Nikt nas tak nie zachwyci jak Wici. Coroczny wielki bal karnawałowy

Od lat Teatr Pieśni i Tańca „Wici” zaprasza Chicago na spektakl jedyny w swoim rodzaju, czyli Wielki Bal Karnawałowy. Tegoroczna bardzo udana edycja miała miejsce 9 lutego w sali bankietowej Orła Białego w podchicagowskim Niles.



Muzyczno-taneczne wydarzenie – przy wypełnionej blisko 700 osobami sali – poprowadzili Kasia Ciesielska oraz William Cliff. Staropolskim zwyczajem, elegancki bal rozpoczęło zaproszenie: „Poloneza czas zacząć”. Na parkiecie pojawiła się, w barwnych epokowych strojach, grupa reprezentacyjna tancerzy Teatru Pieśni i Tańca „Wici”. Młodzi tancerze rozeszli się po sali i zaprosili do wspólnego poloneza. Następnie przy gorącej owacji publiczności zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne zespołu – od najmłodszych po dorosłych, którzy urzekli wszystkich zebranych swoim profesjonalizmem i doskonale dobranym programem.

Po wspaniałym wstępie, prowadzący przywitali przybyłych gości, rodziców i przedstawicieli organizacji polonijnych, wśród których znaleźli się: wicekonsul RP w Chicago Piotr Semeniuk, prezes Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) Frank Spula, Alicja Kuklińska, sekretarz ZNP oraz przedstawiciele ,,Dziennika Związkowego” redaktor naczelna Alicja Otap i dyrektor Łukasz Dudka oraz Wanda Juda, komisarka ZNP.

W części oficjalnej prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula w ciepłych słowach podziękował tancerzom. – Jesteśmy dumni, że mamy taką młodzież wśród nas. Chociaż wasze zamiłowanie do tańca wymaga poświęcenia czasu rodziców, dziadków, a czasami znajomych, jest to bardzo ważne, że podtrzymujecie kulturę polską. Dziękuję wam za doskonale wykonaną pracę. Dziękuję także wszystkim za przybycie na ten piękny bal.

Sekretarz ZNP-PNA Alicja Kuklińska powiedziała: –„Wici” są doskonałym promotorem nie tylko naszej organizacji, ale przede wszystkim polskości. Sukces zespołu polega na tym, że dzieci i rodzice poświęcają swój czas, by młodzi artyści mogli osiągać coraz wyższy poziom.

Zaczerpując oddech po tanecznym występie, Kinga Wojtyła podzieliła się krótką refleksją. – Jestem najstarszą członkinią zespołu. Można powiedzieć, że się urodziłam w Wiciach. Tańczę, ale także prowadzę zajęcia z młodzieżą, która za około dwa lata będzie już tańczyć w zespole reprezentacyjnym „Wici”.

Dyrektorka, a zarazem siła napędowa i dobry duch zespołu „Wici” Magda Solarz podkreśliła, że przed zespołem stoi wiele wyzwań, ale także mnóstwo przyjemności, bo w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, zespół wybiera się na koncerty festiwalowe do Polski. Wyraziła radość z sukcesu imprezy. – Cieszę się bardzo, że państwo tak licznie dzisiaj dopisaliście. Mamy na sali blisko 700 osób, co nas bardzo cieszy. Z zespołem pracuję blisko 40 lat. A dzisiejszy bal to jest jakby wisienka na naszym torcie, na którym wystąpiło 250 tancerzy.

W czasie imprezy wielkim powodzeniem cieszyła się też loteria fantowa, na której można było wygrać wiele cennych nagród, od gotówki przez potężnego czekoladowego Mikołaja, aż po nagrodę główną – piękną suknię ślubną.

Wieczór z elegancką kolacją i zachwycającym występem dostarczył wielu fantastycznych doznań i wzruszeń, a na dodatek goście wspaniale bawili się prawie do rana przy dyskotece. Była to niezapomniana noc i kolejne udane przedsięwzięcie zespołu.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka

Zespół „Wici” powstały w roku 1972, by promować polską kulturę zarówno wśród społeczności polskiej, jak i amerykańskiej. Od 1983 r. są zespołem reprezentacyjnym Związku Narodowego Polskiego. Zespół osiągnął mistrzowski, profesjonalny poziom. Przez 44 lata istnienia przez zespół przewinęło się ponad 8 tys. miłośników tańca i polskiej tradycji. Obecnie do Teatru Pieśni i Tańca „Wici” należy ponad 300 osób w wieku od 3 do 70 lat, zebranych w trzech grupach reprezentacyjnych, młodzieżowej oraz w ośmiu grupach dziecięcych. W skali rocznej Wici występują w ponad 60 różnych przedstawieniach w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Teatr Pieśni i Tańca „Wici” od blisko 40 lat prowadzony jest przez Magdalenę Solarz.