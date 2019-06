Otwarcie nowej siedziby unii kredytowej w Mt. Prospect 0 7 czerwca 2019

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest największą polską instytucją finansową poza granicami Polski. Ma 19 oddziałów, ulokowanych w czterech stanach: w Nowym Jorku, New Jersey, Pensylwanii oraz Illinois. W ciągu 9-letniej dynamicznej działalności w aglomeracji chicagowskiej powstało pięć oddziałów unii, z czego ostatni, w Mount Prospect, został oficjalnie otwarty 31 maja.

Spotkanie z członkami Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w nowym oddziale w Mount Prospect przy 1141 Mount Prospect Plaza rozpoczął menadżer, a zarazem rzecznik prasowy – Paweł Burdzy prosząc o zabranie głosu i dokonanie oficjalnego otwarcia placówki Bogdana Chmielewskiego, prezesa i dyrektora wykonawczego PSFCU, który wyraził nadzieję, że nowy, dużo przestronniejszy oddział będzie wszystkim bardzo się spodobał, a nowoczesne wyposażenie placówki zapewni dużo lepsze warunki do obsługi klientów. Dodał, że równie ważnym elementem towarzyszącym otwarciu nowej lokalizacji było przeniesienie tu call center – centrum telefonicznego.

Dyrektor Chmielewski przypomniał, że unia została założona w 1976 roku w stołówce na nowojorskim Greenpoincie przez grupę działaczy skupioną wokół pochodzącego z Podlasia, ks. Longina Tłoczyka. – Zaczynaliśmy od jednego biurka, a teraz, prawdopodobnie w tym miesiącu przekroczymy 2 miliardy w aktywach i liczymy, że na początku października przekroczymy magiczną liczbę stu tysięcy członków – opowiadał dyrektor Chmielewski.

Nawiązał też do osiągnięć aglomeracji chicagowskiej. – Po 9 latach działalności w Chicago mamy 280 milionów dolarów udzielonych pożyczek, 220 milionów powierzonych depozytów i 23 tysiące członków. Jedna czwarta działalności kredytowej to środkowo-zachodni dystrykt, co uważam za duży sukces – podkreślił mówca.

Misją unii jest oferowanie usług finansowych na jak najwyższym poziom dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, a przykładem wspierania najzdolniejszych studentów polonijnych będzie wręczenie stypendiów w Muzeum Polskim w Ameryce dla ponad 400-osobowej grupy, na który to cel unia przeznaczyła w tym roku kwotę pół miliona dolarów. Program stypendialny prowadzony jest od 2001 roku. Ze stypendiów na kwotę 4, 2 miliona dol. skorzystało już ponad 4 tys. młodych ludzi.

Prezes Chmielewski stwierdził, że spektakularny sukces unii jest wynikiem zaufaniu i zaangażowania wszystkich członków instytucji. –To wspaniała grupa ludzi, która obdarzyła nas zaufaniem i korzysta z usług, a my przez to możemy budować moc i siłę Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Jako szef 320-osobowej grupy, spośród których prawie 90 procent biegle włada językiem polskim podziękował pracownikom, którzy są „filarem instytucji”.

Bogdan Chmielewski przedstawił osoby, które będą budowały wizerunek instytucji pracując w oddziale w Mount Prospect na czele z menadżerem Anną Mścisz i Robertem Radkowskim, który stoi na czele dystryktu.

Duże zadowolenie z sukcesów wyraził Robert Radkowski, menadżer regionalny na teren Chicago Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

– Bardzo się cieszymy, że od 9 lat możemy służyć naszym członkom, których w Mount Prospect mamy ponad 3 i pół tysiąca. Według naszych ustaleń w Mount Prospect i okolicy mieszka ponad 12 tysięcy polskojęzycznej społeczności. Mam nadzieję, że ci którzy nie mieli szansy, żeby zapoznać się jeszcze z naszą unią dołączą do naszych szeregów – opowiadał i zapraszał Radkowski.

Na otwarcie oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Mount Prospect przybyło wielu gości: Bogdan Ogórek – dyrektor zarządu, William Grossi – radny Mount Prospect Village, Chito Jose Village – Bank of Trust, a także urzędnicy biura rewident stanowej SusanyMendozy, Louisa Keefe i Bola Delano. Były kilkuminutowe przemówienia i gratulacje. Placówkę poświęcił ksiądz Rafał Stecz, który modlił się i pobłogosławił członkom unii. Po części oficjalnej obecni na otwarciu zostali zaproszeni do dzielenia się opiniami o pracy, działalności oraz do korzystania z serwisów unii z zapewnieniem kierujących unią o gwarancji płynącego stąd zadowolenia.

Przekąski serwowane podczas otwarcia zostały przyrządzone zostały przez szefa kuchni chicagowskiej Lutni, a oprawę muzyczną zapewnił DJ.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka