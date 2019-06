Pierwszy letni, a jakby jesienny weekend z “Dziennikiem Związkowym”! 0 21 czerwca 2019

Trzeba przyznać, że pogoda nas w czerwcu nie rozpieszcza. Ciągle pada i jest zimno. Ten weekend zapowiada się wprawdzie z wyższymi temperaturami, ale w prognozach znów deszcz. Drodzy Czytelnicy polecamy Wam więc wygodny fotel i lekturę „Dziennika Związkowego”!

A w najnowszym wydaniu weekendowym piszemy m.in.:

– o nielegalnych imigrantach w USA. Ilu ich jest? Skąd pochodzą? W jaki sposób dostali się do Stanów Zjednoczonych? To pytania, które padają od zawsze. Polecamy lekturę tekstu red. Jolanty Telegi. Tym bardziej, że prezydent Donald Trump zapowiada usuwanie nielegalnych imigrantów ze Stanów. W tym wydaniu także publikujemy krótkie ściągi – co zrobić, jeśli zatrzymają was służby imigracyjne lub zapukają do waszego domu. Warto znać swoje prawa!

– o tym, co zabija amerykańskich turystów na wakacjach w egzotycznych ośrodkach wypoczynkowych. Polecamy tekst red. Grzegorza Dziedzica „Śmierć all inclusive”.

– o próbie wyjaśnienia zagadkowego morderstwa chińskiej naukowiec na kampusie University of Illinois w Champaign, w 2017 roku. Proces mordercy obserwuje red. Joanna Marszałek. Ciała naukowiec nie odnaleziono, a morderca twierdzi, że to nie jedyna jego ofiara…

– o kolejnym nalocie FBI na biuro urzędnika miejskiego – tym razem radnej 34. okręgu Carrie Austin. Red. naczelna Alicja Otap pisze o tym, co taki nalot oznacza – dla radnej i Chicago.

W ubiegły weekend byliśmy na obchodach 100 urodzin Redaktora Jana Krawca, byłego naczelnego „Dziennika Związkowego”. Mamy obszerną, ilustrowaną relację z tej uroczystości.

Puszczaliśmy także wianki i balony z fundacją You Can Be My Angel i żegnaliśmy „Wieczory z poezją” i ich autorkę Elżbietę Kochanowską-Michalik, która zdecydowała o powrocie do Polski. Zachwycił nas także festiwal muzyki klasycznej w Northbrook. W tym wydaniu weekendowym znajdziecie także relację z Lednicy 2019 w Chicago oraz ze spotkania delegacji z Lublina z Polonią w Chicago.

W tym numerze polecamy też teksty aż pięciu naszych felietonistów! Do Johna Guzlowskiego, Andrzeja Heyduka, ks. Łukasz Kleczki i Tomasza Winiarskiego dołączyła red. Joanna Marszałek z “Latem w Chicago”.

Do tego dokładamy część czwartą z poradami, przepisami, informacjami o tym, co dzieje się w mieście, z konkursem gdzie można wygrać tablet Amazon Kindle Fire oraz z mnóstwem sportu – gdzie polecamy wywiad red. Dariusza Cisowskiego z podróżnikiem Andrzejem Sochackim oraz relację z bankietu, który odbył się z okazji 25-lecia Ligi Podhalańskiej.

#NiePrzegapcie także Magazynu Weekendowego “Kalejdoskop”, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawych tekstów do poczytania.

Na deser zostawcie sobie dwie części z ogłoszeniami, bo zawsze warto coś znaleźć, kupić, sprzedać, zamienić, a może nawet poszukać nowej pracy czy mieszkania!

#CzytajcieZNami!

fot.Ewa Malcher