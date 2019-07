Najgorętszy weekend lata z “Dziennikiem Związkowym” 0 19 lipca 2019

Zapraszamy do lektury „Dziennika Związkowego”. Najlepiej zróbcie to Drodzy Czytelnicy w chłodnym i zacienionym miejscu! W ten weekend spodziewany jest rekord ciepła w Chicago. Temperatura odczuwalna wyniesie nawet 114 st. F. W wydaniu weekendowym piszemy, co robić w takie upały, aby uniknąć przegrzania organizmu oraz gdzie można się schronić, jeśli w naszym mieszkaniu lub domu nie mamy sprawnego chłodzenia.

Poza tym piszemy także:

– o tym, że w Chicago mamy od dzisiaj ulicę im. Kasi Bober, założycielki słynnej placówki gastronomicznej Kasia’s Deli, twórczyni marki pierogów znanych już w całej Ameryce,

– o tym, że z polonijnego Jackowa znika bardzo dobrze znany lokal gastronomiczny – restauracja Czerwone Jabłuszko.

– o tym, że polonijne akcenty są już na stałe obecne na festiwalu Taste of Chicago. W tym roku na scenie wystąpiła tam Karolina „Kaeyra” Baran, a odwiedzający festiwal mieli okazję spróbować specjałów Kasia’s Deli.

– o szturmie na Strefę 51 w Nevadzie. Kilka milionów osób już zadeklarowało swój udział w nim, klikając na „wydarzenie” w serwisie Facebook. Czy rząd ukrywa tam pasażerów UFO? A może to tylko „sezon ogórkowy”?

– o internautach, którzy zobaczyli swój postarzały wizerunek dzięki użyciu aplikacji FaceApp. Te zdjęcia zalały wszystkie media społecznościowe. A jaki to będzie miało dla nas skutek?

Także w najnowszym wydaniu weekendowym mamy dla Was Czytelnicy kilka nowych i ważnych artykułów o tematyce imigracyjnej. Red. Jolanta Telega napisała o deportacjach, którymi straszeni są nieudokumentowani imigranci. W tym samym tekście przeczytacie także o zmianach, jakie administracja prezydenta Trumpa szykuje dla imigrantów starających się o azyl.

Mamy także krótką relację z demonstracji, jaka w ubiegły weekend odbyła się w Chicago. Manifestanci solidarni z imigrantami spotkali się na Daley Plaza i przemaszerowali pod siedzibę chicagowską ICE.

W ubiegłym tygodniu red. Joanna Marszałek odwiedziła Urząd Imigracyjny w Chicago, gdzie na konferencji prasowej poinformowano o ułatwieniach dla ubiegających się o obywatelstwo USA osób niepełnosprawnych.

Do tego dokładamy wam drodzy Czytelnicy Magazyn Weekendowy „Kalejdoskop” – czyli więcej czytania! Oraz część czwartą z poradami, informacjami, smacznymi przepisami, mnóstwem wiadomości sportowych – w tym z polonijnych boisk, oraz z konkursem, w którym wygrać możecie tablet Amazon Kindle Fire. Nie zapomnijcie także o częściach drugiej i trzeciej z ogłoszeniami.

#NiePrzegapcie i #CzytajcieZnami!

fot.Ewa Malcher