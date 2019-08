Minister Czaputowicz w Chicago: Polonia jest naszym sojusznikiem 0 25 sierpnia 2019

Rola Polonii w nadchodzących wyborach parlamentarnych, jej relacje z władzami w Polsce, a także podtrzymywanie polskości w Stanach Zjednoczonych były wśród tematów wystąpienia ministra spraw zagranicznych RP Jacka Czaputowicza w chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce.

Podczas krótkiego expose wygłoszonego 21 sierpnia w Muzeum Polskim w Ameryce minister Czaputowicz wyraził uznanie i wdzięczność za podtrzymywanie i propagowanie polskości przez Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że rząd polski czuje się odpowiedzialny za wsparcie tych starań, a zwłaszcza oświaty i życia kulturalnego.

Minister zaapelował też o liczny udział Polonii w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Polsce, który jego zdaniem, jest „najbardziej dojrzałym wyrazem związku z polskością”. Podkreślił rolę organizacyjną konsulatu w Chicago i zachęcił do rejestrowania się do głosowania.

Minister nie zgodził się z opinią, że Polonia nie powinna mieć głosu w wyborach w Polsce. – Do katalogu praw przysługujących Polakom należy też możliwość udziału w wyborach – powiedział. Potwierdzeniem zainteresowania Polonii sprawami w kraju jest, zdaniem ministra, choćby udział przedstawiciela chicagowskiej Polonii w najbliższych wyborach do Senatu.

– Nie wszystkim Polakom udało się zrealizować swoje cele w Stanach i oczekują wsparcia i pomocy – mówił minister w odniesieniu do swojej wcześniejszej wizyty w Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej i spotkania z organizacjami wspierającymi polskich potrzebujących i bezdomnych. Zapewnił, że rozmawiał o udziale i współodpowiedzialności polskiego państwa w celu zapewnienia godnego życia najbardziej potrzebującym grupom w po ich ewentualnym powrocie do Polski.

Czaputowicz wspomniał też swoją wcześniejszą wizytę na cmentarzu św. Wojciecha w Niles k. Chicago, gdzie złożył kwiaty przy pomniku katyńskim i pod tablicą smoleńską. Wyraził radość i wdzięczność, że Polonia opiekuje się miejscami o tak ważnej symbolice.

Przypomniał, że obchodzony 22 sierpnia po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) powołany został z inicjatywy państwa polskiego, co poczytuje za sukces Polski w ONZ. – Wynika to z pewnego programu i priorytetów polskich w Radzie Bezpieczeństwa – zaznaczył.

– Jest jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o kształtowanie prawdziwego i właściwego wizerunku Polski za granicą, w tym w Stanach Zjednoczonych i Polonia jest w tym naszym sojusznikiem – powiedział minister.

Spotkanie w muzeum zakończyło wspólne zdjęcie z dyrekcją placówki oraz wymiana upominków. Minister otrzymał od muzeum publikację z korespondencją Tadeusza Kościuszki z Thomasem Jeffersonem, zaś muzeum otrzymało od ministra upominki osobiste z bursztynem.

Tego samego dnia min. Czaputowicz spotkał się z liderami organizacji polonijnych w Konsulacie Generalnym RP.

Joanna Marszałek

j.marszalek@zwiazkowy.com

Wizyta na Cmentarzu św. Wojciecha w Niles, kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim

fot. Artur Partyka

Wizyta w Muzeum Polskim w Ameryce

fot. Dariusz Lachowski

Lunch z przedstawicielami Polonii, wizyta na Trójcowie

fot. Tymon Markowski/MSZ