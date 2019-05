Obchody majowe w kościele św. Wojciecha 0 12 maja 2019

Uroczystą mszą św., którą odprawił ksiądz Andrzej Iżyk, polonijna wspólnota św. Wojciecha kontynuowała celebrację chicagowskich obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W niedzielę 5 maja w procesji rozpoczynającej mszę św. szli: kapłan, szafarze Eucharystii, osoby odpowiedzialne za przygotowanie mszy oraz służące do mszy i zespół góralski Smreki. Pozdrowieniem z ołtarza ksiądz Andrzej Iżyk witał tłumnie zgromadzonych wiernych.

Podczas Liturgii Słowa pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich i drugie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła zaprezentował Karol Stękała. Psalm międzylekcyjny i aklamację przed Ewangelią zaśpiewały wspólnie siostry Stękała: Elżbieta, Teresa i mała Ania.

Po Ewangelii św. Jana ks. Andrzej Iżyk wygłosił homilię. Nawiązał w niej do znamiennego zdania „Chodźcie, posilcie się!” skierowanego przez Jezusa do uczniów przy ognisku i przypomniał, że jest to zaproszenie kierowane codziennie do każdego z nas, aby się umocnić.

Mówiąc o ugruntowującej się w człowieku odwadze, kapłan odniósł się do przykładu z czasów świetności parafii św. Wojciecha w Pilsen. – Świadkami Pana Zmartwychwstałego byli od 1874 r. budowniczowie tej pięknej świątyni, nasi wspaniali rodacy, silni Bogiem. Przypomnijmy, że 4 tys. polskich emigrantów – parafian, 2 tys. uczniów przy tej świątyni, wraz ze swymi kapłanami i siostrami zakonnymi, posilało się Eucharystią, modlitwą, Słowem Bożym – powiedział kapłan i dodał: – Wpatrzeni w Polonię tego okresu nigdy nie ustawajmy w posilaniu się Bogiem. Bądźmy świadkami dla przyszłych pokoleń polonijnych.

Dary do ołtarza nieśli goście z Polski: generał Andrzej Pawlikowski, dr Lech Kowalski oraz Amelia Tiara – uczennica polskiej szkoły im. Kazimierza Pułaskiego, jednej z najstarszych w aglomeracji chicagowskiej, i Wanda Roycewicz.

Podczas Eucharystii celebrans ksiądz Andrzej Iżyk podziękował wiernym wspólnoty, Polonii z Chicago i innych stanów, uczniom i nauczycielom polskiej szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego z Harwood Heights oraz gościom z Polski: generałowi Andrzejowi Pawlikowskiemu i dr Lechowi Kowalskiemu za udział w Paradzie 3 Maja i wspólny przemarsz z organizacją Save St. Adalbert Church (Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha).

Przypomniał, że organizacja, ratująca zabytkowy kościół, wybudowany 145 lat temu przez polskich imigrantów, zamanifestowała swoją obecność podczas parady już po raz czwarty.

Konsul Piotr Semeniuk zwracając się do wiernych wyraził ogromną radość, że Polacy modlą się i celebrują mszą św. ważne narodowe wydarzenia w świątyniach pod wezwaniem polskich patronów.

Generał Andrzej Pawlikowski powiedział, że cieszy go bardzo kontynuowanie polskich tradycji. Mówił o bólu towarzyszącym wiernym, kiedy dochodzi do przekształceń Domu Bożego na budynki użyteczności publicznej i wsparcie akcji ratowania kościoła polecił wspólnej modlitwie. Wystąpienia gości zostały nagrodzone brawami.

Oprawę muzyczną mszy świętej wypełniły pieśni religijne przy akompaniamencie organów, „Ave Maria na flet i klarnet” i muzyka góralska.

Wykonanie „Bogurodzicy” podkreśliło podniosły charakter mszy w związku z celebrowanym w kościele św. Wojciecha polskim, narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja.

Uroczystą mszę świętą w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja upamiętniono wspólnym zdjęciem.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka