Msza św. za Ojczyznę w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 0 8 września 2019

W niedzielę 1 września w kościele Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej odbyło się nabożeństwo za Polskę. W 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na nasz kraj modlono się w intencji Ojczyzny oraz poległych w jej obronie.

W uroczystej mszy uczestniczyli duchowni, goście, parafianie i młodzież. Wśród gości byli: wicekonsul RP Piotr Semeniuk w Chicago wraz z rodziną oraz Helena Sołtys, wiceprezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Nabożeństwo rozpoczął ks. Mariusz Lis TChR. – Podczas tej mszy świętej pamiętajmy o ofiarach II wojny światowej, o Polakach, o obrońcach naszej Ojczyzny. O tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność naszą i waszą, walcząc na wszystkich frontach II wojny światowej – podkreślił.

Homilię wygłosił ks.Tadeusz Popiołek, SAC, pallotyn, misjonarz opiekujący się Indianami w Wenezueli, zamieszkującymi trudno dostępne rejony tego kraju. W pierwszej części nawiązał do wydarzeń z 1939 roku i tragicznej historii naszego narodu. – Nie ma wśród Polaków rodziny, która by nie straciła swoich członków podczas wojny. I nie ma rodziny, która by nie miała emigrantów ze względu na kryzys, jaki wywołała II wojna światowa. W historii naszej państwowości przeżyliśmy około dwudziestu wojen, w tym żadna z nich nie wybuchła w celu pozyskania terytorium sąsiada, czy obcego kraju. Podzielił się też informacjami z wenezuelskiej misji. Opowiedział o trudach i biedzie, z jaką się borykają Indianie w dżungli, z dala od cywilizacji oraz na czym polega jego misyjna dzialalność.

Na zakończenie rocznicowej mszy ks. Mariusz Lis zaprosił wszystkich uczestników na kawę i słodki poczęstunek do parafialnej sali. Podczas towarzyskich rozmów przy pączku i smacznej kawie wicekonsul Piotr Semeniuk nawiązał do wydarzeń z września 1939 roku. – Mimo że minęło tyle lat, ten dzień jest bliski polskim sercom, dlatego, że każda z polskich rodzin straciła kogoś na tej wojnie. Korzystając z okazji, chciałem podziękować Polonii amerykańskiej za wszystkie inicjatywy, jakie przypominają rocznicę wybuchu wojny. Konsul zaprosił także do odwiedzenia wystawy rocznicowej w budynku stanowym Thompson Center. Ta ekspozycja poświęcona II wojnie światowej będzie otwarta przez tydzień dla publiczności.

W miłej parafialnej atmosferze także ks. Tadeusz Popiołek, SAC, Pallotyn, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy misyjnej. – Praca wśród Indian jest trudna, ale bardzo wdzięczna. Prowadzimy tam szkołę. Mamy ponad trzystu uczniów. Gdybyśmy zaniechali żywienia dzieci, szkołę należałoby zamknąć. Przy hiperinflacji, jaka ma miejsce w Wenezueli, nie jesteśmy w stanie wyprodukować wystarczającej ilości żywności w naszej szkole rolniczej. Dlatego tutaj apeluję o pomoc – mówił.

Przez najbliższe tygodnie będziemy w Chicago obchodzić i wspominać wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat. Także w internecie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej uruchomiło stronę nie tylko po polsku, ale i w języku angielskim, poświęconą najtragiczniejszej wojnie w dziejach świata. Wszyscy chętni mogą zapoznać się z treścią na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka