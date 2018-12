Dzięki współpracy Akademii Muzyki Paderewski Symphony Orchestra, Fundacji Kopernikowskiej, Warsztatów Teatralnych Little Stars oraz Zespołowi Pieśni i Tańca Polonia w niedzielę 9 grudnia odbyła się 8. odsłona nadzwyczajnego festiwalu świątecznego pod nazwą „Magiczne święta”.

Tegoroczne „Magiczne święta”, jedne z najstaranniej zorganizowanych polonijnych wydarzeń, zostały przygotowane w ścisłej współpracy Akademii Muzyki PaSO wraz z Warsztatami Teatralnymi Little Stars, Fundacją Kopernikowską oraz Zespołem Pieśni i Tańca Polonia. Wypełniona po brzegi sala teatralna fundacji świadczyła o wysokiej jakości i potrzebie takiego przedsięwzięcia. Całość skierowana była do najmłodszych i to oni stanowili większość gości tego dnia. Z ich rodzicami i opiekunami pojawili się także znajomi oraz Amerykanie polskiego pochodzenia. Był to czas wspólnego przeżywania radości płynącej z poznawania polskich zwyczajów, tradycji czy wspólnego kolędowania.

Na stałe wpisujące się do kalendarza imprez polonijnych w Chicago „Magiczne święta” to impreza, której nie można ominąć. Tak stało się i w tym roku, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze dzieci oraz dorosłych. W tym roku wyjątkowo rozrosła się oferta świątecznego kiermaszu. Organizatorzy, by pomieścić wszystkich zainteresowanych choinkowymi zakupami – i nie tylko –musieli zorganizować kilkanaście stoisk na piętrze! Kiermasz świąteczny otwarty był tego dnia od godziny 11 rano.

Tradycyjnie „Magiczne święta” odwiedził Mikołaj w asyście aniołków i pracowitych elfów, dając nie tylko dzieciom okazję do wspólnego zdjęcia, a odważnych nagradzał słodkościami. Sesje zdjęciowe tego dnia to nie wszystko. W tym samym czasie na piętrze wolontariusze fundacji You Can Be My Angel zajęli się malowaniem najmłodszym uroczych twarzyczek, a pracownia plastyczna Fabryka Wyobraźni zapewniała różnorodne atrakcje dzieciom w budynku Aneksu. Tuż obok specjały z Alex Deli roztaczały smakowite zapachy, zachęcając odwiedzających do degustacji.

Po południu rozpoczęło się wspaniałe widowisko teatralno-muzyczno-taneczne, w którym brały udział dzieci i młodzież – aktorzy, tancerze i muzycy. Było zabawnie, radośnie i wzruszająco, a przede wszystkim „po naszemu”, bo w nastroju tego dnia, kolorach i pieśniach ukryty był fragment naszej ojczyzny. Na scenie nie zabrakło szopki betlejemskiej z postaciami Matki Boskiej, Józefa i Dzieciątka Jezus. Były tradycyjne tańce polskie, przyśpiewki i kolorowe stroje z różnych regionów Polski. Na zakończenie, bardziej dostojnie i klasycznie Akademia Muzyki PaSO pod dyrekcją Wojciecha Niewrzoła pozwoliła zebranym przenieść się na moment w wymarzony czas rodzinnych świąt tym razem opowiadanych dźwiękami instrumentów.

„Magiczne święta” w Fundacji Kopernikowskiej to czas niezapomniany, choćby przez fakt, że podczas trwania całego wydarzenia akcent położono przede wszystkim na rodzinne w nim uczestnictwo, co pięknie wpisuje się w polski rytuał świąteczny. Warto o tym pamiętać, by w przyszłym roku, podczas kolejnej edycji festiwalu, zaprosić jeszcze więcej znajomych i to nie tylko polskiego pochodzenia. Mamy czym się cieszyć i tą radością powinniśmy umieć dzielić się z innymi.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Lachowski