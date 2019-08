Pierwszy weekend sierpnia z “Dziennikiem Związkowym” 0 2 sierpnia 2019

Jeśli o sierpniu mowa, to wiadomo, że zaczynamy wspominając Powstanie Warszawskie. W tym roku przypada 75. rocznica tego ważnego w historii Polski wydarzenia. W numerze weekendowym mamy dla Was Drodzy Czytelnicy rozmowę z Bożenną Małecką, warszawianką ocalałą z powstania. Zachęcamy do lektury – mimo że nie będzie ona łatwa i przyjemna.

Historia przewija się na łamach najnowszego wydania weekendowego „Dziennika Związkowego” kilkakrotnie. Red. Anna Rosa przypomina o zapomnianym Holokauście, czyli zagładzie europejskich Romów w Auschwitz. 2 sierpnia obchodzony jest w Polsce Dzień Pamięci Zagłady Romów ustanowiony uchwałą Sejmu RP w 2011 roku.

W tym roku mija także 100 lat od krwawych zamieszek rasowych w Chicago – Race Riots. W walkach pomiędzy białymi a czarnymi mieszkańcami Chicago zginęło 38 osób, a zamieszki na stałe ugruntowały segregację rasową w Wietrznym Mieście. O Czerwonym Lecie w Chicago pisze w tym numerze red. Grzegorz Dziedzic.

Ale sierpień to wciąż lato w Chicago. A lato, to upały. Coraz częściej słyszymy też o przypadkach śmiertelnych wśród dzieci pozostawionych w gorących samochodach. Taka tragedia może przydarzyć się każdemu z rodziców. Jak jej zapobiec pisze red. Joanna Marszałek.

Z aktualnych tematów lokalnych mamy dla was także historię morderstwa, które wstrząsnęło miastem Park Ridge. David Krystyniak zamordował w nocy z niedzieli na poniedziałek swoją matkę i jej ciało ukrył w śmietniku.

Z bezprecedensowymi problemami finansowymi zmaga się Archidiecezja Chicagowska. Dlatego możemy się spodziewać zamykania kolejnych kościołów i szkół. Pisze o tym red. naczelna Alicja Otap.

Jak co weekend mamy także temat imigracyjny. Tym razem red. Jolanta Telega w sprawie imigracji nawiązuje do wyborów 2020 roku. Tematu tego nie unikną ani republikańscy kandydaci na prezydenta, ani demokratyczni.

W ubiegłym tygodniu nasi fotoreporterzy byli na koncercie zespołu Lira na jeziorem Michigan i na pikniku Klubu Koszyce Chicago. Mamy dla Was relacje z tych wydarzeń.

A w Parku Milenijnym udało nam się zobaczyć występ młodych artystów spod znaku CircEsteem. To cyrk, który uczy nie tylko sztuczek i poprawia kondycję fizyczną młodych chicagowian, ale też buduje ich poczucie własnej wartości.

Z tym wydaniem weekendowym dostaniecie także specjalny dodatek na 32. Polonijną Pieszą Pielgrzymkę Maryjną do Merrillville – „Dziennik pielgrzymki”. Aż 32 strony informacji o pielgrzymce: wywiady, historia, zdjęcia, mapki i porady. Idziesz na pielgrzymkę? Weź ze sobą „Dziennik Pielgrzymki”!

Z tym numerem także, jak co tydzień, Magazyn Weekendowy „Kalejdoskop” w którym na prawdę jest co czytać!

Do tego dokładamy część czwartą z poradami z wielu dziedzin, przepisami, konkursem, w którym wygrać można tablet Amazon Kindle Fire oraz mnóstwem wiadomości sportowych – w tym z polonijnych boisk.

A w części 2 i 3 znajdziecie największą bazę ogłoszeń w mieście.

#NiePrzegapcie i #CzytajcieZnami!

fot.Ewa Malcher