasłużony.

Grzegorz Dziedzic

Zdjęcia: Artur Partyka

Zdjęcia: Dariusz Lachowski

Zdjęcia: Dariusz Piłka