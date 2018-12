O tym pisaliśmy w mijającym roku

Okrągłe urodziny, doniosłe rocznice, parady, nowinki polityczne, wizyty dygnitarzy, przywitania, pożegnania, setki akcji charytatywnych, imprez kulturalnych i polonijnych. To wszystko oferowaliśmy Wam na naszych łamach w mijającym roku. Ale oprócz tego były sprawy, którymi żyliśmy na co dzień wraz z całym Wietrznym Miastem, sprawy, które zgłaszaliście nam w licznych telefonach, e-mailach i komentarzach w mediach społecznościowych, sprawy, o których chcieliście przeczytać. Dla Was je śledziliśmy, dociekaliśmy, analizowaliśmy, interweniowaliśmy. Tych spraw jest tyle, że nie sposób je wszystkie wyliczyć. Przypominamy te najciekawsze z poszczególnych miesięcy.

Styczeń. Polski lekarz z Michigan aresztowany przez ICE. Doktor Łukasz Niec został aresztowany 16 stycznia za „administracyjne naruszenie zasad imigracji” i zwolniony po wpłaceniu 10 tys. dolarów kaucji. Chodziło o wykroczenia sprzed 25 lat, gdy urodzony w Polsce Niec, który przybył do USA jako dziecko, „dopuścił się zniszczenia własności oraz przyjął rzeczy pochodzące z kradzieży”. W lutym do gubernatora stanu Michigan wpłynął wniosek o ułaskawienie Łukasza Nieca, któremu grozi deportacja. Według najnowszych doniesień 21 grudnia gubernator Rick Snyder ułaskawił Łukasza Nieca w ramach programu Holmes Youthful Trainee Act (HYTA). W czwartek Niec powiedział nam, że jego prawnicy mają nadzieję, że ułaskawienie gubernatora wpłynie na zakończenie procesu deportacyjnego.

Styczeń. Polscy muzycy oczyszczeni z zarzutów. Prokuratura w stanie Waszyngton wycofuje zarzuty gwałtu i porwania wobec czterech członków polskiego zespołu death metalowego Decapitated. Po ponad pół roku spędzonym w USA i trzech miesiącach w areszcie muzycy mogą wrócić do kraju. 27-letniego perkusistę Michała Łysejko, 35-letniego gitarzystę Wacława Kiełtykę, 35-letniego wokalistę Rafała Piotrowskiego i 30-letniego basistę Huberta Więcka aresztowano we wrześniu w Santa Ana po koncercie w południowej Kalifornii, gdy kobieta oskarżyła ich o zbiorowy gwałt, do którego miało dojść po koncercie zespołu w Spokane w stanie Waszyngton. Obrońca członków zespołu, adwokat Steve Graham przekazał w imieniu zespołu wyrazy wdzięczności za wsparcie i zainteresowanie ze strony swoich rodaków i Czytelników „Dziennika Związkowego”.

Luty. Chicago żegna komendanta Paula Bauera. Całe miasto staje na baczność, by pożegnać 53-letniego komendanta chicagowskiej policji Paula Bauera. Wzorowy stróż prawa z 31-letnim stażem w policji, namierzywszy w śródmieściu Chicago osobnika odpowiadającemu opisowi usłyszanemu przez policyjne radio, wysiadł z policyjnego samochodu i pobiegł za podejrzanym, dopadając go przy klatce schodowej przed budynkiem Thompson Center. Na schodach doszło do szarpaniny, po czym podejrzany wyciągnął broń i oddał w stronę Bauera siedem strzałów. Funkcjonariusz został trafiony w głowę, szyję, tułów, plecy i nadgarstek; zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Marzec. Młodzież protestuje przeciwko przemocy. Uczniowie w całym kraju, w tym również polska młodzież w Chicago, opuszczają sale lekcyjne, by zaprotestować przeciwko przemocy z bronią palną oraz uczcić siedemnaście ofiar masakry w liceum w Parkland na Florydzie siedemnastoma minutami ciszy. W Chicago protest nabiera dodatkowego wymiaru w związku z problemem wszechobecnej przemocy z bronią, w niektórych dzielnicach będącej praktycznie na porządku dziennym. W niektórych szkołach młodzież wychodzi z budynków w kompletnym milczeniu, w innych uczniowie skandują „Wystarczy”, „Nigdy więcej” i „Dość zabijania dzieci”, zanim na siedemnaście minut nastała wymowna cisza.

Kwiecień. Polscy księgowi oskarżeni o oszustwa podatkowe. W przeddzień terminu składania zeznań podatkowych biuro prokuratura federalnego ogłasza szereg zarzutów kryminalnych wobec mieszkańców Chicago zaangażowanych w oszustwa podatkowe. Wśród oskarżonych są polskie nazwiska. Jedną z oskarżonych jest Anna Platos, znana również jako Aniela Tonkovich, z Hickory Hills, właścicielka biura podatkowego Midway Accounting Services w Chicago. W sądzie federalnym w Chicago 58-latka usłyszała łącznie 20 zarzutów – sporządzania i składania fałszywych zeznań podatkowych oraz utrudniania pracy IRS.

Maj. Jest werdykt w sprawie Alfredy Giedrojć. Po ponad 4,5 latach zakończył się proces 66-letniej Polki oskarżonej o brutalne zabójstwo swojej pięciomiesięcznej wnuczki Vivian Summers. Sąd uznał, że w chwili popełnienia czynu polska emigrantka była niepoczytalna. Do zbrodni doszło w 2013 r. w domu Giedrojciów w podmiejskim Oak Lawn. Po ewaluacji przeprowadzonej przez departament pomocy społecznej (Department of Human Services) Giedrojć trafiła do stanowego zakładu psychiatrycznego w Elgin w Illinois.

Czerwiec. Polacy aresztowani w obławie ICE. Tuż przed wydłużonym majowym weekendem Memorial Day zakończyła się sześciodniowa akcja federalnych służb imigracyjnych ICE w rejonie Chicago. Wśród 156 aresztowanych jest sześciu Polaków. Akcja była częścią zakrojonej na szerszą skalę ofensywy przeciwko miastom azylowym, zwanym również sanktuariami, które odmawiają współpracy z federalnymi służbami imigracyjnymi. Według urzędu imigracyjnego Chicago oraz powiatu Cook są w tej kwestii jednymi z największych winowajców. Łapanek dokonywano zarówno w Chicago, jak i na przedmieściach, m.in. w Addison, Arlington Heights, Bridgeview, Burbank, Des Plaines, Cicero, Hoffman Estates, Mt. Prospect, Palatine, Orland Park, Waukegan i Wheaton.

Lipiec. Groźny pożar zniszczył osiedle w Prospect Heights. W groźnym pożarze, który wybuchł w kompleksie apartamentowym River Trails Condominiums w Prospect Heights na północno-zachodnim przedmieściu Chicago obrażeń doznały trzy osoby – w tym strażak, a setki mieszkańców utraciło dach nad głową i dobytek. W spalonych budynkach mieszkało co najmniej szesnaście polskich rodzin. W ciągu następnych paru miesięcy w akcję pomocy pogorzelcom włączyły się setki wolontariuszy, firm, organizacji oraz prywatnych osób. Pomagają również Związek Narodowy Polski oraz „Dziennik Związkowy”.

Sierpień. Rekordowo krwawy weekend w Chicago. Pierwszy weekend sierpnia jest jednym z najkrwawszych w nowoczesnej historii miasta. Od piątkowego popołudnia do poniedziałkowego poranka w Chicago postrzelono co najmniej 74 osoby, z czego 12 śmiertelnie. Najtragiczniejsza była niedziela 5 sierpnia, kiedy w ciągu siedmiu godzin doszło do 40 strzelanin. Ostatni raz postrzelono tyle osób w ciągu jednego dnia w 2012 roku. Rekordowo krwawy weekend nadszedł niespodziewanie, parę dni po tym, jak chicagowska policja upubliczniła lipcowe statystyki, z których wynikało, że przemoc w Wietrznym Mieście spada już siedemnasty miesiąc z rzędu.

Wrzesień. Rahm Emanuel ogłasza, że nie wystartuje w wyborach na burmistrza. Burmistrz Chicago Rahm Emanuel zaszokował wszystkich – chicagowian, politycznych stronników i wrogów oraz rywali wyborczych – gdy 4 września oznajmił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję. W Wietrznym Mieście zahuczało od spekulacji na temat motywów niespodziewanej decyzji burmistrza i tego, kto go zastąpi. Temperatura debaty podskoczyła, gdy Emanuel powiedział, że wśród aktualnych kandydatów na burmistrzowski fotel nie ma nikogo, kto mógłby w nim zasiąść.

Wrzesień. Są wyroki na polonijnych morderców jubilera. Po blisko ośmiu latach od śmiertelnego pobicia jubilera Shaia Millera sprawa dwóch Polaków oskarżonych o jego śmierć wreszcie znajduje swój finał. 11 września w sądzie powiatu Cook sędzia Neera Walsh skazała Piotra Wielbłąda na 35 lat więzienia. Wyrok poprzedziło przyznanie się Wielbłąda do winy w maju br. Współoskarżony Leszek Pawełkowski przyznał się do winy 8 sierpnia i w tym samym dniu otrzymał wyrok 28 lat pozbawienia wolności wydany przez tę samą sędzię. Według nieoficjalnych źródeł oba wyroki były wynikiem ugody. Obaj skazani są osadzeni w więzieniu Menard o maksymalnym rygorze i podwyższonym poziomie bezpieczeństwa na południu Illinois.

Październik. Policjant Jason van Dyke uznany winnym. W jednej z najbardziej emocjonujących spraw ostatnich dziesięcioleci, procesie, który bacznie obserwowało całe miasto, stan, a nawet cały kraj, ława przysięgłych powiatu Cook uznała chicagowskiego policjanta, Jasona Van Dyke’a, winnym zarzutu morderstwa drugiego stopnia oraz 16 zarzutów napaści zbrojnej – po jednym za każdy strzał oddany w stronę 17-letniego Laquana McDonalda. W ciągu trzech tygodni ławnicy wysłuchali zeznań ponad czterdziestu świadków – stróżów prawa, lekarzy, ekspertów kryminalistycznych, pracowników socjalnych oraz samego oskarżonego. Zarzut morderstwa drugiego stopnia wiąże się z karą pozbawienia wolności do dwudziestu lat, zaś każdy zarzut napaści zbrojnej niesie ze sobą od 6 do 30 lat więzienia. Sędzia Vincent Gaughan do tej pory nie ogłosił wyroku – być może nastąpi to w styczniu.

Listopad. Morderca Polki uznany winnym. Po ponad trzech latach od zdarzenia i blisko dwutygodniowym procesie ława przysięgłych powiatu Lake 15 listopada uznaje 46-letniego Davida Brocksoma winnym morderstwa swojej byłej żony i matki dwójki dzieci, Polki Beaty Brocksom. Do zdarzenia doszło w 2015 r. w domu kobiety w Gurnee na północnych przedmieściach. Mężczyźnie grozi dożywocie. Wyrok jeszcze nie zapadł.

Listopad. Polak utopił się w jeziorze Michigan. Podczas zimnej kąpieli w jeziorze Michigan w rejonie plaży w Highland Park na północnych przedmieściach utopił się Stanisław Włosek Jr. Kilkuosobowa grupa morsów zignorowała ostrzeżenie, wydane przez Krajowe Centrum Meteorologiczne dla północnego Illinois i północno-zachodniej Indiany, informujące o wysokich falach, silnych wiatrach i niebezpiecznych warunkach na jeziorze. Parę dni później znaleziono też ciało towarzyszki Włoska, Ukrainki również porwanej tego dnia przez fale.

Grudzień. Świętujemy urodziny Illinois. 3 grudnia Illinois skończył dwieście lat! Bezkresne pola kukurydzy i soi, nie najlepsze autostrady, za które trzeba płacić, wysokie podatki, kulejące szkolnictwo, przestępczość w rejonie Chicago, brak stabilności budżetowej i nieciekawa pogoda. Nie zapomnijmy o obfitości nieuczciwych polityków i niechlubnej trzeciej pozycji na liście najbardziej skorumpowanych stanów. Jednocześnie w kończącym się roku nasz liczący dziś 12,7 mln mieszkańców stan spadł na szóstą pozycję pod względem zaludnienia i odnotował spadek populacji o ponad ćwierć procenta (0,26 proc.).

