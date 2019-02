Niedziela na łyżwach i z kubkiem gorącej czekolady 0 4 lutego 2019

Już po raz trzeci Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (Polish American Association, PAA) zaprosiło w niedzielę 27 stycznia miłośników sportów zimowych na łyżwy. 28 stycznia w hali sportowej Skatium Ice Arena w Skokie prawie dwustu uczestników miło spędzało niedzielne popołudniowe.

Nie tylko członkowie organizacji przybyli całymi rodzinami na kryte lodowisko, ale wiele innych osób, korzystając z chwilowej poprawy zimowej aury, wsparło tę ciekawą inicjatywę. Swojego zadowolenia nie kryła jedna z organizatorek Arletta Gromek: – To popołudnie na łyżwach jest po to, by zgromadzić i zintegrować polską młodzież i zapewnić rozrywkę dla rodzin z dziećmi. Zauważyliśmy, że tego typu imprez brakuje nam. W ten sposób też zbieramy fundusze na różne programy pomocowe PAA – wyjaśniła.

Zabawa na lodzie to jedna z wielu wspaniałych pomysłów członków Zrzeszenia. Dyskoteki, pikniki, a przede wszystkim zawody w piłce plażowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak działalność organizacji skupia się na pomocy członkom polonijnej społeczności, zarówno tej młodszej, jak i dorosłej. Obecna na lodowisku Małgorzata Olczak, terapeuta programu młodzieżowego służyła wyczerpującą informacją, zachęcając jednocześnie do udziału w szerokim wachlarzu ofert, jakie proponuje PAA: – Program młodzieżowy przy PAA zaprasza młodzież od 13 do 18 roku życia, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdują. Uzdolnionej młodzieży staramy się pomóc rozwijać talenty. Pomagamy też młodzieży, której się nie układa. Oferujemy konsultacje, zapoznajemy z technikami walki z nałogami. Wszystkie programy, jakie oferujemy, są bezpłatne – zaznaczyła.

PAA od lat słynie także z udzielania porad imigracyjnych, oferuje też kursy przygotowujące do egzaminu na obywatelstwo, pomaga wypełnić aplikacje, służy poradnictwem. Jest jedyną tego typu akredytowaną organizacją polonijną.

Czuwająca organizacyjnie nad przebiegiem imprezy dyrektor wykonawcza PAA, Magdalena Dolas, w chwili wytchnienia powiedziała: – Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie działa od roku 1922. Prowadzimy działalność w kilku dziedzinach. Pomagamy w kryzysowych sytuacjach, wydajemy paczki żywnościowe, pomagamy w sprawach socjalnych. Prowadzimy kursy zawodowe, oferujemy pomoc terapeutyczną. Główne źródło naszego dochodu to są granty rządowe. Dlatego wiele z naszych programów jest nieodpłatnych. Lecz to jest niewystarczające, dlatego zbieramy środki finansowe w inny sposób. Dzisiejsza impreza temu właśnie służy. Uzyskane środki przeznaczymy na naszą działalność – podkreśliła.

Niedzielne popołudnie na łyżwach przysporzyło wiele radości uczestnikom. Uśmiechy na buziach najmłodszych wzbudzały ogólne zadowolenie. Ci co potrafili, to jeździli na łyżwach, inni tylko ślizgali się i przewracali, ale wstawali, i z roześmianymi twarzami dalej stawali w szranki z lodowym wyzwaniem. Ku uciesze milusińskich na lodowisku pojawiła się też znana maskotka – bałwanek Olaf z popularnego filmu pt. Frozen. Na rozgrzewkę uczestnicy mogli dostać kubek gorącej, wyśmienitej czekolady oraz nabrać więcej siły po zjedzeniu ciepłego popcornu – popularnej amerykańskiej przekąski.

Przed zakończeniem zabawy, na dzieci czekały nagrody – piękne książki z księgarni Quo Vadis, w tym takie ponadczasowe bajki jak: Słoń Trąbalski, czy Mały Książe. Jednym ze sponsorów była też Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

Niedzielna bardzo udana impreza była kolejnym sukcesem organizacyjnym Zrzeszenie Amerykańsko-Polskiego, który rocznie pomaga 10-15 tys. osób. Dlatego wspierając przedsięwzięcia Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego nie tylko spędzamy mile czas, ale przede wszystkim pomagamy innym. Więcej informacji o PAA i jej inicjatywach można znaleźć na stronie internetowej www.polish.org

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka