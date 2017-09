Perłowy jubileusz u Podhalan

XXX Sejm Związku Podhalan w Ameryce Północnej to przede wszystkim wybory nowych władz. Delegaci na kolejną, trzyletnią kadencję wybrali Józefa Cikowskiego. Sejmowe obrady poprzedził uroczysty bankiet.

Wielkie przyjęcie odbyło się 3 września w Domu Podhalan. Z tej okazji przybyli goście ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Kanady i Watykanu.

Z krótką wizytą na bankiecie pojawił się także biskup Andrzej Wypych.

Do sali bankietowej, przy muzyce kapeli góralskiej, tworząc bardzo długi korowód wchodzili prezesi kół: Jan Gacek z Arizony, Agnieszka Zagórska z Kanady, Małgorzata Stopka ze Stowarzyszenia Podhalan z New Jersey, a także Alojzy Lichosyt – wiceprezes Związku Podhalan z Polski, członkowie Zarządu Głównego ZPPA, Andrzej Mrożek – przewodniczący prezydium XXX Sejmu ZPPA, Piotr Janicki – konsul RP w Chicago, prezes Józef Cikowski, ksiądz prałat Władysław Zarębczan – członek watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ojciec Jacek Palica OCD – kapelan ZPPA, księża Bartłomiej Stanowski i Franciszek Florczyk oraz ksiądz Adam Filas z Kanady.

– Co tu dużo powiedzieć, aż wzruszenie odbiero głos. Tyla gości na tym jubileuszowym XXX Sejmie Związku Podhalan. Co dzień radzimy, a dziś pora na zabawę, na refleksję, na odznaczenie tych najbardziej zasłużonych i tych, co się najbardziej przycynili w rozwój tego przepięknego Domu Podhalan i tej przecudnej organizacji, jaką jest Związek Podhalan – powiedziała prowadząca bakiet Helena Studencka, sekretarz generalna związku.

Uczestników bankietu powitał prezes, Józef Cikowski, który wyraził radość, że doświadczył prowadzenia XXX Sejmu ZPPA, a po krótkiej przemowie zaprosił wszystkich do świętowania.

XXX Sejm Związku Podhalan w Północnej Ameryce trwał od 2 do 4 września. Wzięli w nim udział delegaci z ponad 60 kół, łącznie około 200 osób.

Honorowym mówcą tegorocznego sejmu był góral z Gronkowa, ksiądz prałat Władysław Zarębczan – członek watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który swoje wystąpienie na bankiecie zatytuował „Porozmawiajmy o honorze i nie tylko”.

Ksiądz Zarębczan z troską mówił o wartościach, które współcześnie zatracają swoje aksjomatyczne znaczenie; o ludziach, starających się dostosować wartości do swoich potrzeb, do tego, co jest dla nas łatwiejsze, prostsze czy niewymagające wysiłku.

Zaproponował słuchaczom, aby wspólne spotkanie wykorzystać również do tego, aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest honor i zastanowić się nad jego rolą w naszym życiu.

XXX Sejm ZPPA nadał księdzu prałatowi dr hab Władysławowi Zarębczanowi tytuł honorowego członka Związku Podhalan w Ameryce.

Podczas uroczystego bankietu prezes Józef Cikowski odznaczył zasłużonych działaczy złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

Specjalne podziękowanie od prezesa Andrzeja Skupnia ze Związku Podhalan w Polsce otrzymał – zaskoczony wyróżnieniem – Marian Łukaszczyk, prezes Koła Białka Tatrzańska.

Na ręce władz związku kierowano życzenia i słowa uznania za podtrzymywanie tradycji. Po części oficjalnej i uroczystej kolacji wystąpił zespół Siumni.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka