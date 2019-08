Parę faktów, o których powinniśmy pamiętać, wchodząc w Medicare 0 4 sierpnia 2019

Wiele osób zbliżających się do 65 roku życia staje przed faktem zmiany planu ubezpieczeniowego na zdrowie. Wiele z nich słyszało coś o Medicare, ale tak naprawdę nie są pewni co i kiedy należy zrobić, by płynnie wejść w ten program federalny. Jakie przysługują nam opcje? Gdzie należy dopełnić formalności?

Poniżej postaramy się usystematyzować kilka faktów, które pomogą Państwu w podjęciu powyższych decyzji.

Parę danych statystycznych. W chwili obecnej około 11 tysięcy osób dziennie wchodzi w Medicare. Nie czujcie się więc Państwo osamotnieni w swoich wątpliwościach. Mimo, że większość z nas, ze względu na emigracje nie ma doświadczenia w porządkowaniu formalności dotyczących Medicare i emerytury, to nie tylko imigranci czują się zagubieni. Przeciętny Amerykanin ma bardzo podobne rozterki , bo formalności jest sporo.

Parę faktów, które mogą ułatwić Państwu życie, gdy zbliżacie się do 65. urodzin:

Pamiętajmy, żeby zapisać się na Medicare na czas. Większość z nas będzie musiała dokonać tego samodzielnie w biurze Social Security Administration lub tworząc profil na www.socialsecurity.gov/medicareonly. Pamiętajmy, że tylko osoby otrzymujące świadczenia Social Security przed 65. rokiem życia mogą zostać zapisane automatycznie. Niestety nadal należy być czujnym i sprawdzać formalności. Pamiętajmy zasadę główną: podanie o Medicare należy złożyć na parę miesięcy przed 65. urodzinami. W większości sytuacji poprawnie złożone Medicare wystartuje pierwszego dnia miesiąca, w którym obchodzimy urodziny. Wyjątkiem są osoby, które obchodzą urodziny 1. dnia miesiąca. One rozpoczną świadczenia Medicare miesiąc wcześniej. Medicare nie jest świadczeniem darmowym. Medicare pokrywa bardzo dużo świadczeń. Jego oryginalne części – A i B mogą mieć stawki miesięczne. Dla osób z legalnym statusem, wypracowanymi i rozliczonymi 40 kwartałami pracy część A będzie zazwyczaj bezpłatna. Standardowa stawka za część B w 2019 roku wynosi 135,50 dol. i może być wyższa ze względu na czas zapisu lub poziom dochodów. Nauczmy się alfabetu Medicare – A, B, C, D.

Część A – pokrywa częściowo koszty szpitalne

Część B – pokrywa częściowo koszty medyczne i lekarskie

Część C – zwana często jako plany typu Medicare Advantage, jest innym sposobem otrzymania benefitów Medicare świadczonym przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Część D – plany zniżkowe na leki na receptę – Prescription Drug Plans Medicare przysługuje również osobom poniżej 65. roku życia będących na rencie inwalidzkiej – disability lub będących w końcowym stadium choroby nerek. Świadczenia oryginalnego Medicare różnią się od świadczeń w planach typu Medicare Advantage – MA. Pamiętajmy, że plany typu MA muszą oferować co najmniej te benefity, które oferowane są przez oryginalne Medicare, ale często oferują dodatkowe świadczenia. Oferty planów typu Medicare Advantage uzależniona jest od miejsca zamieszkania beneficjenta Medicare. Zazwyczaj każdy powiat będzie posiadał inną. Oryginalne Medicare nie ma networku. Należy tylko upewnić się, czy dana placówka lub lekarz akceptuje Medicare. Oryginalne Medicare nie pokrywa serwisów dentystycznych, okulistycznych i badań słuchu oraz Long Term Care. Niektóre z tych świadczeń mogą być pokrywane przez plany typu Medicare Advantage.

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.depositphotos.com