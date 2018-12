Lira z koncertem kolęd w Muzeum Polskim 0 by EM 26 grudnia 2018

Koncert polskich i amerykańskich kolęd, z którym 16 grudnia wystąpił chicagowski zespół Lira Ensemble, był wspaniałą propozycją spędzenia niedzielnego popołudnia w gronie rodziny i przyjaciół. Muzyczne wydarzenie odbyło się w chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce.

Polskie i amerykańskie kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu śpiewaków Lira Ensemble (złożonego z solistów Lira Singers) i muzyków z Lira Chamber Players pod dyrekcją Mina Zikri. Konferansjerem koncertu była Lucyna Migała, dyrektor artystyczna i główna menedżer zespołu Lira, znana dziennikarka stacji radiowej WCEV 1450 am.

Słowo wstępne wygłosiła Małgorzata Kot – dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce. Natomiast przybyłych do MPA na muzyczne wydarzenie powitał prezes muzeum Richard Owsiany.

Występ rozpoczął się uroczą prezentacją śpiewaczek zespołu Lira Ensemble w strojach łowickich, które stanęły przed publicznością na scenie przemieszczając się w rytmie pogodnego marsza, bardzo popularnej do dziś, XIX wiecznej kolędy ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Utworem inaugurującym koncert był polonez ,,Cześć ci Polsko” Karola Kurpińskiego do słów Kazimierza Purwina.

Po chwili usłyszeliśmy, zaśpiewaną altem przez Annę Mazur Krawczyk wspólnie z Lirą, jedną z najpiękniejszych polskich kolęd XVIII wieku, utrzymaną w formie uroczystego poloneza koronacyjnego królów polskich ,,Bóg się rodzi”, do której tekst został napisany przez poetę doby stanisławowskiej Franciszka Karpińskiego.

Uwagę słuchających zwróciło wykonanie ,,Przybieżeli do Betlejem”radosnej kolędy, o tanecznym charakterze. Melodię tej kolędy zanotował Jan z Lublina w słynnej Tabulaturze organowej w XVI wieku.

Podczas koncertu Lira zaśpiewała cztery kolędy: ,,Północ już była”, ,,Hola, hola, pasterze z pola”, ,,Hej weselmy się” i ,,Gdy śliczna panna” ze zbioru utworów ,,Dwadzieścia kolęd” – opracowania tradycyjnych pieśni polskich na okres Bożego Narodzenia, skomponowanych przez Witolda Lutosławskiego w oparciu o materiały z dzieł księdza Michała Marcina Mioduszewskiego i Oskara Kolberga.

O polskiej tradycji przełamania się opłatkiem podczas wigilijnej wieczerzy, trzymając w ręce opłatek i składając obecnym życzenia świąteczne opowiedziała Lucyna Migała.

W repertuarze świątecznego koncertu znalazło się kilkanaście kolęd, w tym: angielska – ,,Infant Holy, Infant Lowly” (Święte Dzieciątko, pokorne Dzieciątko), amerykańska – ,,It Came Upon a Midnight Clear” (To się wydarzy o północy) i francuska – ,,Holy Night” (Święta noc).

Publiczność ciepło przyjęła dawną polską kolędę ,,Lulajże Jezuniu” w wykonaniu sopranistki Katarzyny Doruli, do śpiewu której podkładem było murmurando zespołu Lira. Na zakończenie usłyszeliśmy polsko-amerykańską wiązankę patriotyczną.

Po koncercie gości, wśród których był konsul Piotr Semeniuk, zaproszono na poczęstunek.

Dodatkowo uczestnicy koncertu mieli możliwość obejrzenia wystawy Muzeum Polskiego „Polonia rusza do boju: Stulecie Niepodległej”, zawierającej historyczne pamiątki podkreślające polsko-amerykański wkład w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Zespół Lira powstał w 1965 roku. Od roku 1995 ma swoją siedzibę przy Uniwersytecie Loyola w Chicago. Lira Ensemble jest jedyną profesjonalną grupą artystyczną poza Polską specjalizującą się w polskiej muzyce, pieśni i tańcu. Celem Liry jest promowanie polskości w środowisku amerykańskim.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka