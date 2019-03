Oświadczenie KPA ws. ustawy senackiej 447 i planowanych protestów 0 29 marca 2019

W bieżący weekend w kilku miastach amerykańskich, m.in. w Chicago, mają się odbyć protesty* wobec ustawy senackiej 447 dotyczącej restytucji mienia żydowskiego przez 46 krajów, w tym Polskę. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie oświadczenia w tej sprawie, jakie wydał Kongres Polonii Amerykańskiej i jego prezes Frank Spula. Oryginalny dokument „Stanowisko w Sprawie JUST Act z 2017 r. (Rezolucja Senatu 447)” można znaleźć na stronie internetowej Kongresu Polonii Amerykańskiej.

„Najlepszym sposobem naprawienia błędu Kongresu Stanów Zjednoczonych jest droga prawna, a nie uliczne protesty. Dlatego Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) pracuje nad przygotowaniem rezolucji w postaci poprawki usuwającej Polskę z listy krajów wymienionych w ustawie senackiej 447 (ustawa publiczna nr 115-171 z 9 maja 2018 r.).

KPA nigdy nie wystosował swojego sprzeciwu wobec zapisu ustawy senackiej 447 wzywającej 46 krajów, które podpisały Deklarację Terezińską, do wypełnienia obowiązków w zakresie restytucji mienia ruchomego i nieruchomego należącego niegdyś do Żydów oraz do utrzymywania zabytków upamiętniających Holokaust. Zamiast tego Kongres Polonii Amerykańskiej nie chce, aby Polska była wymieniona wśród tych 46 krajów. Oświadczenie Prezesa Spuli wyraża klarowne stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie rezolucji Senatu 447. Ustawa ta nie powinna być zastosowana względem Polski z dwóch powodów.

Po pierwsze, rząd Polski nie uważa Deklaracji Terezińskiej za wiążącą.

Po drugie, nie istniała żadna współpraca między nazistowskimi Niemcami a państwem polskim reprezentowanym przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, utworzony na początku października 1939 r., z siedzibą we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii i reprezentowany przez Delegaturę na ziemiach polskich.

Dlatego, w przeciwieństwie do niektórych państw, których pronazistowskie rządy w czasie II wojny światowej zapłaciły Niemcom za wywiezienie ludności żydowskiej do obozów śmierci, Polska nie jest zobowiązana do ustanowienia ogólnego prawa odszkodowawczego za własność prywatną należącą niegdyś do Żydów. Osoby ubiegające się o odszkodowanie mogą to zrobić w polskich sądach. Rozpatrywanie każdej ze spraw indywidualnie jest bardziej sprawiedliwe zarówno dla legalnych spadkobierców, jak i dla państwa polskiego, niż jednolite dla wszystkich krajów prawo o wypłacie całości odszkodowania organizacjom żydowskim.

Osoby przeciwne budowie baz amerykańskich usiłują przekonać Polonię amerykańską, że utworzenie stałych baz NATO z amerykańskimi siłami zbrojnymi w naszym rodzinnym kraju jest w rzeczywistości sprzeczne z interesami Polski. Osoby nieprzychylne bezpieczeństwu i silnej pozycji Polski w regionie dążą do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że przez rozmieszczenie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce, ich wojska będą rozwijać interesy zorganizowanych politycznie, międzynarodowych organizacji żydowskich, by wywrzeć presję na Polskę w sprawie wypłat odszkodowań za prywatne majątki wcześniej należące do Żydów. Dla Amerykanów powodem utworzenia stałych baz NATO w Polsce jest powstrzymanie agresji Kremla w regionie, a nie wywieranie nacisku na Polskę, by wypłaciła odszkodowania. Kongres Polonii Amerykańskiej jest przekonany, że stałe bazy NATO w Polsce są niezbędnym środkiem hamującym agresję rosyjską.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, by przekonać się, że Kongres Polonii Amerykańskiej robi wiele przedstawiając prawdę o roli Polski i Polaków podczas II wojny światowej oraz przekonując naszych amerykańskich rodaków, że silna i suwerenna Polska chroni interesy Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej i promuje amerykańskie wartości wolności politycznej i gospodarki rynkowej w tej ważnej części świata.

Dlatego istotne jest, aby polonijni wyborcy wymagali od swych reprezentantów w Kongresie USA, by popierali oni rezolucje przedstawiające prawdę o roli Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie roli Polski i Polaków w czasie wojny powinno być podstawą do przygotowania rezolucji, o które należy prosić naszych reprezentantów w Kongresie USA. Zwrócenie się do członków Kongresu będzie bardziej skuteczne niż uczestnictwo w nieprzemyślanych ulicznych demonstracjach, wzywających do uchylenia ustawy Senatu 447, która obejmuje 46 krajów, a nie tylko Polskę.”

(Przekład na j. polski przez KPA)

*Od Redakcji: o tzw. wielkim proteście wobec ustawy 447 w kilku miastach, także w Chicago, informuje na swoim profilu facebookowym Leszek Żebrowski, prawicowy historyk i publicysta. Apel o uczestnictwo nie identyfikuje organizatorów chicagowskiej manifestacji, która ma się rozpocząć w najbliższą niedzielę o godz. 2 pm na Daley Plaza w centrum miasta.