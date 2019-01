Opłatkowe spotkanie ludzi mediów 0 28 stycznia 2019

Mszą świętą sprawowaną w kaplicy ojców jezuitów przy 4105 N. Avers przez franciszkanina ojca Romana Deynę spotkanie opłatkowe rozpoczęli członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce oraz przedstawiciele środowisk twórczych i kultury.

W wygłoszonym kazaniu duszpasterz nawiązał do obchodów Dnia Mediów, który obchodzony jest 24 stycznia. Wskazał na wielkie znaczenie środków masowego przekazu w dociekaniu do prawdy i jej przekazywaniu. Powiedział, że praca w prasie, radiu lub telewizji jest misją w kreowaniu świadomości społecznej, zarówno wśród pojedynczych ludzi, jak i całych grup społecznych. Z tą pracą nieodłącznie wiąże się obowiązek rzetelności w przekazie informacji, bo czytelnik, widz czy słuchacz gotowy jest do traktowania otrzymanych informacji jako wyznacznika prawdy. W chicagowskim środowisku polonijnym istnieje dużo możliwości przekazu. Działa kilka polskojęzycznych stacji radiowych, kilkanaście tytułów prasowych, emitowane są programy telewizyjne. Ta stosunkowo duża różnorodność środków przekazu sprawia, że informacja, która zaistnieje w przestrzeni medialnej, może mieć różny wydźwięk. Stąd też bardzo ważnym jest, aby dostarczona do odbiorcy była prawdziwa i rzetelna. Przywołując słowa Ewangelii duszpasterz polecił opiece Matki Bożej przedstawicieli mediów polonijnych w Chicago oraz ludzi kultury, żeby wypraszała u Chrystusa to, czego nam brakuje. – Życzę wszystkim budowania radości i miłości. Żeby to, czym się zajmujecie, co robicie, dawało wszystkim radość i wesele” – podkreślił duszpasterz.

Po nabożeństwie jego uczestnicy łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia noworoczne. – Spotkania opłatkowe w naszym środowisku służą nie tylko temu, żeby złożyć sobie noworoczne życzenia, ale także temu, aby w tej formie integrować środowisko dziennikarskie tutaj w Chicago. Pragnę podziękować ojcom jezuitom, że nas tutaj w to niedzielne popołudnie przygarnęli, ojcu Romanowi Deynie, że sprawował Najświętszą Ofiarę i poświęcił opłatki, którymi się przełamaliśmy i sponsorom, dzięki hojności których możemy delektować się smacznymi potrawami polskiej kuchni – powiedział prezes stowarzyszenia Zbigniew Banaś.

Środowiskowej integracji osób, które przybyły na spotkanie, z pewnością przysłużył się okolicznościowy poczęstunek, o którym wspomniał prezes. Przygotowany został przez aktorkę Barbarę Kożuchowską oraz niżej podpisanego, dzięki hojności właścicieli polonijnych biznesów: Haliny i Stanisława Urbaniaków z Montrose Food Mart and Deli, Barbary Jakubowicz z Kasia’s Deli oraz Wiesława Żółtowskiego z United Export Imports. W imieniu wszystkich uczestników pragnę serdecznie podziękować za to wsparcie. Szkoda jedynie, że weekendowy atak zimy stanął na drodze liczniejszego udziału koleżanek i kolegów w spotkaniu.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak