Medicare. Kto pyta, nie błądzi 0 24 lutego 2019

Seria „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie rozmów z naszymi klientami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi.

Cykl pojawia się co dwa tygodnie na łamach Dziennika Związkowego

Czy Medicare jest dla wszystkich?

Z przekorą możemy powiedzieć, że Medicare jest dla wszystkich osób spełniających poniższe warunki:

uregulowany status imigracyjny

ukończone minimum 65 lat lub 2 lata pobytu na rencie inwalidzkiej (disability)

wypracowane i rozliczone 40 kwartałów w pracy

końcowy etap choroby nerek

Gdzie trzeba pójść, by załatwić formalności związane z Medicare?

Są trzy opcje aby załatwić formalności związane z Medicare:

wizyta w biurze Social Security Administration

telefon do 1-800-MEDICARE

wizyta na stronie Medicare.gov

Kto decyduje o tym, że zostanie nam przyznane Medicare?

Po złożeniu podania o Medicare w biurze, Social Security, przez internet, czy też telefonicznie informacje zawarte w podaniu zostają weryfikowane przez urzędnika Social Security i ich po sprawdzeniu zostaje podjęta decyzja, czy Medicare przysługuje aplikantowi.

Z jakich podstawowych części składa się Medicare?

Podstawowymi elementami oryginalnego Medicare są następujące części:

Part A

Part B

Ile kosztują podstawowe elementy Medicare?

Part A jest bezpłatne dla większości osób spełniających wszystkie warunki, dla tych, którzy nie wypracowali jeszcze 40 kwartałów, mogą być nałożone dodatkowe koszty dopóki ten warunek nie zostanie wypełniony.

Jeśli chodzi o koszt związany z Part B w bieżącym roku jest to kwota 135,50 dol. i zależy ona od wysokości dowodów raportowanych przez beneficjenta lub dochodów przypadających na jego gospodarstwo domowe.

Czy w Medicare jest network?

Tak, jak najbardziej.

Na pytania związane z Państwa konkretnym przypadkiem zalecamy udanie się do licencjonowanego agenta zajmującego się Medicare.

Czy można zrezygnować z Medicare?

Można, ale czy warto?

Gdzie można zapisać się na plany uzupełniające i suplementy do Medicare?

Aby zapisać się na dodatki do Medicare mamy kilka opcji:

Możemy to zrobić samodzielnie, ale ze względu na złożoność planów dostępnych na rynku uważam, że nie warto robić tego samemu. Moim zdaniem najrozsądniejszym sposobem doboru dodatków do Medicare, najlepiej odpowiadającemu naszej specyficznej sytuacji, jest spotkanie z licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym specjalizującym się w Medicare, który posiada kontrakt z co najmniej kilkoma firmami ubezpieczeniowymi, oferującymi dany produkt w danym regionie. Unikajcie Państwo tzw. captive agents (agentów związanych kontraktem tylko z jedna firmą ubezpieczeniową). Niestety nie mogą być obiektywni ze względu na powyższy kontrakt.

Czy warto czekać do 65 roku życia aby zapoznać się z systemem Medicare, czy zrobić to trochę wcześniej?

Myślę, że warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi programu Medicare dużo wcześniej niż dopiero wchodząc w 65 rok życia, aby choćby wiedzieć jak przygotować się do tego programu. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące programów obowiązujących w danym momencie, to warto poznać ich detale nie wcześniej niż w roku, w którym wchodzimy w Medicare.

Ile mamy czasu na wybranie odpowiedniego uzupełnienia lub suplementu do Medicare od chwili wejścia w Medicare?

Jeśli chodzi o zapisy na suplementy to możemy zapisać się na nie w dowolnym momencie, ale pamiętajmy, że tylko przez pierwsze pół roku od momentu wejścia w Medicare jesteśmy zwolnieni z weryfikacji zdrowotnej. Jeśli chodzi natomiast o plany zniżkowe na lekarstwa (PDP) lub plany typu Medicare Advantage, to możemy się na nie zapisać od 3 miesięcy poprzedzających nasze wejście w Medicare, w miesiącu, w który wchodzimy w Medicare i do trzech miesięcy po wejściu w Medicare.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

