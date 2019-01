Opłatkowe spotkanie z nowym proboszczem ks. Tadeuszem Dzieszko w parafii Pięciu Braci Męczenników 0 13 stycznia 2019

W święto Trzech Króli, po uroczystej mszy świętej, którą śpiewem i muzyką uświetniły dzieci z rodziny Stękałów, wierni i goście licznie zgromadzili się w Sali Biskupa Abramowicza, by podzielić się opłatkiem, wspólnie kolędować i wspominać bogatą przeszłość parafii, i snuć plany na jej jaśniejszą przyszłość. W uroczystości wziął udział ks. kanonik Tadeusz Dzieszko, nowy proboszcz polonijnej parafii Pięciu Braci Męczenników, która wkrótce połączy się z inną, latynoską parafią.

Mimo żałoby po zmarłym w Polsce byłym proboszczu polonijnej parafii, śp. ks. Wojciechu Baryskim z zakonu chrystusowców, panowała miła i serdeczna atmosfera, którą wprowadził znany wśród naszej społeczności ks. Tadeusz Dzieszko.

Ks. Dzieszko został wyznaczony do posługi kapłańskiej w parafii Pięciu Braci Męczenników – która wkrótce połączy się z inną, latynoską parafią – przez chicagowskiego kardynała Blase’a Cupicha. Parafianie z wielką radością przyjęli zacnego kapłana, a w ich serca wstąpiła umocniona nowa nadzieja co do przyszłości parafii, która z nakazu archidiecezji ma być w lipcu połączona z hiszpańskojęzyczną parafią Niepokalanego Poczęcia i wtedy już, daj Boże, stanie się nową parafią, już pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II.

Kolędowanie prowadzili p. Paweł Bukowski (zespół Albatros) z organistką Małgorzatą Kołpak, a ks. Tadeusz Dzieszko uczył nas nowej kolędy. W wypełnionej sali byli: przedstawiciele kół Czerwienne i Stare Bystre, z prezesem Stanisławem Obrochtą, M. Gocal, prezes Podhalanek oraz Edward Muszalski, prezes Grupy Kulturalnej Dorosłych im. M. Konopnickiej przy PRCUA. Ks. Dzieszko z entuzjazmem witał swoich znajomych i poznawał nowych parafian, często i chętnie pozując do zdjęć. Powiedział wiele miłych słów pod adresem tej historycznej parafii, parafian, a głównie górali, obiektów kościoła, a w szczególności ,,zadbanego i pięknego Ołtarza Papieskiego”.

Prezeska Komitetu Centrum Św. Jana Pawła II, która organizowała to spotkanie, Aniela Bartoszek, wręczyła nowemu proboszczowi unikalny DVD z wizyty Ojca Świętego w naszej parafii w 1979 roku, życząc mu, by wykorzystując swój dar krasomówstwa, szerzył kult Świętego Jana Pawla II i podniósł godność tego kościoła, który trzykrotnie uświęcił swoją obecnością polski święty naszych czasów. Ksiądz Bruno Chmiel również otrzymał DVD, z podziękowaniem za jego półroczną posługę jako administrator parafii. Nowemu pasterzowi, księdzu Tadeuszowi Dzieszko, życzymy zdrowia, szybkiej adaptacji, nieustającego entuzjazmu i dobrych pomysłów oraz dużych osiągnięć w pracy duszpasterskiej, z nową wizją parafii Pięciu Braci Męczenników. Szczęść Boże!!!

Tekst: Aniela Bartoszek

Zdjęcia: rada parafii