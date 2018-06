Moc kobiet

„Cieszę się, że znowu nam się udało” – powiedziała Małgorzata Ptaszyńska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Konferencji Kobiet. Od 2016 roku Amerykanki polskiego pochodzenia spotykają się z młodszymi koleżankami, aby dyskutować, inspirować i zachęcać do aktywności w różnych dziedzinach życia.

Tematy poszczególnych referatów oscylują wokół spraw politycznych, ekonomicznych, biznesowych, kulturalnych i ogólnego rozwoju. Spectrum tematyczne zależy od doboru osób zapraszanych do dyskusji, które na podstawie własnych doświadczeń zachęcają do aktywnego udziału w życiu społecznym Polonii Chicago i okolic.

Konferencja Kobiet odbywa się raz do roku, a jej ostatnia odsłona miała miejsce w sobotę, 2 czerwca w głównej sali Muzeum Polskiego w Ameryce. Konferencja została podzielona na trzy tematyczne panele dyskusyjne, w których udział wzięły: Christina Ciecierski, Mary Wiśniewski, Amy Krymkowski, Magdalena Wróbel, Magdalena Fudalewicz i Karolina Marinescu. Moderatorkami poszczególnych debat były: Małgorzata Ptaszyńska, Anna Tukiendorf-Wilhite i Marta Almodovar. Głównymi tematami rozmów były: „Budowanie pewności siebie”, „Strategia sukcesu” oraz „Zmiana pasji życiowej w profesję”. Wszystkie prelegentki podkreślały, jak ważne jest polskie pochodzenie i działanie oparte na specyficznej kulturze i tradycjach. Omawiały też bardziej praktyczne strony profesjonalnej kariery, ze szczególnym podkreśleniem roli edukacji.

Z sali popłynęły liczne pytania, wśród których jedno zasługuje na przytoczenie ze względu na bardzo plastyczną odpowiedź. „Jak powinny wyglądać negocjacje w sprawie poprawy płacy i awansu?”. Amy Krymkowski użyła porównania do… hamburgera. „Negocjacje powinny zacząć się od miękkości bułki z wierzchu, przejść do twardego przedstawienia sytuacji – jak mięso w środku – i zakończyć się znowu miękko i przyjemnie, jak bułka ze spodu”. Taka wizualizacja trafiła do słuchaczek, które nagrodziły uczestniczkę forum gromkimi oklaskami. Sporo praktycznych rad i życiowych doświadczeń zostało tego południa przekazanych młodym kobietom polskiego pochodzenia, licznie przybyłym na tegoroczną konferencję.

Warto wspomnieć, że kolejna Polka – Marilyn Smolenski – stara się o polityczną pozycję w naszym stanie. Będzie kandydować do stanowego Kongresu jako polityk niezależny, trzeba więc po raz kolejny poprzeć „naszych” na politycznej drodze. Czas by „kobieca moc i siła” przywróciła naszemu stanowi pamięć o tych Amerykanach polskiego pochodzenia, którzy przed laty formowali wizję i status Illinois. Marilyn Smolenski, która zjawiła się na Konferencji, może okazać się taką siłą.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jankowska