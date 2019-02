Park Jozwiaka musi powrócić do Niles 0 8 lutego 2019

Burmistrz Niles, Andrew Przybylo apeluje o przywrócenie nazwy parku imienia Josepha Jozwiaka. Był on zasłużonym działaczem, który przyczynił sie do rozwoju parków w Niles. Czy park Jozwiaka powróci do Niles, zależy w dużej mierze od mieszkańców miasteczka.

W 1999 r. park imienia Josepha Jozwiaka (Joseph Jozwiak Park) został zlikwidowany po 39 latach służenia społeczności Niles. Na jego miejscu powstał bardzo obiekt użyteczności publicznej – Niles Public Works, a zajęcia sportowe i rekreacyjne przeniesiono do nowego parku, który powstał w rejonie skrzyżowania ulic Touhy i Harlem w Niles. Nadano mu nazwę Pioneer Park.

Joseph Jozwiak był w latach 1940-1954 przewodniczącym rady Niles Playground Association. Stowarzyszenie nie miało żadnych ulg podatkowych i Joe Jozwiak wraz wolontariuszami gromadził fundusze na funkcjonowanie parków. Był on zasłużonym działaczem, który przyczynił się do rozwoju parków w Niles. Swoją działalnością niewątpliwie zasłużył na to, by park nosił jego imię.

Burmistrz Niles, Andrew Przybyło postuluje o przywrócenie nazwy parku imienia Josepha Jozwiaka. Apeluje do mieszkańców, aby kontaktowali się z lokalnym zarządem parków domagając się przywrócenie parku Jozwiaka. 19 lutego o godz. 6 wieczorem odbędzie się posiedzenie zarządu, podczas którego mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy burmistrza Przybylo.

Do kwestii parku Jozwiaka powrócimy na łamach naszej gazety. (ao)