Papieskie uroczystości w amerykańskim Ludźmierzu
17 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca odbyły się uroczystości upamiętniające rocznice pielgrzymek papieża Polaka. Uroczystości miały miejsce w klasztorze polskich karmelitów bosych w Munster w stanie Indiana, znanym i chętnie odwiedzanym sanktuarium maryjnym, położonym zaledwie ok. 30 mil (50 km) na południe od Chicago.

Ozdobą kościoła jest figura Matki Boskiej Ludźmierskiej, zwanej Królową Podhala, umieszczona na ścianie obok tabernakulum.

Poświęcając kopię figury przeznaczonej na umieszczenie w kościele OO. Karmelitów Bosych w Munster, 14 sierpnia 1991 roku papież Jan Paweł II wypowiedział w Wadowicach znamienne słowa: „Niech Królowa Podhala będzie dla was w Ameryce tą samą Królową, jaką jest w Polsce”.

Okazją do zorganizowania uroczystości przez chicagowski Komitet 600-lecia Cudownej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej były: 40. rocznica pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II i związana z nią, godna upamiętnienia dla Podhalan data 8 czerwca 1979 roku, kiedy Ojciec Święty odprawił mszę świętą na lotnisku w Nowym Targu oraz 22. rocznica drugiej pielgrzymki papieża na Podhale, co miało miejsce 7 czerwca 1997 roku.

Na jubileuszowe obchody złożyły się: wspólnie odmówiony różaniec, msza święta koncelebrowana, którą odprawił karmelita, przeor klasztoru w Munster ojciec Franciszek Czaicki, i akt oddania Matce Bożej Ludźmierskiej.

Na rozpoczęcie mszy do kościoła weszły dzieci w góralskich strojach, niosące na karteczkach wypisane nazwy wiosek, przez które przejeżdżał Ojciec Święty podczas pielgrzymki na Podhale, na trasie z Zakopanego do Ludźmierza. Za nimi wniesiono portret Świętego Jana Pawła II i flagę papieską z umieszczonym na niej wizerunkiem papieża. Potem weszli członkowie zespołu Gronik i honorowi goście. Na końcu wprowadzono flagę amerykańską i sztandary poszczególnych kół.

Centralnie przy ołtarzu obok portretu św. Jana Pawła II ustawiono zdjęcia nieżyjących ks.Tadeusza Juchasa – założyciela Komitetu 600-lecia Cudownej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej i jej przewodniczącego Józefa Bafii, których piąta rocznica śmierci przypada w tym roku.

Homilię wygłosił karmelita ojciec Bartlomiej Stanowski, wicekapelan ZPPA. Nawiązywała do nauk Jana Pawła II, m.in. to tego, aby rodziny były silne Bogiem.

Na oprawę muzyczną mszy świętej złożyły się m.in. góralskie pieśni ku czci Matki Bożej Ludźmierskiej i popis skrzypcowy Bogdana Pawlikowskiego, który mistrzowsko zagrał Ave Maria. Recytację wierszy Józefa Bafii, dedykowanych św. Janowi Pawłowi II, usłyszeliśmy w wykonaniu Marii Kopeć.

Szczególnie ważne, ponieważ skierowane do dzieci, były wspomnienia Janiny Dudy, współorganizatorki uroczystości, która opowiadała o wielkiej radości i zaszczycie z powodu udziału we mszy, którą odprawił Ojciec Święty na lotnisku w Nowym Targu w 1979.

Do słynnych papieskich słów: „ Na was zawsze można liczyć”, które podczas jednej z pielgrzymek papież Jan Paweł II wygłosił do ponad milionowej rzeszy zgromadzonych przed obliczem cudownej figury, odwołał się Andrzej Gędłek– współorganizator uroczystości, dziękując zgromadzonym za przybycie.

Konsul Piotr Semeniuk podziękował góralom za pielęgnowanie polskiego dziedzictwa i życzył Bożego błogosławieństwa Polsce i Podhalu, a Janina Duda i Andrzej Gędłek ofiarowali ojcom karmelitom pamiątkową płaskorzeźbę Matki Bożej Ludźmierskiej, otrzymaną w ub. r. od księdza proboszcza Jerzego Filka, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Ludźmierzu.

Uroczystości zakończyły się modlitwą dziękczynną za pontyfikat Świętego Jana Pawła II i aktem oddania się pod opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej i Góralskiej Królowej.

Pomimo uciążliwego deszczu jubileuszowe świętowanie trwało pod zadaszeniem w karmelickich ogrodach, gdzie serwowano specjały góralskiej kuchni.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka