List do kongresmana Petera Roskama ws. apelu do prezydenta Dudy 0 by EM 9 lutego 2018

Kongresman Peter Roskam z 6. okręgu wyborczego Illinois jest jednym z 8 sygnatariuszy apelu skierowanego do prezydenta Polski Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o IPN. Podpis lokalnego polityka pod listem wzbudził zdecydowaną reakcję prezesa oddziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosława Niedzińskiego, który skierował do polityka list. Oto treść tej korespondencji:

Kongres Polonii Amerykańskiej, oddział Illinois

7 stycznia 2018 r.

Szanowny Pan Peter Roskam

kongresman 6. okręgu

Szanowny Panie,

Niniejsze memorandum jest odpowiedzią na Pańską działalność jako członka dwupartyjnej grupy zadaniowej do zwalczania antysemityzmu. Podczas gdy cel jest szlachetny i doceniamy wszelkie Pana starania o jego realizację, w tym szczególnym przypadku Pana działania są stronnicze, nie oparte na solidnych badaniach i graniczące z etnicznymi schematami. Jest Pan jednym z sygnatariuszy listu potępiającego podpisaną przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę ustawę, która uznaje za przestępstwo odniesienia do wyrażeń takich jak „polskie obozy śmierci” i inne obraźliwe określenia, implikujące współudział polskich grup narodowych w Holokauście z lat 1933-1945. Ustawa ta powstała jako wyraz sprzeciwu wobec pojawiających się w amerykańskich i innych światowych mediach sformułowań celowo tworzących wizję polskich grup etnicznych jak antysemitów, przy kompletnym ignorowaniu faktu, że Polska jest i była od czasu II wojny światowej jednym z głównych strażników pamięci o ofiarach Holokaustu i opiekunem miejsc uświęconych krwią niewinnych żydowskich i polskich ofiar niemieckiego terroru nazistowskiego. Jest doprawdy rzeczą niewiarygodną i ogromnie niesprawiedliwą, że Polska, pierwszy kraj, który oparł się niemieckiej agresji podczas II wojny światowej, który cierpiał trudny do wyobrażenia terror i zniszczenia w rękach niemieckiego okupanta, jest oskarżany o choćby częściową odpowiedzialność za Holokaust. Dr Piotr Wilczek, polski ambasador w Waszyngtonie, powiedział: „Mówię jasno: nie było systematycznego współudziału w Holokauście, ani przez polski naród, ani przez polskie państwo”.

Pismo, które Pan i inni członkowie grupy zadaniowej wysłali do prezydenta Dudy, jasno wykazuje brak znajomości przedmiotu i szokującą niewiedzę o faktach historycznych. Generalnie – Pański list broni prawa do szkalowania, tworzenia kłamstw i insynuacji, bez żadnych konsekwencji i ponoszenia odpowiedzialności, niezależnie od oczywistego fałszu jakim jest określenia „polskie obozy koncentracyjne”.

Wydaje się, że przyda się krótki rys historyczny. Obozy koncentracyjne i systematyczna eksterminacja Żydów, Cyganów i innych „niższych ras”, jak to określali Niemcy, zaczęła się w obozie koncentracyjnym Dachau, kiedy wybory w Niemczech w 1933 roku wygrała partia nazistowska, na długo przed wybuchem II wojny światowej.

Dachau był obozem wiodącym w strategii masowej eksterminacji, opracowanej przez Heinricha Himmlera i jego poruczników – Adolfa Eichmanna i Reinharda Heydricha. Wkrótce potem polska grupa narodowa została dodana do „niepożądanych”, wśród których skazana na wyniszczenie była inteligencja, z pozostałą ludnością przeznaczoną do niewolniczej pracy. Pierwszymi ofiarami obozu śmierci Auschwitz byli rodowici Polacy. Kiedy otwarto obóz Auschwitz 2 (Birkenau), był on nastawiony głównie na Żydów. W Niemczech naziści dążyli do najwyższej wydajności w mordowaniu ludzi. Obozy były budowane jak najbliżej źródła zaopatrzenia w ofiary, innymi słowy, Polski. Ta sama logika wydajności dyktowała metody działania – gazowanie i kremację, zamiast kosztownych kul i pochówku.

Chcę zadać Panu i Pańskim kolegom kilka pytań; czy Auschwitz i Birkenau to polskie nazwy? Napis nad wejściem do Auschwitz „Arbeit Macht Frei” (Praca daje wolność) – czy to polskie zdanie? Pomogę – nie, to są niemieckie słowa. Jedyny „polski” związek z różnymi obozami koncentracyjnymi to ich lokalizacja i ludzie, którzy w nich umierali. Słyszał Pan o Janie Karskim? Jeżeli nie: był on członkiem polskiego ruchu oporu, który pierwszy dostarczył prezydentowi USA Franklinowi D. Rooseveltowi informacje o horrorze systematycznej eksterminacji europejskich Żydów przez niemieckich nazistów. Karski prosił o pomoc, ale – jak wszyscy wiemy – bezskutecznie.

Gdyby Pańska grupa zadaniowa dokonała choćby elementarnych badań, z łatwością znaleziono by dokumenty potwierdzające te i inne fakty. Co więcej, w kwietniu 1946 r. zostało utworzone Muzeum Obozu Śmierci Auschwitz Birkeau, oficjalnie zatwierdzone 2 lipca 1947 przez polski Sejm. Gdyby Polacy byli w jakikolwiek sposób zaangażowani w tworzenie tych obozów, dlaczego budowaliby to muzeum oraz niezliczone inne muzea i pomniki – zamiast zniszczyć jakikolwiek ich ślad, jak rozpaczliwie starali się to zrobić Niemcy w ostatnich dniach wojny? Teraz Niemcy, co trzeba uznać, przyznają swoją wyłączną odpowiedzialność za Holokaust. W zeszłym tygodniu niemiecki specjalny przedstawiciel w Yad Vashem ponownie potwierdził wyłączną odpowiedzialność Niemiec za Shoah.

Co jest naprawdę smutne i godne pożałowania, to fakt, że wobec tych powtarzających się, a ostatnio coraz częstszych oszczerstw, omawiana ustawa była konieczna. Jest potrzebna dla przeciwstawienia się temu bardzo dziwnemu, skoncentrowanemu dążeniu do przerzucania odpowiedzialności za dokonane na Żydach ludobójstwo na naród polski. Ten akt prawny nie jest w żaden sposób próbą zmieniania historii i faktów. Sugerowanie tego jest zakłamaniem. Ustawa nie hamuje żadnej realnej dyskusji, ani wymiany opinii. Jest tylko dążeniem do uczciwego rozrachunku. W obecnej sytuacji międzynarodowej jest dla polskiego rządu jedynym wyjściem i jesteśmy pewni, że decyzja nie została podjęta lekkomyślnie. Jej zadaniem jest nadanie rangi przestępstwa złośliwym kłamstwom i insynuacjom. Jaką mamy bez niej ochronę przed ciągłym zniesławianiem i oszczerstwami?

Zacytuję ambasadora, dr. Piotra Wilczka: „Jednostki w całej okupowanej przez Niemców Europie – pod wpływem zniewolenia, strachu, antysemityzmu, oportunizmu i chciwości – kolaborowały na różne sposoby z niemieckimi okupantami i popełniały haniebne czyny, również w okupowanej Polsce. Ale polskie państwo podziemne i ruch oporu wykonywały wyroki śmierci na kolaborantach i szantażystach, a Polska nigdy nie utworzyła kolaborującego rządu”.

Chcę rozszerzyć komentarz ambasadora, korzystając z artykułu, zamieszczonego 8 lutego 2017 r. w „Jerusalem Post”. „Polska była poddana najbardziej zajadłej polityce niemieckiego reżimu nazistowskiego. Zgodnie z danymi amerykańskiego Holocaust Memorial Museum, co najmniej 1,9 mln Polaków pochodzenia nieżydowskiego zostało zamordowanych. Przynajmniej 1,5 mln etnicznych Polaków wywieziono do niewolniczej pracy w Niemczech. Niezależnie od 3 mln polskich Żydów zamordowanych w Holokauście. Warszawa była kompletnie zniszczona podczas powstania polskiej Armii Krajowej w 1944 roku. Warszawskie getto było zniszczone już w 1943 r. Prawo niemieckie stanowiło, że jakakolwiek pomoc Żydom ze strony Polaków ma być karana śmiercią.”

Przypomnę w tym miejscu, że w Yad Vashem największą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata stanowią… Polacy.

„Polska ma prawo czuć gniew, kiedy sugeruje się, że Polacy byli w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za Shoah. Inaczej, niż większość krajów pod niemiecką okupacją podczas wojny, Polska nie była gotową bazą rekrutacji niemieckich kolaborantów. Waffen SS rekrutowało do swoich szeregów lokalne grupy w Albanii, Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, na Węgrzech, Łotwie, w Norwegii, Danii, Rumunii, Szwecji, Ukrainie i innych krajach. Nie znajdowało rekrutów w Polsce. Historia ma dziwny sposób przekonywania nas, że Polacy kolaborowali z nazizmem, jednocześnie wybielając rzeczywistych kolaborantów. Często mówi się nam, że Dania ratowała Żydów, wygodnie zapominając, że około 6 tys. Duńczyków zgłosiło się ochotniczo do jednostek kolaborujących z nazistami, jak np. Dywizja SS Wiking i Dywizja SS Nordland. W Belgii było 40 tys. ochotniczych kolaborantów, we Francji rząd Vichy zbierał Żydów na wysyłkę do obozów. I oczywiście partnerem Niemiec były Włochy. Prawie każdy kraj uprawiał swoją specjalną kolaborację, z wyjątkiem Polaków i Serbów. A polska Armia Krajowa miała setki tysięcy członków stawiających opór nazistom, podczas gdy w innych krajach problemem było znalezienie garstki rekrutów. Większość Francuzów ani nie kolaborowała, ani nie stawiała oporu, byli po prostu bierni. Nieliczni bojownicy francuskiego ruchu oporu byli postrzegani jako fanatycy. Holokaust jest dziś używany jako narzędzie polityczne i retoryczne, a pamięć o nim jest nadużywana w Europie i wszędzie indziej.

Otwarty antysemityzm w tych krajach i rządowo wspierane współdziałanie w Holokauście w tamtym czasie są kompletnie ignorowane. Jednakże obecna histeria medialna i Pana list są skierowane na jedną tylko grupę narodową. Musi być jakiś powód usprawiedliwiania nazistowskich Niemiec i ich prawdziwych partnerów w II wojnie światowej.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją z oddziałami we wszystkich stanach. Każdy oddział liczy od dziesiątków do wielu setek członków, z których każdy reprezentuje grupę braterską, społeczną lub zawodową. Możemy więc kontaktować się bezpośrednio z setkami tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia. Oni z kolei poprzez media społecznościowe i inne środki komunikacji mogą rozszerzyć odbiór dyskusji do kilku milionów. Witamy i zapraszamy Pana do otwartego dialogu na poruszony temat, szczególnie w obliczu zbliżających się Pana starań o ponowny wybór w listopadzie 2018. Jesteśmy przygotowani do podjęcia realnej, znaczącej akcji, jaką uznajemy za konieczną dla ochrony naszego dobrego imienia i zapewnienia, że 6. obwód Illinois jest reprezentowany przez kogoś, kto zna fakty i jest bezstronny w swoich opiniach.

Oczekujemy na Pana odpowiedź.

Michael Niedzinski

prezes oddziału Illinois

Kongresu Polonii Amerykańskiej

fot.SHAWN THEW/EPA-EFE/REX/Shutterstock