Medicare. Kto pyta, nie błądzi

Cykl „Kto pyta, nie błądzi” powstaje na podstawie naszych rozmów z Wami. Przedstawiamy pytania, które do nas wpływają i udzielamy na nie odpowiedzi. Cykl ten pojawia się co dwa tygodnie na łamach ,,Dziennika Związkowego”.

Pan Juliusz pyta, jak często można zmieniać suplementy i uzupełnienia do Medicare?

Suplementy do Medicare można zmieniać w dowolnym momencie tak często, jak będziemy się w stanie zakwalifikować pod względem zdrowotnym.

Jeśli chodzi o uzupełnienia typu Part C i Part D, to raz w roku mamy tak zwany coroczny okres zapisowy (AEP), w którym możemy dostosować te uzupełnienia do naszych nowych potrzeb na następny rok.

Pani Grażyna pyta, czy poza okresem zapisów można kupić suplement?

Tak, jak najbardziej, ale w większości przypadków jest to związane z weryfikacją zdrowotną.

Pan Antoni zastanawia się, co się dzieje w momencie, gdy nie wystartujemy części B w odpowiednim czasie?

Jeśli będziemy chcieli uaktywnić naszą cześć B w późniejszym okresie, a nie posiadamy bieżącego ubezpieczenia z pracy, to o aktywację musimy złożyć podanie do Social Security pomiędzy 1 stycznia, a 31 marca i po zatwierdzeniu tego podania plan wystartuje nie wcześniej, niż 1 lipca roku, w którym składaliśmy aplikacje. Jeżeli mieliśmy dziurę w aktywności części B większą niż 1 rok, to możemy spodziewać się kary za późne zapisanie się na tę część.

Pani Agnieszka: Co się stanie jak nie zapłacę za Part B Medicare?

W momencie, w którym nie uiścimy opłaty za Part B Medicare, to część ta zostanie zawieszona i jakiekolwiek dodatki do Medicare takie jak na przykład suplementy lub Medicare Advantage zostaną również zamknięte. Jedynym dodatkiem, który możemy posiadać w momencie gdy posiadamy aktywną tylko część A jest samodzielna część D, czyli zniżkowy plan na leki na receptę (PDP).

Pan Krzysztof: Mam Medicare od 15 lat i nikt mi nie powiedział, że muszę mieć Part D Medicare. Czy jest dla mnie jakiś ratunek? Czy mogę się jeszcze zapisać?

Tak oczywiście, może się Pan zapisać, ale tylko w corocznym okresie zapisów (AEP), który przypada pomiędzy 15 października, a 7 grudnia. Niestety za każdy miesiąc nieposiadania part D zostanie naliczona kara w wysokości 1 proc. średniej krajowej ceny takiego planu. Kara jest doliczana dożywotnio co miesiąc.

Pani Iwona: Co to jest AHIP?

AHIP jest to specjalistyczna licencja federalna wydawana przez CMS (Center od Medicare and Medicaid Services) poświadczająca znajomość agenta z tajnikami ubezpieczeń związanych z systemem Medicare.

Pan Rafał: Mam Medicare Advantage i słyszałem, że istnieją na rynku suplementy do Medicare Advantage, co to jest?

Jeśli chodzi o dodatki do planów typu Medicare Advantage, to możemy dokupić dodatkowo pokrycia dentystyczne, okulistyczne, na krytyczna chorobę i najbardziej popularne, plany typu indemnity pokrywające na przykład koszty pobytu w szpitalu, karetki pogotowia lub pobytu w Skilled Nursing Facility.

Pani Justyna: Mam 70 lat i ubezpieczenie z pracy. W tym roku chcę odejść na zasłużoną emeryturę, jak mam wystartować part B Medicare?

Aby wystartować z Part B Medicare, trzeba wypełnić odpowiednie aplikacje, z którymi trzeba zgłosić się do biura Social Security Administration. Aby ułatwić Państwu ten proces i skrócić czas w kolejkach w biurze Social Security, powyższe formularze są również dostępne w naszym biurze. Pomagamy również bezpłatnie w ich wypełnieniu.

Pan Karol musi wyjechać na parę miesięcy do Polski i chciałby wiedzieć, czy musi rezygnować z Medicare?

Nie, nie trzeba rezygnować z Medicare. Po pierwsze Medicare może również odpowiadać za część kosztów w razie nagłego zachorowania i wizyty na pogotowiu poza granicami Stanów Zjednoczonych. Po drugie proces ponownego zapisywania się jest dość skomplikowany i ograniczony czasowo. W związku z powyższym powinno się zachować pokrycia w systemie Medicare nawet podczas kilkumiesięcznego wyjazdu za granicę.

Pani Janina za 2 miesiące kończy 65 lat, jest obywatelką USA, przepracowała 70 kwartałów opłacając składki na Medicare. Pyta czy to wystarczy do otrzymania Medicare?

Tak jak najbardziej. W Pani wypadku sugeruje jak najszybsze rozpoczęcie procesu rejestracji. Może Pani tego dokonać telefonicznie pod numerem 1-800-MEDICARE, na stronie internetowej MEDICARE.GOV lub odwiedzając osobiście jedno z biur Social Security Administration.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA

Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.

Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.

Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

