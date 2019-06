Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II z Wadowic zaprasza do Willow Springs 0 17 czerwca 2019

,,Urodziłem się w Wadowicach” to wystawa inaugurująca program obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, którą od 8 maja do 6 października br. można zwiedzać w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przy Polskiej Misji Ojców Cystersów w podchicagowskim Willow Springs, które jest pierwszym miejscem poza Polską, gdzie można zobaczyć ekspozycję.

Pomysłodawcą sprowadzenia wystawy do Willow Springs był ojciec Michał Blicharski, przeor i dyrektor Polskiej Misji Ojców Cystersów w Willow Springs, jednocześnie kustosz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przy polskiej misji, zaś jej organizatorem jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Kuratorem wystawy jest Barbara Kłaput, przy wpółpracy z Jarosławem Kłaputem, ks. dr. Jackiem Pietruszką i Elżbietą Kantor. Temat przewodni ekspozycji to dom rodzinny Karola Wojtyły oraz wartości takie, jak: miłość, hojność czy wytrwałość, które ukształtowały przyszłego kapłana, papieża i świętego.

W symbolicznym wnętrzu domu, w trzech odsłonach zostały odtworzone trzy najważniejsze etapy życia Świętego Jana Pawła II: atmosfera domu rodzinnego w Wadowicach, okres krakowski, kiedy jego dom – Pałac Biskupi na Franciszkańskiej przez 20 lat był otwarty dla wszystkich – i czas pontyfikatu Jana Pawła II.

,,Tu się wszystko zaczęło” to motto umieszczone w pierwszym z pokojów nazwanym ,,Wadowice: mała ojczyzna”, w którym rozpoczyna się opowieść o Świętym Janie Pawle II.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. O domu i szacunku do najbliższych już jako papież Jan Paweł II mówił w następujący sposób: ,,Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych”.

Tuż przy wejściu została ustawiona drewniana kołyska z domu Wojtyłów, przywieziona przez ks. dr. Jacka Pietruszkę – dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na otwarcie wystawy w Willow Springs.

Obok w gablocie zostały umieszczone: kafel ozdobny z pieca z domu Wojtyłów, serwetki wyhaftowane przez Emilię Wojtyłową z domu Kaczorowską – matkę papieża, jej fotografia z 1915 r. i kopia obrazka pamiątki Pierwszej Komunii Świętej wydanej Karolowi Wojtyle przez parafię w Wadowicach 25 maja 1929 roku. Tu również można obejrzeć zdjęcia rodziny Wojtyłów.

W drugim pomieszczeniu ciekawa koncepcja obrazująca okres krakowski – opis miejsc w sensie dosłownym zaszufladkowanych i zlokalizowanych na mapie Krakowa, m.in. takich jak: Pałac Biskupi, Uniwersytet Jagielloński czy kamienica dziekańska, zachęcający zwiedzających do wyciągnięcia szufladki i odkrycia historii miejsca związanego z osobą świętego Jana Pawła II, wzbogaconej jego wypowiedzią: ,,Tu przecież kiedyś mieszkałem. Tylko w tej wnęce nie stała szafa, ale łóżko. Pamiętam, bo wiele razy tu marzyłem” – wspominał Jan Paweł II podczas wizyty w 1997 roku, której opis znajduje się na szufladce z napisem Kanoniczna 21. W tej części wystawy poznajemy księdza kardynała Wojtyłę jako kapłana, filozofa i duszpasterza.

Ostatni, trzeci segment wystawy nazwany ,,A domem stał się świat” tym razem poprzez wypowiedzi innych osób przybliża sylwetkę papieża Jana Pawła II, ukazując jego wielkie misje: pielgrzymowania, przyjaźni i nauczania miłości.

– To był człowiek, który naprawdę kochał wszystkich ludzi.(…) Niezależnie od wieku, stanu, zdrowia, choroby, mądrości, ponieważ to dziecko Boże – tak o papieżu opowiadała Wanda Półtawska, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, przyjaciółka Jana Pawła II.

Na ścianach papieskiego domu, we wszystkich jego częściach umocowano tuby do słuchania wypowiedzi papieża czy z możliwością oglądania zdjęć z muzeum w Wadowicach. Na końcu ekspozycji został zainstalowany olbrzymi ekran prezentujący filmowe migawki o papieżu.

Zewnętrze domu Świętego Jana Pawła II w formie komiksu opowiada o życiu i działalności świętego.

Opis wystawy został zredagowany w dwóch językach, polskim i angielskim.

Po wyjściu z papieskiego domu zwiedzający trafiają wprost do kawiarnianego ogródka z mapą Wadowic, olbrzymimi zdjęciami miasta, rynkiem i kościołem parafialnym, który graniczy z siedzibą Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.

To autorski pomysł ojców cystersów z Willow Springs, a jednocześnie zaproszenie na filiżankę dobrej kawy i papieską kremówkę.

Ciekawa wystawa z Polski nie wyczerpuje propozycji przybliżenia postaci papieża Polaka.

Przy okazji zwiedzania wystawy warto wstąpić do pięknej świątyni, gdzie znajdują się relikwie św. Jana Pawła II i ornat papieski umieszczony w specjalnej gablocie, podarowany kościołowi przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza, również traktowany jak relikwia. Obok relikwii znajduje się figura świętego.

Trzeba przypomnieć, że kult Świętego Jana Pawła II w Willow Springs rozwinął się po śmierci papieża. Cystersi wspólnie z wiernymi w każdy czwartek najpierw modlili się o jego beatyfikację, a następnie kanonizację. Obecnie uroczystości ku czci św. Jana Pawła II odbywają się kilka razy do roku.

– Szczególnie każdy czwartek poświęcamy osobie naszego wielkiego świętego rodaka Jana Pawła II i sprawując ofiarę mszy świętej, modlimy się za archidiecezję chicagowską i Polonię. Na różne możliwe sposoby staramy się przekazywać to duchowe dziedzictwo i bogactwo, jakie nam zostawił Jan Paweł II.

W związku z tym, że jesteśmy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, uroczystości związane z jego osobą są tu kilka razy do roku: przy okazji urodzin w maju, w rocznicę śmierci, przejścia do domu Ojca 2 kwietnia, 16 października, kiedy był wybór na papieża, czy w dniu liturgicznego wspomnienia 22 października – mówi ojciec Michał Blicharski, przeor i dyrektor Polskiej Misji Ojców Cystersów w Willow Springs, jednocześnie kustosz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przy polskiej misji. Dzięki wystawie sanktuarium wzbogaciło się o kolejny dar związany z Janem Pawłem II.

Ofiarowana cystersom cegła z fundamentu rodzinnego domu świętego w Wadowicach zostanie wmurowana przy figurze Jana Pawła II. Na placu przy kościele na wzgórzu widać olbrzymi pomnik Świętego Jana Pawła II, który życzliwym gestem zaprasza i błogosławi odwiedzających to piękne i ważne dla Polonii miejsce.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka





Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przy polskiej Misji Ojców Cystersów znajduje się przy ulicy 116 Hilton Street w Willow Springs, w stanie Illinois 60480. Wystawę “Urodziłem się w Wadowicach” można zwiedzać w środy i czwartki od 6 do 9 wieczorem, w piątki od 8:30 do 10 rano, w soboty przyjmowane są grupy zorganizowane i w niedziele od 1 po południu do 6 wieczorem. Wejście do sali, gdzie znajduje się ekspozycja jest od strony parkingu. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (708) 467 – 0436 lub na stronie internetowej www.cystersichicago.net